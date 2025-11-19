5 šablon schůzek, které by měl používat každý architekt
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Jako architekt trávíš dny vyvažováním vztahů mezi klienty, konzultanty, dodavateli a úředníky města. Tvůj kalendář se rychle plní. Nesprávná schůzka ve špatný čas může zpomalit projekt, způsobit přepracování a snížit počet fakturovatelných hodin.
Řešení je jednoduché: použij malou sadu opakovaně použitelných šablon schůzek. Každá šablona by měla mít jasný účel, krátký program, přípravné kroky a jednotný způsob plánování. V tomto průvodci najdeš pět praktických šablon schůzek pro architekty a také návod, jak je používat s Doodle, abys ušetřil hodiny času a omezil zbytečné dohadování.
Výzva, před kterou stojí profesionální architekti
Architekti koordinují mnoho rolí a fází v rámci projektu:
Telefonické rozhovory s novými nájemníky
Recenze koncepce a designu
Kontrola střetu konzultantů
Prohlídky webových stránek a schůzky s CA
Jednání o povoleních a plánování
Bez struktury se z každé schůzky stává práce na míru, která zabírá spoustu času.
Časté problémy
Nekonečné e-mailové konverzace při hledání vhodného termínu
Neúčast kvůli nejasným připomínkám nebo místům konání
Agendy, které se mění, a rozhodnutí, která se vytrácejí
Zpoždění, která se promítají do výkresů, podání a poplatků
Hodiny strávené neplacenými konzultacemi namísto fakturovatelné práce
Proč je to důležité pro architekty
Schůzky určují požadavky, směr návrhu a rozhodnutí ohledně realizace. Dobře strukturovaná schůzka chrání tvůj honorář i tvůj harmonogram.
Přehledné šablony ti pomohou:
Zkrať časové harmonogramy projektů tím, že omezíš nejasnosti
Zvyš důvěru klientů díky konzistentním kontaktním bodům
Zaznamenávej rozhodnutí, která obstojí, a omez tak nutnost oprav
Udrž svůj tým soustředěný, efektivní a výnosný
Níže najdeš pět šablon připravených pro architekty s programy a nastaveními Doodle, které můžeš začít používat ještě dnes.
Šablona 1: Zjišťování potřeb klienta a přijetí zakázky
Účel: Ověřit zájemce, definovat cíle a stanovit předběžný rozsah
Délka: 30–45 minut
Účastníci: architekt, osoba s rozhodovací pravomocí na straně klienta, jakýkoli spoluvlastník nebo partner
Program
Cíle a vize (2 minuty na osobu)
Web + omezení
Rozpětí rozpočtu a časového harmonogramu
Rozhodující osoby + schvalovací proces
Další kroky
Kontrolní seznam pro přípravu
Zkontroluj formulář pro získávání kontaktů, adresu webu a základní údaje
Vyber 1–2 relevantní příklady projektů
Připrav si otázky, na které se musíš zeptat
Nastavení Doodle
Využij rezervační stránku, aby si potenciální zákazníci mohli sami rezervovat termín podle tvé skutečné dostupnosti
Propojit s kalendářem Google Calendar/Outlook/Apple Calendar
Přidej automatická připomenutí + videokonference
Propoj si Stripe, pokud účtujete poplatky za placené konzultace
Ukázka pozvánky
Název: Úvodní hovor s klientem ohledně [Projekt/Adresa]
Popis: Projdeme si cíle, kontext webu, rozpočet a časový plán. Připrav si prosím odkaz na průzkum nebo inzerát.
