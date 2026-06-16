Jak naplánovat zasedání poradního výboru zákazníků: Průvodce pro produktové vedoucí
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Zákaznická poradní rada (CAB) je strukturovaná skupina vedoucích pracovníků zákazníků, kteří se každé čtvrtletí scházejí, aby poskytli strategickou zpětnou vazbu ohledně produktů společnosti B2B SaaS. Dostat tuto skupinu do jedné virtuální místnosti je notoricky obtížné: každý vedoucí pracovník má šéfa štábu nebo asistenta, který odpovídá v jiném časovém horizontu, což vede ke konfliktům v kalendářích a prodlužuje plánování na celé týdny. Skupinová anketa Doodle podporuje až 1 000 účastníků, což znamená, že i ten největší seznam členů CAB se vejde do jediného kola plánování.
🎯 Proč se plánování schůzek zákaznické poradní rady často nedaří
Pro vedoucího produktového týmu v oblasti B2B SaaS je zasedání poradního výboru zákazníků jednou z nejdůležitějších schůzek v kalendáři. Podněty k produktové roadmapě, upřímné signály o odchodu zákazníků, referenční vztahy – to vše závisí na tom, zda se zasedání skutečně uskuteční. Právě při samotném plánování termínu však často dochází k problémům.
Jádrem problému je asymetrie. Máš 12 vedoucích pracovníků u zákazníků, z nichž každý má jiného asistenta, jiný kalendářový systém a jinou frekvenci odpovědí. Jeden asistent odpoví do hodiny. Jiný „předběžně“ rezervuje termín na dva týdny, než ho potvrdí. Třetí odpoví jen proto, aby ti sdělil, že jeho šéf není v navrhovaných termínech k dispozici, a to i přesto, že tyto termíny již byly výsledkem předchozího kola jednání. Než se ti podaří potvrdit termín, odešleš více než 30 e-mailů a ztratíš tři týdny času.
Vedoucí produktového týmu v B2B SaaS, který vede čtvrtletní zasedání poradního výboru zákazníků, si takový cyklus čtyřikrát ročně nemůže dovolit. Neustálé přetahování s asistenty není jen otravné; zkracuje čas na přípravu, snižuje šanci na plnou účast a dává členům tvého poradního výboru najevo, že logistika je natolik náročná, že se jí bojí.
🛠 Jak skupinová anketa zkrátí „ping-pong“ s asistenty na jedno kolo
Skupinová anketa Doodle je navržena přesně pro tento scénář. Jako vedoucí produktového týmu v B2B SaaS, který organizuje poradní výbor zákazníků, vytvoříš anketu se čtyřmi až šesti navrhovanými termíny rozloženými do dvou nebo tří týdnů a poté sdílíš jeden odkaz se všemi 12 účastníky. Každý asistent vedení nebo vedoucí pracovník hlasuje, které termíny mu vyhovují, a vy vidíte v reálném čase aktualizace ohledně potvrzených účastí a kvora, jakmile přicházejí odpovědi.
Funkce „Najít čas“ načte tvůj propojený kalendář (Google Calendar, Outlook nebo Apple Calendar) a zobrazí volné termíny, které máš k dispozici, takže už předem nenavrhuješ časy, které by kolidovaly s tvým vlastním rozvrhem. Jakmile vyberete vítězný termín, Doodle automaticky odešle pozvánky do kalendáře a e-mailová připomenutí, takže nikdo nezapomene, že se schůzka blíží.
Skupinová anketa Doodle zvládne až 1 000 účastníků, což pokryje i ty nejambicióznější plány na rozšíření zákaznické poradní rady. Díky systému e-mailových připomínek dostanou EA, kteří nehlasovali během prvních 48 hodin, připomínku, aniž bys je musel ručně nahánět. Tato jediná připomínková smyčka nahrazuje složitou e-mailovou konverzaci, která obvykle charakterizuje plánování zasedání poradního sboru zákazníků pro vedoucího produktového týmu v oblasti B2B SaaS.
