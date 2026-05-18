Jak naplánovat investiční poradenství pro rodinnou kancelář: Průvodce pro vedoucí pracovníky
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Porada o investičním poradenství v rámci rodinné kanceláře sdružuje externí investiční poradce, právní poradce a vedoucí členy rodiny, aby zhodnotili alokaci prostředků, vyslechli aktuální informace od manažerů a stanovili směr pro portfolio. Pro vedoucího jedné rodinné kanceláře je koordinace pěti externích poradců a dvou členů rodiny v jeden den jedním z nejnáročnějších koordinačních úkolů v oblasti správy soukromého majetku. Funkce skupinové ankety v Doodle podporuje až 1 000 účastníků a rezervační stránka umožňuje každému poradci samostatně si naplánovat přípravný hovor, takže majitel nikdy nemusí ručně sledovat jednotlivé kalendáře.
🎯 Proč selhává plánování investičního poradenství v rodinných kancelářích
Ředitel rodinné kanceláře stojí uprostřed náročné sítě vztahů. Externí poradci mají své vlastní rozsáhlé seznamy klientů, členové rodiny mají konkurenční cestovní a zasedací závazky a změny termínů signalizují neorganizovanost poradcům, kteří zvažují, zda tomuto vztahu dát přednost.
Typický scénář neúspěchu vypadá takto: asistent ředitele pošle e-mailem návrh termínu, tři poradci odpoví do jednoho dne, dva se neozvou, jeden člen rodiny řekne, že se to kryje se školní akcí, a najednou je v den zasedání investičního poradního výboru rodinné kanceláře místnost zaplněná jen z poloviny. Takové přeplánování je trapné a může podkopat důvěryhodnost, kterou si vedoucí vybudoval u špičkových poradců.
Druhým problémem jsou kolize v samotný den přezkumu. Přípravné hovory s jednotlivými poradci se protáhnou, zasedání celého výboru začíná s zpožděním a časová rezerva mezi jednotlivými rozhovory se vypaří. Bez záměrného rozvržení času se vedoucí rodinné kanceláře ocitne ve skupinovém rozhovoru s vysokými sázkami, aniž by si prostudoval podklady od posledního poradce.
🛠 Přístup Doodle k investičnímu poradenství pro rodinné kanceláře
Řešení má dvě fáze a přímo odpovídá dvěma produktům Doodle.
Fáze 1: Rezervační stránka pro přípravné hovory 1:1 s poradci. Než se sejde celý výbor, ředitel nastaví rezervační stránku s volnými termíny pro 30- nebo 45minutové přípravné hovory. Každý externí poradce obdrží osobní odkaz a sám si zarezervuje termín, který mu vyhovuje, čímž se zcela eliminuje řetěz e-mailů. Rezervační stránka Doodle podporuje vlastní vstupní otázky, takže každý poradce může před hovorem poznamenat, které pozice v portfoliu nebo memoranda k transakcím plánuje projednat. Časové rezervy nastavené na rezervační stránce zabraňují překrývání přípravných hovorů, čímž chrání rozvrh vedoucího rodinné kanceláře v dnech před zasedáním celého poradního výboru.
Fáze 2: Skupinová anketa pro zasedání celého poradního výboru. Jakmile ředitel dokončí všechny individuální přípravy a získá jasnější představu o programu zasedání, rozesílá se skupinová anketa Doodle všem sedmi účastníkům (pět poradců a dva členové rodiny) s dvěma nebo třemi navrhovanými termíny. Účastníci hlasují o své dostupnosti a vedoucí vidí stav potvrzení účasti v reálném čase, takže je potvrzeno kvórum ještě předtím, než si kdokoli zarezervuje cestu. Skupinová anketa Doodle pojme až 1 000 účastníků, což znamená, že investiční poradenství rodinné kanceláře se může rozrůst o spoluvkladatele nebo další větve rodiny, aniž by bylo nutné přecházet na jiný nástroj.
Oba produkty se propojují s Google Calendar, Microsoft Outlookem a Apple Calendarem a schůzky lze otevřít v Google Meet, Zoom, Webex nebo Microsoft Teams, takže žádný poradce není nucen měnit své oblíbené nastavení videokonference.
