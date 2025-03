Um Estudo de Experiência do Usuário Doodle

Como consultor educacional, Doug Fireside viaja através dos Estados Unidos, ajudando as escolas a implementar e melhorar seus sistemas de avaliação de professores. A eficaz (https://doodle.com/en/solutions/consultants/) depende da colaboração e, como tal, o calendário de Doug está repleto de reuniões. Falamos com Doug sobre como ele usou o Doodle para chegar a uma boa arte na programação.

Quando as reuniões são facilitadas, a participação melhora visivelmente

As consultas de Doug são feitas com base no opt-in. A otimização dos processos de avaliação dos professores é um trabalho importante. Mas persuadir professores sobrecarregados a tirar tempo de suas ocupadas agendas pode representar um desafio. Doug criará algumas pesquisas Doodle com possíveis opções de tempo para suas consultas e as enviará com antecedência para permitir que os professores escolham os horários que trabalham para eles. Ao usar o Doodle, Doug notou um aumento dramático no número de professores que aproveitam suas sessões de consulta. Missão cumprida!

Programar reuniões em todos os tipos de calendário

Doug enfrenta um problema que será familiar a qualquer pessoa que trabalhe na capacidade de consultoria: administrar reuniões quando não se está todos no mesmo sistema de calendário. Por sorte, Doodle trabalha com todos os calendários. E as reuniões que são organizadas com o Doodle sincronizam-se automaticamente com todos os calendários dos participantes, quer eles estejam usando o Outlook, G-Suite ou outro sistema. Todas as outras pessoas que você convidar para uma reunião com o Doodle receberão um convite para o calendário. Fazer malabarismos com clientes e calendários nunca foi tão simples.

Doodle facilita a prestação de contas. Acesse as reuniões passadas e futuras num relance.

Doug comprou o Doodle para economizar tempo na administração de reuniões e administrar seu calendário cheio de reuniões externas de forma mais eficiente. Mas ele nos diz que ficou agradavelmente surpreso com o bom funcionamento do calendário como um registro de reuniões passadas. A capacidade de registrar e acompanhar suas sessões de consultoria tornou uma parte importante de seu trabalho - acompanhar o progresso geral da escola - muito mais eficiente.

"...mesmo se eu estivesse sozinho, se eu tivesse apenas pendurado uma telha, provavelmente ainda compraria este serviço ".

Casos de uso: Partes interessadas internas e externas, reuniões individuais, reuniões de grupo, diferenças de horário, marcação de compromissos