Agendamento simples para equipes de contratação e RH

Marque entrevistas, integre novas contratações ou reúna-se com sua equipe sem o caos do calendário.

a booking page for an onboarding call, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Usado por recrutadores e profissionais de RH das principais empresas e agências

A group of logos including Ernst & Young (EY), Robert Half, Microsoft Corporation, Kelly Services, United Way Worldwide
Concentre-se nas pessoas, não na programação

Coordene entrevistas, sessões de integração e check-ins de funcionários com uma ferramenta projetada para eliminar o caos do calendário.

Decisões de contratação mais rápidas

Os melhores talentos se movem rapidamente. Permita que os candidatos marquem entrevistas de qualquer lugar, com ajustes automáticos de fuso horário que mantêm sua equipe à frente da concorrência.

Programação tranquila para toda a equipe

Gerencie facilmente atualizações de políticas de RH, avaliações de desempenho, check-ins de funcionários e muito mais - tudo em um só lugar.

Planos criados para economizar seu tempo e se encaixar no seu orçamento

Grátis

Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui

  • Enquetes de grupo ilimitadas

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Uma Página de Agendamento

  • Um agendamento 1:1

  • Google Meet e conferência web Zoom

  • Colete pagamentos com o Stripe

  • Descrições básicas de reuniões geradas por IA

Profissional

Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de

  • Sem anúncios

  • Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Páginas de agendamento ilimitadas

  • Agendamentos 1:1 ilimitados

  • Marca personalizada

  • Conferências com Microsoft Teams e Webex

  • Coleta de pagamentos com o Stripe

  • Descrições avançadas de reuniões geradas por IA

Equipe

Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais

  • Console do administrador

  • Funções e permissões

  • Eventos co-hospedados

  • Reservar em nome de outras pessoas

  • Relatórios de atividades

Feito para todas as formas de colaboração do seu time de RH

Integrar novas contratações sem problemas

Compartilhe uma página de reservas para que os novos funcionários possam escolher sessões de treinamento, integração e benefícios que se ajustem à agenda deles.

Realizar avaliações de desempenho dentro do prazo

Use uma enquete em grupo para encontrar o horário ideal para que o funcionário, o gerente e o RH se reúnam sem atrasos.

Coordenar reuniões internas

Marque check-ins individuais, atualizações de equipe e discussões sobre políticas sem entupir as caixas de entrada de e-mail.

Mantenha os calendários privados

Conecte o Google, o Outlook ou o iCloud. Somente sua disponibilidade é compartilhada - seu calendário permanece confidencial.

Planejar treinamentos e workshops

Permita que a equipe escolha entre as sessões disponíveis com uma folha de inscrição para que todas as vagas sejam preenchidas com eficiência.

Gerencie fusos horários de equipes remotas

O Doodle se ajusta automaticamente ao horário local de cada pessoa, facilitando a sincronização das forças de trabalho globais.

Trabalhe com suas ferramentas favoritas

Reuniões com um clique de qualquer lugar.

Logotipo do iCloud centralizado em um fundo com padrão de grade.

iCloud

Logotipo do Zoom centralizado em um fundo com padrão de grade.

Zoom

Logotipo do Outlook centralizado em um fundo com padrão de grade.

Outlook

Logotipo do Microsoft Teams centralizado em um fundo com padrão de grade.

Microsoft Teams

Logotipo do Zapier centralizado em um fundo com padrão de grade.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logotipo do Google Meet centralizado em um fundo com padrão de grade.

Google Meet

Logotipo do Stripe centralizado em um fundo com padrão de grade.

Stripe

Logotipo do Microsoft Exchange centralizado em um fundo com padrão de grade.

Microsoft Exchange

Logotipo do Google Agenda centralizado em um fundo com padrão de grade.

Google Calendar

Logotipo do Microsoft Office 365 centralizado em um fundo com padrão de grade.

Office 365

Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente

Mas não acredite somente em nossa palavra.

Poupamos dias de coordenação por e-mail para mais de 100 entrevistas em painel e as organizamos em menos de uma hora.

County Government

NM

Nicholas M.

Diretor de dados

Os candidatos podem reservar na hora, acelerando nosso processo de contratação e mantendo-nos competitivos.

SL

Sarah L.

Gerente de RH

Quatro emblemas de conformidade de segurança: Certificação MSPAlliance Cyber Verify Nível 3, ícone de conformidade com o GDPR europeu com cadeado e estrelas da UE, ícone de conformidade com a CCPA e certificação AICPA SOC (System and Organization Controls).

Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho

Confiável para atender às suas necessidades mais complexas de segurança e conformidade, sem a necessidade de uma equipe de TI.

Perguntas frequentes

Posso agendar para vários membros da equipe?

Sim - com o plano Team, você pode criar uma página de reserva para vários calendários, para que os funcionários escolham o horário certo.

Os funcionários verão todo o meu calendário?

Não. Somente os intervalos de tempo abertos ficam visíveis. Todos os detalhes do calendário permanecem privados e seguros.

Como posso agendar reuniões recorrentes de RH?

Configure vagas recorrentes em sua página de reservas ou crie uma nova enquete de grupo para cada rodada.

Posso gerenciar sessões em vários locais e fusos horários?

Sim. O Doodle se ajusta automaticamente ao horário local de cada pessoa.

Qual é a diferença entre uma folha de inscrição e uma página de reserva?

Uma folha de inscrição lista vários eventos ou sessões que as pessoas podem escolher; uma página de reserva oferece seus intervalos de tempo pessoais.

Você não encontrou a resposta?

Reserve tempo para as pessoas, e não apenas para a programação

Desde a integração até o treinamento, mantenha o RH concentrado no apoio aos funcionários, e não em cumprir calendários.