Videokonference jsou integrovány přímo do systému. Po dokončení zasedání poradního výboru zákazníků můžeš přímo do ankety vložit odkaz na Google Meet, Zoom, Webex nebo Microsoft Teams, takže podrobnosti o schůzce se automaticky objeví v každé pozvánce do kalendáře bez nutnosti dalších kroků.
⚙️ Provozní podrobnosti pro vedoucího produktového týmu v oblasti B2B SaaS
Pokud pořádáš zasedání poradního výboru zákazníků jednou za čtvrt roku, znamená to, že tuto schůzku plánuješ čtyřikrát ročně, a to každý rok. Díky několika provozním rozhodnutím se tento proces stává opakovatelným.
Nastav si časové rozmezí, ne konkrétní datum. Navrhni termíny rozložené do tří týdnů místo do dvou. Členové CAB jsou vedoucí pracovníci s nabitým cestovním kalendářem; širší časové rozmezí zvyšuje pravděpodobnost, že alespoň jeden termín bude vyhovovat všem, aniž by bylo nutné pořádat druhé kolo hlasování.
Využij časovou rezervu. Rezervační stránka i skupinová anketa v Doodle podporují rezervní časy mezi schůzkami. U zasedání poradního výboru zákazníků ti 15minutová rezerva před hovorem dá čas na to, abys informoval svůj projektový tým a otestoval videopřenos na Google Meet, Zoom, Webex nebo Microsoft Teams ještě předtím, než se připojí první člen vedení.
Využij popisy schůzek generované umělou inteligencí (Premium). Funkce popisu schůzky pomocí umělé inteligence v Doodle, dostupná v rámci účtu Premium, generuje strukturovaný souhrn programu, který můžeš zahrnout do pozvánky k hlasování. Pro poradní sbor zákazníků to znamená, že asistenti okamžitě vidí účel schůzky a mohou před hlasováním informovat své vedoucí, což obvykle zrychluje dobu odezvy.
Naplánuj si automaticky se opakující události. Pokud se tvá zákaznická poradní rada schází v pevných čtvrtletních intervalech, funkce automaticky se opakujících událostí v Doodle ti umožní nastavit schéma jednou, místo abys každý čtvrtletí vytvářel anketu od nuly. Pro vedoucího produktového týmu v oblasti B2B SaaS, který spravuje více produktových řad, se tato úspora času rychle znásobí.
Časová pásma se zpracovávají automaticky. Díky automatické detekci časových pásem v Doodle uvidí člen CAB v Londýně i člen v San Franciscu navrhované termíny ve svém místním čase, aniž by bylo nutné provádět ruční přepočet. To je důležité například pro vedoucího produktového týmu v oblasti B2B SaaS, jehož zákaznická poradní rada zahrnuje členy z různých geografických oblastí.
Šablony skupinových anket připravené k okamžitému použití pro poradní sbor zákazníků
Použij kteroukoli z níže uvedených šablon a jediným kliknutím spusť skupinovou anketu pro tento scénář. Název, popis a doba trvání jsou v odkazu již předvyplněny – stačí kliknout a tvoje anketa je připravena.
Q3 product roadmap review
Pre-filled Group Poll, 90 min
Vote for Q3 product roadmap validation & design review; help us lock our sprint plan.
CAB onboarding and charter kickoff
Pre-filled Group Poll, 60 min
Let's kick off our CAB onboarding, charter, and feedback process. Please select a time!.
Competitive landscape and positioning check-in
Pre-filled Group Poll, 60 min
Let's pressure-test our positioning against competitors; vote for your preferred time.
Annual CAB strategy and priorities summit
Pre-filled Group Poll, 90 min
Let's align on annual product strategy and priorities; please vote for your availability.
Post-launch CAB debrief
Pre-filled Group Poll, 30 min
Share your initial reactions to the new release so we can refine our next steps.
