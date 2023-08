Usando os recursos avançados do Google Calendar

Portanto, você montou seu calendário digital e está reservando e confirmando eventos. Mas, você sabia que o Calendário Google pode fazer ainda mais? Vamos mergulhar e descobrir novas maneiras de levar sua programação para o próximo nível.

Como atribuir códigos de cores aos seus eventos?

Google Calendar são uma característica valiosa que permite agrupar certos tipos de eventos. Isto pode ajudá-lo a identificar e diferenciar rapidamente entre reuniões de trabalho, compromissos pessoais e eventos sociais.

O uso da codificação por cores é realmente simples e pode ser feito de duas maneiras.

Quando você estiver criando um evento, na parte inferior da caixa você deve ver um círculo colorido ao lado do nome do seu calendário. Clicando nisto, você poderá escolher entre uma gama de cores ou até mesmo adicionar uma etiqueta se quiser ser lembrado do que as cores significam. Alternativamente, se você já fez o evento, simplesmente clique com o botão direito do mouse e você poderá escolher uma cor. Fácil.

Google Calendar pode ajudá-lo a manter-se organizado, economizar tempo e aumentar a produtividade.

Experimente grátis Não é necessário cartão de crédito

Como usar os recursos Tarefas, Tempo de Foco e Fora do Escritório?

Google Calendar Tasks é como criar uma lista de afazeres em seu calendário. Ela pode ajudá-lo a definir e cumprir prazos, assim como gerenciar seu tempo de forma mais eficiente.

Semelhante à criação de um evento, encontre o dia e a hora que você deseja definir como seu prazo. Clique sobre ele e quando a caixa aparecer, selecione "Tarefa". Você terá então que adicionar uma descrição e alterar a data, se necessário. Quando terminar, clique em "Salvar".

Uma vez concluída sua tarefa, basta clicar sobre ela e depois escolher "Mark Complete".

Google Calendar Focus Time é criado de forma muito semelhante, mas com uma diferença - você pode automaticamente recusar reuniões.

Como Tasks, escolha a hora e a data que você quer. Adicione uma descrição e um local se desejar, mas o importante aqui é que se você quiser ter certeza de não ser incomodado, selecione "Recusar reuniões automaticamente" e decida se são apenas novas reuniões ou as já existentes também.

Fora do escritório lhe permite informar rapidamente às pessoas que você está longe do trabalho. Basta escolher a data e a hora em que sua licença começa e quando a caixa de eventos abre, clique em "Fora do Escritório". A partir daqui, defina o período em que você está ausente, se deve ou não recusar reuniões e se deseja acrescentar uma mensagem.

Experimente grátis Não é necessário cartão de crédito

Eventos do Gmail - Puxe os convites de seu e-mail

Fazemos cada vez mais o nosso planejamento via e-mail. Reservas de vôos, reservas de hotel, ingressos para shows...a lista continua.

O recurso Eventos do Gmail adiciona automaticamente eventos como estes ao seu calendário, evitando que você tenha que fazer isso manualmente e garantindo que você nunca mais perca outro evento importante.

O ótimo é que você não precisa fazer nada para que isto apareça em seu calendário. Entretanto, se você quiser ter certeza de que outros não possam ver estes eventos, clique em "Configurações", no canto superior direito. Encontre "Eventos do Gmail" e decida se apenas você pode vê-los ou a outros que têm acesso ao seu calendário.

Como usar o Google Calendar em dispositivos móveis

O Google Calendar está disponível como um aplicativo móvel tanto para iOS quanto para Android. Você pode usá-lo para acompanhar sua agenda tanto no próprio aplicativo quanto integrado através do correio e ferramentas de calendário do seu telefone.

Se você quiser usar o Google Calendar apps, faça o download através da App Store ou do Google Play. Uma vez instalado, faça o login em sua conta Google e você deverá ser capaz de ver todos os seus próximos eventos e compromissos. Como na área de trabalho, você pode trocar visualizações, criar e excluir eventos e puxar convites do Gmail.

Dependendo de seu dispositivo móvel, você pode entrar em sua conta Gmail e sincronizar as funções de e-mail e calendário com seu Calendário Google.

Para iOS, vá para as configurações e selecione "Calendário", depois "Contas" e finalmente "Adicionar conta". A partir daqui, selecione Google e faça o login como de costume. Uma vez concluído, você terá uma sincronização Google calendário iCal.

Para o Android, o Google Calendar já está integrado com o sistema operacional Android. Portanto, ele é automaticamente sincronizado com o aplicativo de calendário embutido em seu dispositivo Android.