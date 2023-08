Utilisation des fonctionnalités avancées de Google Agenda

Vous avez donc configuré votre agenda numérique et vous réservez et confirmez des événements. Mais saviez-vous que l'Agenda Google peut faire encore plus ? Plongeons dans le vif du sujet et découvrons de nouvelles façons d'améliorer votre planification.

Comment attribuer des codes de couleur à vos événements ?

Les codes de couleur de Google Agenda sont une fonctionnalité très utile qui vous permet de regrouper certains types d'événements. Cela peut vous aider à identifier et à différencier rapidement les réunions de travail, les rendez-vous personnels et les événements sociaux.

L'utilisation des codes de couleur est très simple et peut se faire de deux manières.

Lorsque vous créez un événement, vous devriez voir un cercle de couleur en bas de la boîte, à côté du nom de votre calendrier. En cliquant dessus, vous pourrez choisir parmi une gamme de couleurs ou même ajouter une étiquette si vous souhaitez vous rappeler de la signification des couleurs. Si vous avez déjà créé l'événement, il vous suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris et vous pourrez choisir une couleur. Facile.

Les codes de couleur de Google Agenda peuvent vous aider à rester organisé, à gagner du temps et à augmenter votre productivité.

Comment utiliser les fonctionnalités Tasks, Focus Time et Out of Office ?

La fonction "Tâches" de Google Agenda revient à créer une liste de tâches sur votre agenda. Elle peut vous aider à fixer et à respecter des échéances, ainsi qu'à gérer votre temps plus efficacement.

Comme pour la création d'un événement, trouvez le jour et l'heure que vous souhaitez définir comme date limite. Cliquez dessus et lorsque la boîte s'affiche, sélectionnez "Tâche". Vous devrez ensuite ajouter une description et modifier la date si nécessaire. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur "Enregistrer".

Une fois que vous avez terminé votre tâche, cliquez simplement dessus et choisissez "Marquer terminé".

Google Calendar Focus Time est créé de manière très similaire, mais avec une différence : vous pouvez refuser automatiquement les réunions.

Comme pour les Tâches, choisissez l'heure et la date que vous souhaitez. Ajoutez une description et un lieu si vous le souhaitez, mais l'important ici est que si vous voulez être sûr de ne pas être dérangé, sélectionnez "Refuser automatiquement les réunions" et décidez si cela concerne uniquement les nouvelles réunions ou également les réunions existantes.

Out of Office vous permet d'informer rapidement les gens de votre absence du travail. Choisissez simplement la date et l'heure de début de votre congé et, lorsque la boîte d'événements s'ouvre, cliquez sur "Out of Office". À partir de là, vous pouvez définir la durée de votre absence, refuser ou non les réunions et ajouter ou non un message.

Events from Gmail - Tirez des invitations de votre courrier électronique

Nous planifions de plus en plus souvent nos activités par courrier électronique. Réservations de vols, réservations d'hôtels, billets de concert... la liste est longue.

La fonction Événements de Gmail ajoute automatiquement ces événements à votre calendrier, ce qui vous évite d'avoir à le faire manuellement et vous assure de ne plus jamais manquer un événement important.

L'avantage est que vous n'avez rien à faire pour que ces événements apparaissent dans votre calendrier. Toutefois, si vous voulez vous assurer que les autres ne peuvent pas voir ces événements, cliquez sur "Paramètres" en haut à droite. Trouvez "Événements de Gmail" et décidez si vous êtes le seul à pouvoir les voir ou si d'autres personnes ont accès à votre agenda.

Comment utiliser Google Agenda sur les appareils mobiles

Google Agenda est disponible sous forme d'application mobile pour iOS et Android. Vous pouvez l'utiliser pour suivre votre emploi du temps soit dans l'application elle-même, soit en l'intégrant aux outils de messagerie et d'agenda de votre téléphone.

Si vous souhaitez utiliser les applications Google Agenda, téléchargez-les via l'App Store ou Google Play. Une fois installées, connectez-vous à votre compte Google et vous devriez pouvoir voir tous vos événements et rendez-vous à venir. Comme sur le bureau, vous pouvez changer de vue, créer et supprimer des événements et extraire des invitations de Gmail.

En fonction de votre appareil mobile, vous pouvez vous connecter à votre compte Gmail et synchroniser les fonctions de messagerie et d'agenda avec votre Google Agenda.

Pour iOS, allez dans les paramètres et sélectionnez "Agenda", puis "Comptes" et enfin "Ajouter un compte". À partir de là, sélectionnez Google et connectez-vous comme d'habitude. Une fois la synchronisation terminée, vous disposerez d'un calendrier Google iCal.

Pour Android, Google Agenda est déjà intégré au système d'exploitation Android. Il est donc automatiquement synchronisé avec l'application calendrier intégrée de votre appareil Android.