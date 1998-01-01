Agendamento simples para equipes de contratação e RH
Usado por recrutadores e profissionais de RH das principais empresas e agências
Concentre-se nas pessoas, não na programação
Coordene entrevistas, sessões de integração e check-ins de funcionários com uma ferramenta projetada para eliminar o caos do calendário.
Decisões de contratação mais rápidas
Os melhores talentos se movem rapidamente. Permita que os candidatos marquem entrevistas de qualquer lugar, com ajustes automáticos de fuso horário que mantêm sua equipe à frente da concorrência.
Programação tranquila para toda a equipe
Gerencie facilmente atualizações de políticas de RH, avaliações de desempenho, check-ins de funcionários e muito mais - tudo em um só lugar.
Planos criados para economizar seu tempo
e se encaixar no seu orçamento
Grátis
Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui
Enquetes de grupo ilimitadas
Folhas de registro ilimitadas
Uma Página de Agendamento
Um agendamento 1:1
Google Meet e conferência web Zoom
Colete pagamentos com o Stripe
Descrições básicas de reuniões geradas por IA
Profissional
Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de
Sem anúncios
Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo
Folhas de registro ilimitadas
Páginas de agendamento ilimitadas
Agendamentos 1:1 ilimitados
Marca personalizada
Conferências com Microsoft Teams e Webex
Coleta de pagamentos com o Stripe
Descrições avançadas de reuniões geradas por IA
Equipe
Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais
Console do administrador
Funções e permissões
Eventos co-hospedados
Reservar em nome de outras pessoas
Relatórios de atividades
Feito para todas as formas de colaboração do seu time de RH
Integrar novas contratações sem problemas
Compartilhe uma página de reservas para que os novos funcionários possam escolher sessões de treinamento, integração e benefícios que se ajustem à agenda deles.
Realizar avaliações de desempenho dentro do prazo
Use uma enquete em grupo para encontrar o horário ideal para que o funcionário, o gerente e o RH se reúnam sem atrasos.
Coordenar reuniões internas
Marque check-ins individuais, atualizações de equipe e discussões sobre políticas sem entupir as caixas de entrada de e-mail.
Mantenha os calendários privados
Conecte o Google, o Outlook ou o iCloud. Somente sua disponibilidade é compartilhada - seu calendário permanece confidencial.
Planejar treinamentos e workshops
Permita que a equipe escolha entre as sessões disponíveis com uma folha de inscrição para que todas as vagas sejam preenchidas com eficiência.
Gerencie fusos horários de equipes remotas
O Doodle se ajusta automaticamente ao horário local de cada pessoa, facilitando a sincronização das forças de trabalho globais.
Trabalhe com suas ferramentas favoritas
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente
Poupamos dias de coordenação por e-mail para mais de 100 entrevistas em painel e as organizamos em menos de uma hora.
Os candidatos podem reservar na hora, acelerando nosso processo de contratação e mantendo-nos competitivos.
Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho
Perguntas frequentes
Posso agendar para vários membros da equipe?
Sim - com o plano Team, você pode criar uma página de reserva para vários calendários, para que os funcionários escolham o horário certo.
Os funcionários verão todo o meu calendário?
Não. Somente os intervalos de tempo abertos ficam visíveis. Todos os detalhes do calendário permanecem privados e seguros.
Como posso agendar reuniões recorrentes de RH?
Configure vagas recorrentes em sua página de reservas ou crie uma nova enquete de grupo para cada rodada.
Posso gerenciar sessões em vários locais e fusos horários?
Sim. O Doodle se ajusta automaticamente ao horário local de cada pessoa.
Qual é a diferença entre uma folha de inscrição e uma página de reserva?
Uma folha de inscrição lista vários eventos ou sessões que as pessoas podem escolher; uma página de reserva oferece seus intervalos de tempo pessoais.