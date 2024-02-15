6 nejlepších aplikací pro hovory v podnikání
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Pracovní hovory prošly od dob tradičních pevných linek a telefonů s kabelem dlouhou cestou. Komunikace je snadnější a efektivnější než kdykoli předtím – od videokonferencí po instant messaging, k dispozici je nespočet nástrojů, které pomáhají firmám zůstat v kontaktu se svými týmy a klienty.
V tomto článku se podíváme na šest nejlepších aplikací pro firemní hovory, představíme jejich klíčové funkce a vysvětlíme, jak mohou pomoci moderním profesionálům. Také ti ukážeme, jak můžeš pomocí nástrojů jako Doodle automatizovat proces plánování schůzek.
6 nejlepších aplikací pro telefonování v rámci firemní komunikace
Google Meet
Google Meet se rychle stal oblíbeným řešením pro virtuální schůzky a videohovory. Díky hladké integraci s Google Calendarem a Gmailem je připojení odkudkoli hračkou. Navíc díky vysoké kvalitě obrazu a zvuku je komunikace křišťálově čistá, a to i na velké vzdálenosti. A co je nejlepší, Google Meet nabízí bezplatnou verzi se základními funkcemi, díky čemuž je dostupný pro firmy všech velikostí.
Zoom
Zoom zaznamenal obrovský nárůst popularity během boomu práce na dálku, zejména během pandemie COVID-19, a to z dobrého důvodu. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a robustním funkcím je ideální volbou pro virtuální schůzky, webináře a konferenční hovory.
S možnostmi sdílení obrazovky, virtuálních pozadí a skupinových místností, Zoom nabízí bezkonkurenční flexibilitu pro prostředí založená na spolupráci. Ačkoli je k dispozici bezplatná verze, firmy se mohou rozhodnout pro placené plány, které jim umožní přístup k dalším funkcím a delším schůzkám.
Microsoft Teams
Microsoft Teams je víc než jen aplikace pro volání – je to komplexní platforma pro spolupráci, která se hladce integruje s celou sadou Microsoft 365. Kromě videohovorů a schůzek nabízí Teams chat, sdílení souborů a nástroje pro řízení projektů, což z něj dělá komplexní řešení pro týmy pracující na dálku.
Díky přizpůsobitelným nastavením oznámení a možnosti plánovat hovory přímo v aplikaci Microsoft Teams zjednodušuje komunikaci a zvyšuje produktivitu.
Cisco Webex
Cisco Webex je důvěryhodná značka ve světě online schůzek a konferencí. Díky své bezpečné platformě a pokročilým funkcím je ideální volbou pro firmy s přísnými bezpečnostními požadavky. S možnostmi živého přepisu, práce s virtuální tabulí a hlasování účastníků, Webex skutečně poutavý zážitek ze schůzky. Ačkoli se ceny liší v závislosti na počtu uživatelů a požadovaných funkcích, Cisco Webex nabízí plán Free se základními funkcemi.
Skype
Skype je již řadu let nepostradatelnou součástí světa online komunikace a neustále se vyvíjí, aby vyhovoval potřebám moderních firem. Díky své kompatibilitě napříč platformami usnadňuje Skype spojení s kolegy a klienty z celého světa. Ať už pořádáš videokonferenci nebo posíláš rychlou zprávu, spolehlivý výkon Skypu zaručuje vždy plynulou komunikaci.
Ačkoli je WhatsApp známý především jako aplikace pro zasílání zpráv, nabízí také funkce hlasových a videohovorů, které se perfektně hodí pro firemní komunikaci. Díky šifrování typu end-to-end a podpoře více zařízení, WhatsApp klade důraz na bezpečnost a pohodlí. Ať už provádíš rychlý hovor jeden na jednoho nebo pořádáš skupinovou schůzku, WhatsApp poskytuje spolehlivý a efektivní způsob, jak zůstat v kontaktu se svým týmem.
Snadné plánování hovorů s Doodle
Ačkoli používání efektivních aplikací pro hovory nebo nástrojů pro videokonference může firmám pomoci zlepšit komunikaci a zůstat v kontaktu se svými týmy a klienty, plánování těchto hovorů může být stále obtížné. Právě tady přichází na řadu Doodle.
Doodle je software pro plánování , který zjednodušuje plánování, ať už jde o jakýkoli typ nebo rozsah. Díky přehlednému rozhraní Doodle mohou uživatelé snadno vytvářet ankety a najít tak termíny schůzek, které vyhovují všem účastníkům. Ať už plánuješ individuální hovor nebo schůzku velké skupiny, flexibilní možnosti Doodle zajistí, že bude zohledněna dostupnost všech zúčastněných.
Pouhými několika kliknutími mohou uživatelé synchronizovat své schůzky z Doodle se svou oblíbenou aplikací pro hovory, čímž odpadá nutnost ručně zadávat podrobnosti schůzky nebo posílat samostatné pozvánky. Doodle se integruje s některými z výše uvedených populárních aplikací pro videokonference a hovory, včetně Zoom, Google Meet, Microsoft Teams a Cisco Webex.
Rozluč se s nekonečnými řetězci zpráv a marným telefonováním. S Doodle nebylo plánování hovorů nikdy jednodušší. Vyzkoušej Doodle ještě dnes a přesvědč se o tom na vlastní kůži.
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