⚙️ Provozní podrobnosti pro vedoucího rodinné kanceláře
Časová pásma. Mnoho investičních poradních výborů rodinných kanceláří zahrnuje poradce se sídlem v New Yorku, Londýně a případně i manažera v Singapuru. Funkce automatického rozpoznávání časových pásem v Doodle zobrazuje každému účastníkovi možnosti v místním čase, čímž snižuje riziko chyby v kalendáři, kvůli které by se poradce připojil ve 3 hodiny ráno.
E-mailová připomínka. Doodle zasílá e-mailová připomenutí všem účastníkům skupinové ankety a pozvaným na rezervační stránce. Pro vedoucího rodinné kanceláře to znamená, že nemusí ručně posílat připomínky, a zaneprázdněným poradcům, kteří spravují více mandátů, to pomáhá mít schůzku stále na paměti.
Branding (Premium). Majitel rodinné kanceláře, který chce, aby rezervační stránka a skupinová anketa nesly logo a primární barvu kanceláře, může toho dosáhnout pomocí účtu Premium. Tato vizuální jednotnost signalizuje profesionalitu externím poradcům a podtrhuje, že proces investičního poradenství rodinné kanceláře je řízen se stejnou důsledností jako samotné portfolio.
Popisy schůzek generované umělou inteligencí (Premium). Funkce AI popisů schůzek v Doodle generuje strukturovaný souhrn programu pro pozvánku na investiční poradenství pro rodinné kanceláře, takže účastníci přicházejí s jasnými očekáváními, nikoli s prázdným blokem v kalendáři.
Časy pro přechod. Nastavení časových rezerv na rezervační stránce zajistí, že přípravné hovory s jednotlivými poradci skončí včas, než začne ten další. V den samotného poradenství platí stejná logika: vedoucí rodinné kanceláře může naplánovat přechodový čas mezi zasedáním výboru a případnými následnými bilaterálními hovory.
Šablony skupinových anket připravené k okamžitému použití pro investiční poradenství v rámci family office
Použij kteroukoli z níže uvedených šablon a jedním kliknutím spusť skupinovou anketu pro tento scénář. Název a doba trvání jsou v odkazu již předvyplněny. Zkopíruj popis z každé karty a vlož jej do pole pro popis na stránce Doodle poté, co se odkaz otevře.
Quarterly portfolio review
Pre-filled Group Poll, 90 min
📋 Zkopíruj tento popis a po kliknutí na odkaz ho vlož na stránku Doodle:
Tato schůzka se bude zabývat výkonností alokace ve 3. čtvrtletí, aktualitami od manažerů a navrhovaným přerozdělením mezi likvidní a nelikvidní složky portfolia. Poradci by měli přijít připraveni k projednání nejnovějšího přehledu čisté hodnoty aktiv (NAV) a upozornit na případné obavy ohledně koncentrace. Potvrď prosím svou účast, aby bylo zajištěno kvórum ještě před zorganizováním cesty.
New manager due diligence debrief
Pre-filled Group Poll, 60 min
📋 Zkopíruj tento popis a po kliknutí na odkaz ho vlož na stránku Doodle:
Investiční tým dokončil počáteční prověrku dvou potenciálních správců v oblasti soukromých úvěrů a globální makroekonomiky. Účelem tohoto zasedání je, aby poradní výbor vyslechl závěry, položil otázky a vydal doporučení ohledně mandátu. Podklady budou rozeslány 48 hodin předem.
Annual investment policy statement review
Pre-filled Group Poll, 90 min
📋 Zkopíruj tento popis a po kliknutí na odkaz ho vlož na stránku Doodle:
Výbor přezkoumá a v případě potřeby aktualizuje prohlášení o investiční politice, které upravuje rozmezí alokace aktiv, požadavky na likviditu a kritéria ESG. Právní poradce představí veškeré změny vyžadované novelami svěřenského fondu. Potvrď prosím svou účast; na tomto zasedání musí být přítomni všichni vedoucí pracovníci.
Special situation liquidity discussion
Pre-filled Group Poll, 60 min
📋 Zkopíruj tento popis a po kliknutí na odkaz ho vlož na stránku Doodle:
Výzva k vkladu kapitálu v rámci závazku soukromého kapitálového fondu se časově shoduje s plánovanou akvizicí nemovitosti. V rámci této schůzky bude posouzena krátkodobá likvidita v rámci celého portfolia a budou modelovány dva scénáře čerpání. Poradci by si před schůzkou měli prostudovat harmonogram peněžních toků, který byl sdílen v datové místnosti.
