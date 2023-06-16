Jak synchronizovat Asanu s Google Calendar
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Zde je náš návod, jak synchronizovat své projekty v Asaně s Google Calendar – pro zefektivnění tvé produktivity.
Krok první: Nastavení pravidel v Asaně
Přejdi k projektu, do kterého chceš integrovat Google Calendar. Klikni na „Customize“ v pravém horním rohu, přejdi na „Pravidla“ a vyber „+ Přidat pravidlo“.
Vyber Google Calendar a poté buď zvol přednastavené pravidlo, nebo si vytvoř vlastní.
Při vytváření vlastního pravidla budeš muset zadat název a vybrat spouštěč a akci. Na závěr klikni na „Propojit s pravidly Google Calendaru“.
Od této chvíle se budeš muset přihlásit do Google a postupovat podle pokynů k ověření synchronizace s Asanou.
Krok 2: Synchronizace projektu Asana
Přejdi ke svému projektu a klikni na rozbalovací nabídku vedle jeho názvu.
Klikni na „Export/Print“ a poté vyber „Sync to calendar.“. Otevře se nové okno, zkopíruj adresu URL.
Přejdi do Google Calendar a na levé straně klikni na „Other calendars.“. Vyber možnost „Z URL“ a vlož to, co jsi zkopíroval z Asany.
Krok třetí: Synchronizace s Moje úkoly
V sekci „Moje úkoly“ klikni na rozbalovací nabídku akcí a vyber „Sync to Calendar.“
Otevře se nové okno, zkopíruj adresu URL.
Stejně jako při synchronizaci projektu přejdi do Google Calendar a na levé straně klikni na „Other calendars.“. Vyber možnost „Z URL“ a vlož to, co jsi zkopíroval z Asany.
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