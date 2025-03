Uno studio sull'esperienza utente di Doodle

Come consulente educativo, Doug Fireside viaggia in tutti gli Stati Uniti per aiutare le scuole a implementare e migliorare i sistemi di valutazione degli insegnanti. Una efficace (https://doodle.com/en/solutions/consultants/) dipende dalla collaborazione e quindi il calendario di Doug è pieno di riunioni. Abbiamo parlato con Doug di come ha utilizzato Doodle per rendere la programmazione un'arte.

Quando le riunioni sono rese facili, la partecipazione migliora visibilmente.

Le consulenze di Doug sono effettuate su base opt-in. Ottimizzare i processi di valutazione degli insegnanti è un lavoro importante. Ma convincere gli insegnanti troppo impegnati a sottrarre tempo ai loro impegni può rappresentare una sfida. Doug creerà alcuni sondaggi Doodle con possibili opzioni di orario per le sue consultazioni e li invierà in anticipo per consentire agli insegnanti di scegliere l'orario che fa per loro. Utilizzando Doodle, Doug ha notato un notevole aumento del numero di insegnanti che approfittano delle sue sessioni di consulenza. Missione compiuta!

Programmare le riunioni su ogni tipo di calendario

Doug si trova ad affrontare un problema familiare a chiunque lavori nel campo della consulenza: la gestione delle riunioni quando non si utilizza lo stesso sistema di calendario. Fortunatamente, Doodle funziona con tutti i calendari. Le riunioni organizzate con Doodle si sincronizzano automaticamente con i calendari di tutti i partecipanti, sia che utilizzino Outlook, G-Suite o un altro sistema. Chiunque venga invitato a una riunione con Doodle riceverà un invito dal calendario. Destreggiarsi tra clienti e calendari non è mai stato così semplice.

Doodle semplifica la responsabilità. Accesso alle riunioni passate e future con un solo sguardo.

Doug ha acquistato Doodle per risparmiare tempo nell'amministrazione delle riunioni e gestire in modo più efficiente il suo calendario pieno di riunioni esterne. Ma ci dice che è rimasto piacevolmente sorpreso dall'efficacia di Doodle come archivio delle riunioni passate. La possibilità di registrare e tenere traccia delle sue sessioni di consulenza ha reso molto più efficiente una parte importante del suo lavoro: il monitoraggio dei progressi complessivi della scuola.

"... anche se fossi in proprio, se avessi solo appeso una tegola, probabilmente comprerei ancora questo servizio ".

Casi d'uso: Interlocutori interni ed esterni, riunioni individuali, riunioni di gruppo, differenze di orario, prenotazione di appuntamenti.