Strategické rozložení aktiv – pětiletý reset
Předvyplněná skupinová anketa, 30 min
📋 Zkopíruj tento popis a po kliknutí na odkaz jej vlož na stránku Doodle:
Cílená porada zaměřená na sladění revidovaného dlouhodobého cílového rozložení aktiv před úplnou plánovací schůzkou v příštím čtvrtletí. Ředitel rodinné kanceláře představí návrh rámcového plánu k posouzení poradci. Jedná se o pracovní schůzku, nikoli o schůzku s rozhodovací pravomocí; písemné připomínky jsou vítány předem.
✅ Co Doodle nabízí v oblasti investičního poradenství pro family office
Možnosti
Doodle
Poznámky
Skupinová anketa s živým sledováním odpovědí a kvora
🟩
Až 1 000 účastníků; ideální pro celý poradní výbor
Rezervační stránka s vlastními úvodními otázkami
🟩
Poradci si při rezervaci přípravného hovoru poznamenávají body programu
Nech si mezi schůzkami časovou rezervu
🟩
Zabraňuje kolizím přípravných hovorů v den revize
Automatická detekce časového pásma
🟩
Zobrazuje termíny v místním čase každého poradce
Firemní identita (logo a hlavní barva)
⚠️
K dispozici v rámci služby Premium
Odkazy na rezervační stránku napříč společnostmi
🔜
V plánu pro budoucí verze
❓ Často kladené otázky
Otázka: Může vedoucí rodinné kanceláře poslat skupinovou anketu poradcům, kteří používají různé kalendářové systémy? Odpověď: Ano. Skupinová anketa v Doodle funguje s Google Calendar, Microsoft Outlookem a Apple Calendar. Účastníci mohou také odpovídat přímo z odkazu na anketu, aniž by museli přepínat mezi kalendářovými aplikacemi. Každý poradce hlasuje pro termíny, které mu vyhovují, a majitel rodinné kanceláře vidí všechny odpovědi na jednom místě.
Otázka: Jak funguje rezervační stránka pro individuální přípravné hovory s poradci před investičním poradenstvím pro rodinnou kancelář? Odpověď: Vedoucí rodinné kanceláře nastaví rezervační stránku s dostupnými termíny, nastaví časovou rezervu mezi jednotlivými hovory a přidá vlastní úvodní otázky (například: „Které pozice v portfoliu plánujete navýšit?“). Každý poradce obdrží odkaz a sám si vybere termín. Není potřeba žádná e-mailová korespondence a kalendář vedoucího se automaticky aktualizuje díky propojení s Google Calendar, Outlookem nebo Apple Calendar.
Otázka: Prostřednictvím jakých video platforem se poradci připojují? Odpověď: Doodle je integrován s Google Meet, Zoom, Webex a Microsoft Teams. Vedoucí rodinné kanceláře vybere preferovanou platformu při nastavování rezervační stránky nebo skupinových anket a odkaz na schůzku se automaticky zahrne do každého potvrzení.
Otázka: Posílá Doodle připomínky, aby poradci nezmeškali schůzku ohledně investičního poradenství pro rodinnou kancelář? Odpověď: Doodle zasílá e-mailová připomenutí účastníkům skupinových anket a pozvaným na rezervační stránky. SMS a push notifikace nejsou v současné době k dispozici, ale e-mailová připomenutí jsou pro většinu pracovních postupů poradců dostačující a po počátečním nastavení nevyžadují žádnou akci ze strany vedoucího rodinné kanceláře.
👉 Jsi připraven zjednodušit investiční poradenství ve své rodinné kanceláři?
Využij výše uvedené šablony a spusť svou další skupinovou anketu za méně než dvě minuty. Spoj ji s rezervační stránkou, abys od každého poradce získal termíny pro přípravné hovory ještě předtím, než se sejde celý výbor. Ředitel rodinné kanceláře, který tento dvoustupňový proces využívá, už nemusí honit termíny, zabrání přeplánování, které kancelář uvádí do rozpaků, a na každou schůzku investičního poradenství rodinné kanceláře přichází s tím, že již mluvil se všemi poradci v místnosti. Vyzkoušej to ještě dnes zdarma.
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021