Une étude sur l'expérience des utilisateurs de Doodle

En tant que consultant en éducation, Doug Fireside voyage à travers les États-Unis pour aider les écoles à mettre en œuvre et à améliorer leurs systèmes d'évaluation des enseignants. L'efficacité du conseil dépend de la collaboration et, à ce titre, l'agenda de Doug est rempli de réunions. Nous avons parlé à Doug de la façon dont il a utilisé Doodle pour faire de la planification un art.

Lorsque les réunions sont facilitées, la participation s'améliore visiblement.

Les consultations de Doug se font sur la base de l'opt-in. L'optimisation des processus d'évaluation des enseignants est un travail important. Mais persuader les enseignants sur-engagés de prendre du temps sur leur emploi du temps chargé peut représenter un défi. Doug créera quelques sondages Doodle avec des options d'horaires possibles pour ses consultations et les enverra à l'avance pour laisser les enseignants choisir les horaires qui leur conviennent. En utilisant Doodle, Doug a remarqué une augmentation spectaculaire du nombre d'enseignants qui profitent de ses séances de consultation. Mission accomplie !

Planifier des réunions sur tous les types de calendrier

Doug est confronté à un problème que connaissent tous ceux qui travaillent dans le domaine de la consultance : gérer les réunions lorsque vous n'utilisez pas tous le même système de calendrier. Heureusement, Doodle fonctionne avec tous les calendriers. Les réunions organisées avec Doodle sont automatiquement synchronisées avec les calendriers de tous les participants, qu'ils utilisent Outlook, G-Suite ou un autre système. Toutes les personnes que vous invitez à une réunion avec Doodle reçoivent une invitation dans leur calendrier. Jongler avec les clients et les calendriers n'a jamais été aussi simple.

Doodle vous permet de rendre des comptes facilement. Accédez aux réunions passées et futures en un clin d'œil.

Doug a acheté Doodle pour gagner du temps dans l'administration des réunions et gérer plus efficacement son calendrier rempli de réunions externes. Mais il nous dit qu'il a été agréablement surpris par l'efficacité de l'enregistrement des réunions passées. La possibilité d'enregistrer et de suivre ses séances de conseil a rendu beaucoup plus efficace une partie importante de son travail, à savoir le suivi des progrès globaux de l'école.

Même si je me débrouillais seul, si je n'avais qu'une banderole à accrocher, je continuerais probablement à acheter ce service.

Cas d'utilisation : Intervenants internes et externes, réunions individuelles, réunions de groupe, décalages horaires, prise de rendez-vous.