Osvědčené postupy
Buď stručný, abys ušetřil čas
Zakonči jasným dalším krokem
Použij Doodle 1:1, abys jednomu potenciálnímu zákazníkovi nabídl jen několik pečlivě vybraných termínů
Šablona 2: Projednání návrhu s klientem
Účel: Sjednotit se na počátečních konceptech a schválit směr
Délka: 60 minut
Účastníci: architekt, projektový manažer, osoba s rozhodovací pravomocí na straně klienta, případně interiérový designér
Program
Shrnutí cílů a omezení
Představ 2–3 návrhy s jejich klady a zápory
Projednej dopady na náklady a harmonogram
Zachyť rozhodnutí a rizika
Potvrdit schválení + další milník
Kontrolní seznam pro přípravu
Sestav kresby/snímky do jednoho balíčku
Připrav si jednoduchý popis nákladů
Definuj kritéria pro rozhodování
Nastavení Doodle
Použij skupinové ankety, když se musí více zúčastněných stran dohodnout na termínu
Nastav termíny + automatická připomínky
Použij Doodle Pro k vytvoření přehledného popisu schůzky a přidání firemního loga
Zachyť rozhodnutí
Přidej závěrečný snímek s přehledem rozhodnutí
Zašli souhrn do 24 hodin
Osvědčené postupy
Omez počet možností na 2–3
Stanov si časový rámec pro každý diskusní blok
Nahrávej hovor (s souhlasem)
Šablona 3: Koordinace konzultantů
Účel: Řešit neshody, sjednotit se na odpovědnostech a udržet modely v pohybu
Délka: 45–60 minut
Účastníci: architekti, statici, odborníci na technické vybavení budov, stavební inženýři, krajinní architekti a další specialisté
Program
Milníky + kontrola harmonogramu
Kontrola výkresů/modelů
Matice odpovědností
Rozhodnutí + odpovědné osoby
Termíny dodání + další kontaktní bod
Kontrolní seznam pro přípravu
Zveřejni nejnovější vzor a soubory PDF nejméně 24 hodin předem
Urči pět nejvýznamnějších konfliktů nebo rizik
Vyjasnit standardy pro pojmenování a výměnu souborů
Nastavení Doodle
Využij skupinové ankety pro koordinaci mezi více firmami (až 1 000 účastníků)
Skrýt údaje o účastnících, pokud je preferováno zachování soukromí napříč firmami
Zarezervované schůzky se automaticky synchronizují do kalendářů spolu s odkazy na videohovory
Kontrolní seznam pro následné kroky
Odeslat aktualizované modely + jednostránkový protokol rozhodnutí
Pokud potřebuješ strukturované časové sloty pro konzultace, použij přihlašovací listinu
Osvědčené postupy
Udržuj skupinu malou a zaměřenou na konkrétní fázi
Týdenní periodicita v DD; dvoutýdenní v CDs
Použij Doodle 1:1 pro témata v menších skupinách
Šablona 4: Koordinace dodavatelů a schůzka na staveništi
Účel: Udržet stavební práce v chodu, odpovídat na žádosti o informace, posoudit podmínky na staveništi
Délka: 30–60 minut na webu + 30 minut na vyhodnocení
Účastníci: vedoucí architekt/CA, projektový manažer generálního dodavatele, stavební dozor, klíčoví subdodavatelé, zástupce vlastníka
Program
Bezpečnost + přístup
Kontrola stávajícího stavu + návrhy
Otevřené žádosti o informace (RFI) + podání
Změny + schválení
Úkoly k provedení
Kontrolní seznam pro přípravu
Přines aktuální výkresy, protokol RFI a fotoaparát
Zkontroluj počasí a dostupnost místa
Připrav si nástroje pro kontrolní seznam
Nastavení Doodle
Použij rezervační stránku, aby GC rezervovalo pravidelné schůzky na webu pouze tehdy, když máš čas
Přidej adresu webu + podrobnosti o parkování
Použij Doodle 1:1 pro jednorázové schůzky v rámci týmu
Osvědčené postupy pro webové stránky
Propoj fotografie s úkoly
Používej jednoduchou šablonu zprávy z terénu
Posílej souhrny ještě týž den, abys omezil spory
Šablona 5: Schůzka před podáním žádosti o povolení a územní rozhodnutí
Účel: Vyjasnit otázky týkající se kódu a omezit počet opakovaných odeslání
Délka: 45 minut
Účastníci: architekt, úředník z odboru plánování/stavebního úřadu, někdy i klient nebo stavebník
Program
Shrnutí projektu + územní plánování
Klíčové otázky
Požadované studie + podklady
Časová osa + cesta k hodnocení
Další kroky
Kontrolní seznam pro přípravu
Dvoustránkový brief s plánem lokality + hmotovým řešením
Seznam otázek k kódu (s odkazy)
Pokud to pomůže, přilož předchozí schválení
Nastavení Doodle
(Přesněji: mnoho agentur stále vyžaduje e-mailovou adresu pro rezervaci.)
