Doodle Scheduler – hjälper dig att organisera ditt liv

Doodle Scheduler erbjuder innovativa verktyg som förenklar och optimerar din dagliga planering. Med hjälp av verktyget kan du hantera både privata och yrkesmässiga åtaganden på ett och samma ställe, så att du aldrig missar ett viktigt möte eller en viktig aktivitet. Oavsett om du organiserar gruppevenemang, låter andra boka tid med dig eller hanterar anmälningar till evenemang har Doodle Scheduler allt du behöver.

Group Polls: Underlätta samordningen

Med Doodle Scheduler kan du skapa Group Poll för att samordna gruppaktiviteter eller möten. Föreslå helt enkelt olika tids- och datumalternativ, dela omröstningen och låt deltagarna välja det bästa alternativet. Perfekt för att planera middagar, arbetsmöten eller sociala evenemang utan ändlösa meddelandeväxlingar.

Booking Page: Förenkla schemaläggningen

Den Booking Page Här kan du skapa en personlig sida med din tillgänglighet. Dela länken med kunder eller kollegor och låt dem boka direkt i din kalender. Det är perfekt för yrkesverksamma som coacher, konsulter eller lärare.

Sign-up Sheets: Hantera deltagarna enkelt

Doodle Scheduler erbjuder dessutom Sign-up Sheets, perfekt för att hantera evenemang med begränsat deltagarantal. Låt deltagarna välja bland lediga tider och håll full kontroll över din deltagarlista. Perfekt för workshops, kurser eller gemenskapsevenemang.

Samla alla dina planer med Doodle Scheduler

Samla dina privata och yrkesmässiga åtaganden i en och samma kalender med Doodle Scheduler. Använd gratisversionen för enklare behov eller uppgradera till Doodle Premium för avancerade funktioner som kalendersynkronisering och anpassningsmöjligheter. Få en översikt över din vecka: möten, familjeträffar, sportaktiviteter och fritid – allt samlat på ett ställe.

Doodle Scheduler: Enkelt, intuitivt och effektivt

Oavsett om det gäller sociala evenemang, yrkesmässiga åtaganden eller privata aktiviteter är Doodle Scheduler den perfekta lösningen för dig. Skapa omröstningar, Booking Pages eller Sign-up Sheets på några minuter och njut av en stressfri planering.

Schemaläggningsverktyg som Doodle drivs i allt högre grad av AI – och de ekonomiska aspekterna bakom denna utveckling är viktiga för alla team som väljer sina verktyg. Doodles VD delar med sig av sina synpunkter i Datorkraft kommer att bli som olja: En VD:s syn på kostnadsstrategin för AI ”.

Börja använda Doodle Scheduler redan idag och upptäck ett bättre sätt att planera ditt liv!