Skapa din möteskalender med Doodle på några sekunder

Att hantera sin dagliga schemaläggning kan kännas överväldigande, särskilt när man måste jonglera mellan arbetsmöten, privata åtaganden och oväntade förändringar. Med Doodles kalender kan du effektivisera din schemaläggning och enkelt hålla koll på alla dina åtaganden. Oavsett om du behöver organisera dina arbetsmöten eller hålla koll på personliga uppgifter ser Doodles intuitiva plattform till att inget faller mellan stolarna.

Kom igång med din kalender

Det går snabbt och enkelt att komma igång. Du kan skapa ett Doodle-konto med dina inloggningsuppgifter för Google eller Facebook, eller genom att registrera dig med din e-postadress. När du har loggat in kopplar du in dina befintliga kalendrar, till exempel Google, Outlook eller iCal, för att samla alla dina händelser på ett ställe. Denna synkronisering hjälper dig att undvika dubbelbokningar och ser till att alla dina planer hanteras smidigt i din kalender. På bara några minuter har du ett omfattande verktyg för att organisera din dag och fokusera på det som är viktigast.

Planera evenemang på ett enkelt sätt

Doodle-kalendern handlar inte bara om att hantera tiden, utan också om att skapa möjligheter att träffa andra. Om du till exempel behöver planera ett teammöte kan du föreslå ett antal datum och tider, så att deltagarna kan välja det som passar dem bäst. Group Poll är särskilt användbar för att samordna med stora grupper eller kunder i olika tidszoner. Oavsett om det gäller en familjemiddag, en projektdeadline eller ett kundsamtal gör Doodle det enkelt att samordna scheman.

Upptäck kraften i premium

Premium-användare kan ta sin kalender till en helt ny nivå. Avancerade funktioner som privata enkäter, begränsningar för antalet svar och automatiska påminnelser ser till att dina evenemang löper smidigt. För yrkesverksamma skapar möjligheten att lägga till anpassad varumärkesprofilering eller logotyper i kalendern ett polerat och professionellt intryck. Du kan till och med ta emot betalningar för bokade tider direkt via plattformen med hjälp av Stripe.

Personlig och gruppmässig organisation

Förutom privat bruk är agendakalendern perfekt för team och företag. Företag kan använda Doodle för att samordna scheman, medan frilansare kan hantera kundbokningar och konsultationer. Tack vare integrationer med verktyg för videokonferenser som Zoom, Microsoft Teams och Google Meet är dina möten bara ett klick bort.

Doodles kalender är inte bara ett verktyg för schemaläggning – den är ett sätt att ta tillbaka kontrollen över din tid. Prova den redan idag och upptäck hur enkelt det är att organisera både ditt privatliv och ditt yrkesliv.