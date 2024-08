Como fazer com que suas equipes colaborem efetivamente

Muitas vezes é algo em que não pensamos o suficiente no local de trabalho, mas a colaboração é crucial para que sua equipe atinja seus objetivos. Ator e cantor, Justin Timberlake descreveu-o como permitindo-nos "pegar nossos talentos e juntá-los para criar algo maior do que jamais poderíamos alcançar sozinhos ".

Ele não está errado. Juntos podemos sempre alcançar muito mais do que podemos por conta própria - particularmente quando se trata de metas de alta demanda. Vejamos como podemos fazer com que sua equipe trabalhe em conjunto de forma mais eficaz.

Definindo a colaboração

Então, você pode estar pensando, o que exatamente queremos dizer com colaboração? Não é óbvio? Bem, sim e não. Sim, trata-se de trabalhar juntos para um objetivo comum, mas em um ambiente de negócios que pode ser mais complicado do que "aqui está o objetivo, vamos alcançá-lo". Quando sua equipe está colaborando efetivamente, todos estão na mesma página - desde agendamento conversas regulares até o planejamento antecipado - tudo isso leva a resultados mais eficientes e bem-sucedidos.

Às vezes pode parecer que você está sempre batendo o mesmo tambor, mas a comunicação clara e a clareza nas metas compartilhadas são a chave para uma colaboração eficaz. É importante que todos saibam tanto qual é a meta quanto seu papel para alcançá-la. Desta forma, todos estão trabalhando para o mesmo resultado final e ninguém fica confuso, estressado ou burnt out.

Agora, aqui está a parte sobre a colaboração ser um pouco mais complicada do que você pensa. Há diferentes maneiras de sua equipe trabalhar que você precisa para se concentrar. Isto inclui a colaboração interna (trabalhando com seus colegas) e a colaboração externa (trabalhando com organizações ou indivíduos externos). Ambos os tipos de colaboração são importantes e podem trazer benefícios únicos à sua equipe. Por exemplo, trabalhar com agências externas requer um acordo maior de planejar com antecedência, mas fornece insights que você pode não ter pensado. A compreensão destes diferentes tipos pode ajudá-lo a determinar qual é a melhor abordagem para você.

Como criar um ambiente colaborativo

Comecemos por entender a diferença entre um ambiente físico e virtual para a colaboração.

Você pode trabalhar em um local de trabalho global, planejar reuniões remotas. Mesmo que sua equipe possa passar a maior parte do tempo completamente separada, às vezes é útil reunir a todos. Quando você o faz, como deve ser esse espaço? O projeto de seu espaço de trabalho pode realmente impactar a colaboração entre os membros de sua equipe. Por exemplo, se você estiver tentando ceder a todos ao redor de uma pequena mesa em uma cafeteria movimentada onde as pessoas não podem se ouvir - sua equipe não vai conseguir fazer muito. Um espaço de trabalho bem projetado pode criar um ambiente mais aberto e inclusivo, o que pode incentivar a colaboração.

Se sua equipe está trabalhando remotamente, você precisa considerar qual tecnologia vai facilitar o processo. Com tantas ferramentas disponíveis, você precisa ter certeza de escolher as corretas. Pode ajudá-lo a organizar reuniões de grupo em atas quando você precisar verificar como um projeto está indo. Pesquise e escolha as ferramentas certas para sua equipe, garantindo que todos sejam treinados sobre como utilizá-las.

Independentemente de você estar trabalhando pessoalmente ou à distância, é essencial criar um ambiente de trabalho aberto, inclusivo e de apoio. Incentive uma comunicação aberta, escute feedback de sua equipe e celebrem juntos os sucessos. Estes pequenos passos podem contribuir muito para fomentar uma grande cultura de colaboração.

Encorajando a colaboração

A liderança tem um grande papel na promoção da colaboração. Como líder, você é quem precisa dar o tom e incentivar a comunicação aberta. Faça com que sua equipe compartilhe suas idéias, sinta-se confiante para falar nas reuniões e dê um feedback construtivo - bom ou ruim - uns para os outros. Muito disto pode vir de como você se apresenta. Seja aberto, acessível e não descarte tudo de imediato. Você ficará surpreso com o quanto sua equipe vai pegar essa atitude positiva.

Pense criativamente nos exercícios de formação de equipes - especialmente quando uma equipe está se reunindo pela primeira vez ou quando novos membros se juntam. Faça com que as pessoas falem umas com as outras e construam um relacionamento. Além disso, não subestime check-ins regulares para garantir que todos estejam na mesma página. Muitos líderes usam Booking Page para manter sua porta aberta para que sua equipe agarre tempo com eles.

Não importa quão grandes ou pequenos sejam, o reconhecimento e as recompensas são poderosos motivadores para a colaboração. Quando sua equipe se sente valorizada por suas contribuições, é mais provável que ela continue colaborando efetivamente. Portanto, certifique-se de dar crédito onde o crédito é devido. Uma boa maneira de fazer isso é acrescentar tempo a sua meeting agenda. Aquele par de minutos no início ou no final de uma reunião fará muita diferença.

Superando barreiras

Portanto, pode não ser uma surpresa pelo que já discutimos, mas o maior desafio para a colaboração é a má comunicação. Há muitas coisas que você pode fazer para superar isto e colocar todos na mesma página. Tenha um canal Slack onde as pessoas possam compartilhar atualizações, use um sistema de ticketing para que as pessoas possam ver quando as tarefas relacionadas ao seu trabalho estão completas e ter certeza de que você está agendando reuniões regulares da equipe.

Nem sempre é óbvio quando se está liderando uma equipe, mas a falta de confiança entre os colegas pode causar grandes problemas que começam pequenos e se constroem. Você precisa criar um ambiente de trabalho seguro e de apoio onde os membros da equipe se sintam à vontade para compartilhar seus pensamentos e idéias com todos. Desencorajar as pessoas de microgerenciar tarefas e fazer com que elas peçam ajuda quando necessário. Use um aplicação de agendamento para negócios como Doodle para organizar reuniões regulares, acompanhar o progresso e impedir que pequenos problemas cresçam.

Finalmente, cronogramas e prazos conflitantes também podem representar um desafio para uma colaboração eficaz. O Doodle é um ótimo availability tracker para que todos saibam quem está livre para se reunir quando os problemas precisam ser resolvidos.

Assim, assim como Justin trabalhou com a NSYNC para alcançar alguns sucessos surpreendentes nos anos 90 e 00, você pode trabalhar com sua equipe para colaborar e esmagar seus objetivos comerciais a cada vez.