Použij Doodle 1:1 a navrhni několik časových termínů, které vyhovují oběma kalendářům
Do pozvánky přidej program; popisy generované umělou inteligencí mohou pomoci
Pro schůzky s účastníky z více oddělení pošli skupinovou anketu, abys sladil termíny
Osvědčené postupy
Požádej o písemné potvrzení tlumočení
Zaznamenej jména a funkce účastníků
Pošli krátké písemné shrnutí
Časté chyby, kterým je třeba se vyhnout
Příliš mnoho cílů na jednu schůzku – soustřeď se na jeden hlavní výsledek
Dlouhé e-mailové konverzace – místo toho sdílej odkaz na plánování
Žádné přípravné materiály – kresby/modely pošli alespoň den předem
Žádná připomínka – zapni automatické připomínky, abys předešel neúčasti
Záznam o nerozhodnutých záležitostech – každou schůzku uzavírej s uvedením odpovědných osob a termínů
Nástroje a řešení pro rychlejší plánování
Rezervační stránka
Ideální pro hovory s klienty, placené konzultace, prohlídky objektů
Ukazuje tvou skutečnou dostupnost
Přidává odkazy na videa
Podporuje platby přes Stripe
Přizpůsobitelné pracovní doby, časové rezervy a lokality
1:1
Skvělé pro hovory s jednou osobou (městští úředníci, podřízení, rychlé následné dotazy)
Nabídni pečlivě vybraný seznam časů
Zabraňuje dvojím rezervacím
Skupinové ankety
Ideální pro revize návrhů a synchronizaci s konzultanty
Pozvi až 1 000 účastníků
Nastav termíny a připomenutí
Skrýt podrobnosti o účastnících
Přihlašovací listiny
Hodí se pro workshopy, kritiky ve studiu, předvádění produktů dodavateli
Vytvoř časové sloty s omezeným počtem míst
Účastníci si termín vyberou sami
Užitečné integrace
Google Calendar, Outlook a Apple Calendar
Zoom, Google Meet, Cisco Webex, Microsoft Teams
Zapier → spouští úkoly v Asaně, Trellu nebo Slacku
Doodle Pro / Výhody pro týmy
Programy generované umělou inteligencí
Vlastní branding + logo
Zážitek bez reklam
Skrýt podrobnosti o účastnících
Zabezpečení na podnikové úrovni
Příklady z praxe
Ateliér v obytném domě
Využívá placenou 30minutovou konzultaci přes rezervační stránku (Stripe) → vyšší míra účasti
Využití skupinových anket k posouzení konceptů s páry
Web GC books funguje pouze v pátek dopoledne prostřednictvím vlastní rezervační stránky
Středně velká obchodní firma
Každé čtvrtletí využíváme skupinové ankety k nastavení týdenních synchronizací konzultantů
Použití 1:1 se dvěma předem vybranými časovými okny pro konverzace o povoleních
Používá přihlašovací listiny během CD pro hodnocení předání konzultantů
Komunitní projekt
Vytvoří přihlašovací listinu s 8 kolami × 10 míst pro den otevřených dveří
Doodle skrývá údaje o účastnících z důvodu ochrany soukromí
Hlavní body
Využij pět základních šablon schůzek, abys ušetřil čas a snížil tření
Přiřaď každou šablonu ke správnému nástroji Doodle
Posílej přípravné soubory a využívej automatické připomínky, abys předešel neúčasti
Zaznamenávej schválení, odpovědné osoby a data na každé schůzce
Inkasuj platby za placené konzultace pomocí Stripe
Začni s lepším plánováním
Nepotřebuješ více schůzek – potřebuješ lepší schůzky.
Začni používat těchto pět šablon schůzek pro architekty, vlož je do svého kalendáře a nech Doodle postarat se o rezervaci, připomenutí a odkazy na videohovory.
Jsi připraven zjednodušit plánování? Vytvoř si svou první šablonu a pošli odkaz ještě dnes.
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