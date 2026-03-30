Clockwise končí: co dál v roce 2026
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Služba Clockwise ukončila provoz 27. března 2026, čímž uživatelé přišli o automatickou optimalizaci kalendáře. Dalším krokem je export dat a nahrazení stávajících pracovních postupů – často jednoduššími a spolehlivějšími přístupy, jako je strukturované plánování a nástroje typu Doodle.
Používal jsi Clockwise a najednou jsi zjistil, že už nefunguje? Pak je čas zjistit, co bude dál.
Opravdu Clockwise končí?
Ano. Společnost Clockwise ukončila své služby po akvizici, a to s velmi krátkou výpovědní lhůtou.
Pro mnoho týmů to znamená:
časy, kdy ztratili soustředění
narušené opakující se rutiny
a najednou zase ručně psané kalendáře
Pokud to stále používáš, teď je čas jednat.
Co bys měl udělat, než Clockwise zmizí?
Než cokoli jiného:
Exportuj svá data (dokud jsou ještě k dispozici)
Zkontroluj si své aktuální nastavení (čas na soustředění, opakující se schůzky, rezervy)
Všimni si, co jsi skutečně použil, a co jen „vypadalo hezky“
Tento krok je důležitější než výběr nového nástroje.
Jaké funkce vlastně potřebuješ kromě Clockwise?
Ne každý potřebuje stejnou náhradu. Clockwise spojilo několik věcí do jedné vrstvy.
Postup je následující:
Ochrana času na soustředění → blokování času v kalendáři
Flexibilní schůzky → změna termínu a kontrola dostupnosti
Opakující se rutiny → pravidelné časové úseky
Koordinace schůzek → skutečně najít společný čas s ostatními
Většina lidí si zde uvědomí: jejich největším problémem není AI → ale koordinace.
Než si vybereš náhradu, stojí za to se nad touto změnou chvíli zamyslet: rozebrali jsme 3 momenty, kdy ti tvůj kalendářový nástroj přestane stačit – a každý z nich ukazuje, že skutečným problémem je koordinace, nikoli automatizace.
Jaký je nejlepší způsob, jak spravovat schůzky po Clockwise?
Pokud je tvým hlavním problémem organizování schůzek s ostatními lidmi, je přechod na přístup, který upřednostňuje plánování, často jednodušší a spolehlivější.
Místo neustálého přeskupování svého kalendáře:
urči, kdy máš čas
nech ostatní rezervovat si čas
vyhni se nekonečnému přeposílání
Právě k tomu slouží nástroje jako Doodle – zejména pro:
pravidelné schůzky
koordinace skupiny
externí plánování
Je to jiný přístup, ale pro mnoho týmů je to ve skutečnosti stabilnější řešení.
Jak krok za krokem nahradit své pracovní postupy v Clockwise
Nemusíš vše přetvářet 1:1.
Místo toho:
Nahraď doba trvání → pevnými časovými bloky
Nahraď flexibilní schůzky → za strukturovanou dostupnost
Nahraď opakující se zvyky → za opakující se termíny rezervací
Nahradit koordinaci → odkazy na plánování, přihlašovací listiny nebo skupinové ankety
Cílem není automatizace. Je to přehlednost.
Jak se vyhnout ztrátě kontroly nad svým časem po Clockwise
Clockwise se pokusil automaticky vyřešit přeplněné kalendáře.
Skutečné řešení je ale obvykle jednodušší:
méně zbytečných schůzek
jasnější dostupnost
předvídatelné opakující se termíny
Jakmile to bude hotové, tvůj kalendář už nebude potřebovat neustálou „optimalizaci“.
Co použít místo Clockwise
Co potřebuješ
Co použít
Koordinuj schůzky s ostatními
Nástroj pro plánování (např. Doodle)
Spravuj opakující se schůzky
Rezervační stránky
Omez výměnu e-mailů
Skupinové ankety
Udržuj si přehled o svém týdnu
Časové bloky + opakující se termíny + termíny odevzdání + časová rezerva
Často kladené otázky
Končí Clockwise?
Ano, služba Clockwise ukončila provoz v březnu 2026.
Co mám udělat, než bude služba Clockwise ukončena?
Co nejdříve si exportuj data a zkontroluj své současné pracovní postupy.
Jaká je nejlepší alternativa k Clockwise?
Záleží na tvých potřebách. Pokud je tvým hlavním úkolem koordinace schůzek, jsou nástroje pro plánování, jako je Doodle, často nejpraktičtější volbou.
Mohu nahradit Clockwise nějakým nástrojem pro plánování?
Ano. Zejména u opakujících se schůzek a externí koordinace to může být jednodušší a spolehlivější přístup.
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