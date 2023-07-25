Naplánuj si kurzy s Doodle
Chodíš na kurz nebo se snažíš zorganizovat výuku? Máš potíže domluvit termín pro skupinové projekty tak, aby se termíny nekřížily? A přesto si chceš najít čas na setkání s přáteli? No, Doodle je tu, aby ti pomohl.
S Doodle můžeš propojit svůj oblíbený digitální kalendář, ať už je to Outlook, Google Calendar nebo něco jiného, abys už nikdy nic nezmeškal ani si nenaplánoval dvě schůzky na stejný čas. Pojďme se podívat, jak na to.
Jak Doodle usnadňuje plánování kurzů
Jakmile si vytvoříš účet Doodle a propojíš svůj kalendář, tvůj svět plánování bude synchronizovaný. To znamená, že kdykoli se budeš chtít sejít s přáteli nebo dát dohromady spolužáky na prezentaci, zabere ti to jen pár minut.
Řekněme, že potřebuješ dokončit důležitý projekt, ale neustálé posílání e-mailů nikam nevede. S Doodle můžeš rozeslat rychlý dotazník se seznamem termínů, kdy máš čas, a nechat lidi vybrat si, co jim nejlépe vyhovuje. Odpověď dostaneš během chvilky.
Navíc, protože je tvůj kalendář propojený, uvidíš všechny schůzky, které už máš naplánované, takže nevybereš nic, co by ti nevyhovovalo.
Můžeš to použít i pro kamarády!
Doodle ti nejen pomůže zvládnout skupinové úkoly, ale také usnadní setkávání s přáteli.
Je důležité, abychom si na sebe navzájem udělali čas, takže pokud se chceš pravidelně scházet s přáteli, Doodle je pro tebe to pravé místo. Díky měsíčnímu přehledu můžeš rychle vytvořit anketu s dostatečným předstihem, aby nikdo neměl výmluvu, proč se nezúčastnit.
A nedělej si starosti s přáteli, kteří žijí v zahraničí. I oni se mohou zapojit díky integraci Doodle s integraci se Zoomem.
Jak tedy vytvoříš bezplatnou anketu na Doodle?
Začni tím, že přejdeš na stránku Doodle a v horní části stránky klikneš na „vytvořit Doodle“. Ujisti se, že jsi přihlášený, aby se zohlednily události, které již máš v kalendáři.
Zadej název, místo konání a případné poznámky k události, o kterých bys chtěl, aby lidé věděli. Dále přidej časy, kdy máš čas. Nezapomeň uvést spoustu možností, aby měli účastníci větší šanci najít si vhodný termín.
Na závěr si anketu přizpůsob tak, abys dosáhl požadovaných výsledků. Vyber možnost „ano“, „ne“ nebo v případě potřeby omez možnosti účastníků či nastav anketu jako skrytou. Skryté ankety jsou skvělé, pokud chceš zachovat anonymitu účastníků. K dispozici je také několik možností v Doodle Professional , jako jsou termíny pro vyplnění ankety a žádosti o doplňující informace.
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