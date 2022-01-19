Pokud je tvůj pracovní život podobný tomu našemu, pak se online schůzky rychle staly stejně běžnou záležitostí jako venčení psa nebo mytí nádobí. Ve skutečnosti je průzkum společnosti Miro zjistil, že 73 procent zaměstnanců absolvovalo během sedmi dnů alespoň čtyři schůzky na dálku.
Je pro nás snadné říci, že je to všechno kvůli COVIDu, a do jisté míry je to pravda. Podle Statistypřed pandemií pracovalo z domova pět dní v týdnu přibližně 17 procent lidí. Po COVIDu se tento podíl zvýšil na 44 procent. Na druhou stranu však mnoho firem již směřovalo k hybridnímu nebo plně vzdálenému modelu. Poslední roky spíše urychlily proces, který již probíhal.
Díky zavedení naší nejnovější integrace pro videokonference, Webex, ještě více zjednodušujeme a automatizujeme tvé vzdálené schůzky.
Co je Webex?
Webex je platforma pro videokonference poskytovaná společností Cisco. Každý měsíc ji využívají miliony lidí pro skupinové schůzky na dálku, pohovory, individuální rozhovory a mnoho dalšího.
Webex vyniká tím, že uživatelům nabízí lepší zážitek z videokonferencí díky využití umělé inteligence k integraci funkcí, jako je rozpoznávání gest, automatické přepisy a přizpůsobitelné rozvržení.
Nabízí také další funkce, jako je zasílání zpráv a možnost propojení s dalšími běžně používanými kancelářskými nástroji.
Proč propojit Doodle s Webexem?
Díky Webexu nyní nabízíme více nástrojů pro videokonference než kdykoli předtím.
Propojením účtů Doodle a Webex budeš moci automaticky přidávat odkazy na Webex do pozvánek na schůzky a na rezervační stránky. To znamená, že domluvení termínu s ostatními zabere jen pár kliknutí. Je to skvělá příležitost, jak zvýšit produktivitu – méně času strávíš zdlouhavým domlouváním termínů a více času věnuješ samotné schůzce.
Práce na dálku je tu, aby zůstala
Víme, že i dlouho po skončení pandemie COVID-19 zůstane práce na dálku a hybridní práce běžnou součástí našeho života. Díky integraci Doodle s nejoblíbenějšími nástroji pro videokonference na světě můžeme zajistit, že domlouvání společných termínů už nikdy nebude problém.
Tím, že do pozvánky vložíš odkaz přímo na schůzku, můžeš snížit riziko, že se někteří účastníci na schůzku nedostaví.
Zamysli se nad tím: pošleš pozvánku přes Doodle a jako místo konání uvedete odkaz na videokonferenci. Jakmile ji lidé obdrží, většina z nich si ji přidá do kalendáře, takže až se schůzka přiblíží, stačí jim jen otevřít kalendář a kliknout na odkaz.
Čím méně překážek, tím větší šance, že se ti podaří přilákat účastníky, které chceš. Webex to navíc ještě vylepšuje tím, že se spouští přímo v prohlížeči – žádné další aplikace nejsou potřeba.
Navíc to nemusí být jen o výhodách, které videokonference mohou nabídnout firmám. S nárůstem počtu společností fungujících výhradně na dálku čelí personální oddělení celé řadě nových problémů – například izolaci nebo osamělosti zaměstnanců.
Podle studie společnosti GigaOm Research se zdá, že 87 procent zaměstnanců pracujících na dálku cítí větší spojení se svými týmy, když využívají videokonference. Pokud mají videokonference schopnost posílit pocit sounáležitosti a zapojení u týmů pracujících na dálku, dává to naprostý smysl, aby technologie pro videokonference a plánování schůzek lépe spolupracovaly, aby se toho dosáhlo.
Pokud bys chtěl zjistit více o tom, co ti může nabídnout integrace Doodle s Webexem, máme pro tebe další informace zde.
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