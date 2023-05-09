V dnešním rušném obchodním světě je efektivní plánování pracovníků se stalo základním kamenem úspěchu.
Jak kdysi řekl prozíravý podnikatel Richard Branson: „Čas jsou nové peníze.“ Vliv dobře zorganizovaného rozvrhu zaměstnanců na produktivitu a efektivitu je nepopiratelný. A právě proto se pustíme do přímého srovnání dvou oblíbených nástrojů pro plánování: Doodle a Easy Shifts.
V rušném světě byznysu, kde čas jsou peníze a organizace je klíčová, je efektivní plánování pracovní doby zaměstnanců zásadní složkou úspěchu.
Jak kdysi řekl jeden moudrý podnikatel: „Cesta k udržení náskoku spočívá v moudrém hospodaření se zdroji.“ V této hře s vysokými sázkami může výběr správného nástroje naklonit misky vah ve tvůj prospěch.
Podíváme se na přímé srovnání dvou oblíbených řešení pro plánování: Doodle a Easy Shifts. Jsi připraven na souboj epických rozměrů, nebo alespoň tak epický, jak jen to u plánovacího softwaru jde?
Připrav se, protože se pouštíme do tohoto souboje o plánování směn zaměstnanců.
Představujeme Doodle
Pokud jde o plánování pracovní doby zaměstnanců, je výběr správného nástroje klíčový pro firmy, vedoucí pracovníky, freelancery i podnikatele.
Vzhledem k stále větším nárokům na náš čas je potřeba efektivních a uživatelsky přívětivých řešení pro plánování důležitější než kdy jindy. A právě tady přichází na řadu Doodle.
Společnost Doodle, založená v roce 2007 ve švýcarském Curychu, patří mezi nejoblíbenější nástrojů pro plánování. Díky funkci skupinových anket mohou manažeři efektivně sestavovat rozvrhy zaměstnanců pouhými několika kliknutími.
Vytvářením anket, pozváním účastníků a synchronizací s oblíbenými kalendářovými aplikacemi, jako je Google Calendar, Doodle eliminuje potíže s ruční koordinací. Přidej k tomu aktualizace v reálném čase a automatické plánování událostí a není divu, že si Doodle získal oblibu mezi profesionály.
Ale tím to nekončí. Díky rezervačním stránkám a funkci 1:1 je domlouvání schůzek a automatizace rozvrhů hračkou.
Uživatelé uvádějí, že ve srovnání s tradičními metodami plánování ušetří až 45 minut týdně. Navíc plán Team Doodle nabízí administrátorskou konzoli, která manažerům umožňuje sledovat výkonnost týmu, analyzovat četnost schůzek a generovat komplexní přehledy.
Co je Easy Shifts?
Easy Shifts je další nástroj pro plánování směn, který ti pomůže spravovat a automatizovat rozvrhy zaměstnanců.
Easy Shifts nabízí celou řadu funkcí, které ti, no, usnadní život. Mluvíme o dostupnosti směn, díky které se můžeš rozloučit s obvyklou hrou „Battleship“ při sestavování rozpisů.
Nabízí také řadu dalších funkcí, včetně výměny směn pro případ, že někomu na poslední chvíli něco dojde. Tvoji zaměstnanci si mohou vyměnit směny rychleji, než stačíš lusknout prsty.
Stejně jako Doodle i Easy Shifts nabízí analytické nástroje, které ti pomohou sledovat výkonnost zaměstnanců. Navíc můžeš sledovat například dochvilnost a to, jak skvěle si tvůj tým vede.
Díky aplikacím jako Doodle a Easy Shifts budeš mít všechny potřebné informace přímo na dosah ruky. A v dnešním uspěchaném světě – kdo by nechtěl ušetřit čas na administrativě a soustředit se na věci, na kterých opravdu záleží?
Který nástroj je pro mě vhodnější?
Nejprve si povíme něco o snadném používání.
Doodle se specializuje na vytváření a sdílení online anket pouhými několika kliknutími. I ten nejvytíženější podnikatel ocení jednoduchost a intuitivnost této platformy. Easy Shifts zase klade důraz na snadnou správu směn.
Ačkoli si oba nástroje vedou dobře z hlediska uživatelské přívětivosti, Doodle má navrch, pokud jde o rychlost a efektivitu.
Možnosti přizpůsobení jsou pro každý nástroj na plánování nezbytností a jak Doodle, tak Easy Shifts ti je nabízejí.
Doodle jde ještě dál díky funkcím, jako jsou termíny pro odpověď, nastavení časového pásma a integrace s Google Calendarem, Outlookem a Apple Calendar.
Easy Shifts, známý svými robustními funkcemi pro plánování směn, nabízí přizpůsobitelné šablony a oznámení, díky kterým budou všichni v obraze.
Díky hladké integraci s oblíbenými kalendářovými aplikacemi je Doodle ideální volbou pro podnikatele a vedoucí pracovníky, kteří jsou často na cestách. Easy Shifts je sice sám o sobě výkonný nástroj pro plánování, ale v současné době nabízí méně možností integrace. Pokud ti jde především o propojení tvých nástrojů pro plánování s ostatními platformami, Doodle by pro tebe mohl být lepší volbou.
Jedním z klíčových aspektů, na který je třeba při srovnání těchto dvou nástrojů dbát, jsou jejich hlavní oblasti zaměření.
Doodle vyniká v plánování schůzek, akcí a termínů díky snadno použitelnému systému hlasování. Na druhou stranu, Easy Shifts může pomoci se správou směn.
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