✅ Co Doodle nabízí pro poradní sbor zákazníků
Možnosti
Doodle
Poznámky
Skupinová anketa se sledováním odpovědí v reálném čase
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Podporuje až 1 000 účastníků; pokrývá jakoukoli velikost seznamu CAB
Integrace s kalendářem (Google Calendar, Outlook, Apple Calendar)
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Find time si přečte tvůj kalendář, než ti navrhne termíny
E-mailová připomínka pro ty, kteří ještě neodpověděli
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Pouze e-mail; žádné SMS ani push notifikace
Příloha s odkazem na video (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams)
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Podporovány jsou všechny čtyři platformy; odkaz se zobrazí v každé pozvánce do kalendáře
Automatická detekce časového pásma
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Každému účastníkovi se automaticky zobrazí termíny v jeho místním čase
Popisy schůzek s využitím AI
⚠️
K dispozici v rámci služby Premium; užitečné pro informování asistentů před hlasováním
Vlastní branding (logo a hlavní barva)
⚠️
K dispozici v rámci služby Premium; plně přizpůsobitelné URL adresy jsou v plánu
Společně pořádané skupinové ankety
🔜
V plánu; v současné době jeden organizátor na jednu anketu
SMS nebo push notifikace
❌
Není k dispozici; pouze e-mailová připomínka
❓ Často kladené otázky
Otázka: Kolik členů zákaznické poradní rady mohu zahrnout do jedné skupinové ankety? Odpověď: Skupinová anketa Doodle podporuje až 1 000 účastníků, takže i velká zákaznická poradní rada s více skupinami se vejde do jedné ankety. Vedoucí produktového týmu v B2B SaaS, který vede samostatné ankety zákaznické poradní rady podle segmentů nebo regionů, je může všechny zahrnout do jednoho plánovacího kola.
Otázka: Potřebují všichni členové mé zákaznické poradní rady účet Doodle, aby mohli hlasovat? Odpověď: Účastníci nepotřebují účet Doodle, aby mohli hlasovat ve skupinové anketě. Organizátor (vedoucí produktového týmu B2B SaaS) sice potřebuje účet Doodle k vytvoření a správě ankety, ale asistenti a vedoucí pracovníci v poradním sboru zákazníků mohou hlasovat přímo z odkazu bez registrace.
Otázka: Mohu k anketě pro poradní sbor zákazníků připojit odkaz na videokonferenci? Odpověď: Ano. Až určíš vítězný termín, můžeš do ankety vložit odkaz na Google Meet, Zoom, Webex nebo Microsoft Teams. Tento odkaz se automaticky přidá do každé pozvánky v kalendáři, která se rozesílá členům poradního výboru zákazníků, takže není třeba provádět žádný samostatný krok k rozeslání údajů pro připojení.
Otázka: Co se stane, pokud člen zákaznické poradní rady neodpoví dříve, než budu muset potvrdit termín? Odpověď: Doodle zasílá automatické e-mailové připomínky účastníkům, kteří ještě nehlasovali. Pro vedoucího produktového týmu v oblasti B2B SaaS, který řídí čtvrtletní zasedání zákaznické poradní rady, to znamená, že nemusíte ručně kontaktovat ty, kteří neodpověděli; připomínka se odešle vaším jménem a živý ukazatel kvora vám přesně ukáže, kdo hlasoval a kdo ne.
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Využij výše uvedené šablony a spusť svou další skupinovou anketu pro poradní sbor zákazníků za méně než pět minut. Vyber si scénář, který odpovídá tvému příštímu zasedání, klikni na odkaz, vyber si pozice pro kandidáty a pošli to členům svého poradního sboru. Už žádné přehazování úkolů mezi asistenty, žádné kolidující termíny, žádné zkrácené lhůty na přípravu. Vyzkoušej to ještě dnes zdarma.
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