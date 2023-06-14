Doodle vs. 10to8: Který software pro plánování je lepší?
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Doodle: Snadné zjednodušení plánování
Doodle je široce uznáván jako jeden z nejoblíbenějších nástrojů pro plánování. Díky své sadě tří hlavních produktů – rezervační stránky, skupinové ankety a 1:1s – nabízí Doodle komplexní řešení pro potřeby plánování.
Rezervační stránka umožňuje uživatelům nastavit svou dostupnost a snadno ji sdílet prostřednictvím jednoduchého odkazu.
Skupinová anketa umožňuje rychlé shromáždění preferencí ohledně data a času od více účastníků, což usnadňuje rozhodování.
Díky funkci 1:1 v Doodle je navíc pro jednotlivce hračkou naplánovat si schůzky jeden na jednoho.
10to8: Komplexní řešení pro rezervace
Stejně jako Doodle nabízí i 10to8 uživatelům výkonnou sadu funkcí pro zjednodušení plánování.
Nabízí řadu nástrojů určených ke zjednodušení procesu rezervací pro firmy a profesionály. S 10to8 mohou uživatelé snadno spravovat schůzky, posílat automatická připomenutí a synchronizovat své plány napříč různými kalendáři.
Software také obsahuje funkce, jako jsou přizpůsobitelné online rezervační formuláře a možnost přijímat platby při rezervaci.
„Máš ve středu čas?“, „A co v pátek v 16:00?“, „Kdy si můžeme promluvit o projektu?“ Asi každý z nás už zažil situaci, kdy jsme neustále dostávali podobné zprávy od kolegů. Je to frustrující a výrazně to snižuje naši produktivitu.
Právě proto je efektivní plánování tak důležité pro firmy a profesionály, kteří chtějí ušetřit čas a zvýšit produktivitu. Software pro plánování schůzek se stal cenným nástrojem, který zefektivňuje proces rezervace schůzek a správy volných termínů.
Dnes porovnáme dvě oblíbená řešení pro plánování schůzek: Doodle a 10to8. Podíváme se na jejich funkce, snadnost použití, možnosti integrace, zákaznický servis a další aspekty, abychom ti pomohli určit, který software nejlépe vyhovuje tvým potřebám.
Pojďme do toho!
Snadné používání: Jak Doodle, tak 10to8 kladou důraz na uživatelsky přívětivý design a intuitivní postupy.
Díky minimalistickému designu a jednoduchému nastavení aplikace Doodle mohou uživatelé snadno vytvářet a sdílet informace o své dostupnosti – bez ohledu na to, jaké mají technické znalosti.
10to8 naopak nabízí komplexnější sadu funkcí, jejichž osvojení může vyžadovat o něco více času. Jakmile se však uživatelé seznámí s rozhraním, mohou plně využít potenciál funkcí 10to8.
Možnosti integrace: Pokud jde o integraci, Doodle vyniká hladkou integrací s oblíbenými kalendářovými platformami, jako je Google Calendar, Outlook a Apple Calendar. To uživatelům umožňuje snadno synchronizovat své plány.
10to8 naopak nabízí integraci s celou řadou aplikací třetích stran, včetně CRM softwaru, platebních bran a marketingových nástrojů. Tato flexibilita umožňuje uživatelům zefektivnit jejich pracovní postupy propojením 10to8 s jejich stávajícím softwarovým prostředím.
Zákaznická podpora: Jak Doodle, tak 10to8 kladou důraz na spokojenost zákazníků a nabízejí spolehlivé kanály podpory.
Doodle nabízí rozsáhlou znalostní databázi a návody. Jejich tým podpory reaguje rychle a je připraven pomoci uživatelům, kdykoli je to potřeba.
Podobně i 10to8 nabízí spolehlivý systém podpory. Uživatelé se mohou spolehnout na rychlou pomoc týmu 10to8 při řešení jakýchkoli problémů, na které narazí.
Jedinečné prodejní argumenty: Hlavní předností Doodle je jeho jednoduchost a snadné použití. Vyniká v situacích, kde je nezbytné rychle sdílet termíny a přijímat skupinová rozhodnutí.
Naopak 10to8 vyniká svou komplexní sadou funkcí, která je určena pro firmy vyžadující pokročilé možnosti rezervací, jako jsou online platby, přizpůsobitelné formuláře a automatická připomínky.
Srovnání cen: Ceny jsou důležitým faktorem pro firmy všech velikostí.
Doodle nabízí jak plán Free, tak plán Premium. Plán Premium odemyká další funkce, jako je vlastní branding a odstranění reklam. Platit můžeš buď ročně, nebo měsíčně, ceny začínají na 6,95 $.
10to8 používá podobný cenový model, s plány Free a placenými plány nabízejícími pokročilejší funkce. Nabízí pouze roční plány od 7,20 $. Na rozdíl od Doodle jsi však omezeni v počtu schůzek, které můžeš sjednat.
Je důležité zhodnotit své konkrétní potřeby a rozpočet, abys mohl určit, která cenová struktura nejlépe odpovídá tvým požadavkům.
Proč je Doodle jedničkou na trhu
Po důkladném srovnání se jako doporučený software pro plánování jeví Doodle.
Jeho uživatelsky přívětivý design a plynulé sdílení kalendáře a schopnost zjednodušit skupinové plánování z něj činí ideální volbu pro firmy, podnikatele a freelancery, kteří hledají efektivní řešení pro plánování.
Je však důležité zvážit své konkrétní potřeby a preference, než se definitivně rozhodneš. Jak Doodle, tak 10to8 nabízejí užitečné funkce, které mohou zefektivnit tvé plánování, proto zvaž své konkrétní požadavky, abys mohl učinit informované rozhodnutí.
Ať už se nakonec rozhodneš pro Doodle nebo 10to8, zavedení spolehlivého online rezervačního systému ti bezpochyby ušetří čas, zvýší produktivitu a zlepší celkovou efektivitu tvých úkolů souvisejících s plánováním.
Nezapomeň navštívit oficiální webové stránky Doodle a 10to8, kde najdeš podrobné informace o jejich funkcích a cenových plánech a kde si můžeš jejich nabídku vyzkoušet na vlastní kůži.
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