Uso de las funciones avanzadas de Google Calendar

Ya has configurado tu calendario digital y estás reservando y confirmando eventos. Pero, ¿sabías que Google Calendar puede hacer aún más? Vamos a descubrir nuevas formas de llevar tu programación al siguiente nivel.

¿Cómo asignar códigos de color a tus eventos?

Los códigos de color de Google Calendar son una valiosa función que te permite agrupar determinados tipos de eventos. Esto puede ayudarte a identificar y diferenciar rápidamente entre reuniones de trabajo, citas personales y eventos sociales.

Utilizar códigos de colores es realmente sencillo y puede hacerse de dos maneras.

Cuando estés creando un evento, en la parte inferior del cuadro deberías ver un círculo de color junto al nombre de tu calendario. Si haces clic en él, podrás elegir entre una gama de colores o incluso añadir una etiqueta si quieres que te recuerde el significado de los colores. Si ya has creado el evento, haz clic con el botón derecho del ratón y podrás elegir un color. Muy fácil.

Los códigos de colores de Google Calendar pueden ayudarte a mantenerte organizado, ahorrar tiempo y aumentar la productividad.

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¿Cómo utilizar las funciones Tareas, Tiempo de atención y Fuera de la oficina?

Google Calendar Tasks es como crear una lista de tareas en tu calendario. Puede ayudarte a establecer y cumplir plazos, así como a gestionar tu tiempo de forma más eficiente.

De forma similar a la creación de un evento, busca el día y la hora que quieras establecer como fecha límite. Haz clic en él y, cuando aparezca el cuadro, selecciona "Tarea". A continuación tendrás que añadir una descripción y cambiar la fecha si lo necesitas. Cuando hayas terminado, haz clic en "Guardar".

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Cuando hayas completado la tarea, simplemente haz clic en ella y selecciona "Marcar como completada".

Google Calendar Focus Time se crea de forma muy similar, pero con una diferencia: puedes rechazar reuniones automáticamente.

Al igual que las Tareas, elige la hora y la fecha que desees. Añade una descripción y un lugar si lo deseas, pero lo importante aquí es que si quieres asegurarte de que no te molestan, selecciona "Rechazar reuniones automáticamente" y decide si se trata sólo de nuevas reuniones o también de las ya existentes.

Fuera de la oficina te permite informar rápidamente a la gente de que estás fuera del trabajo. Sólo tienes que elegir la fecha y hora de inicio de tu ausencia y, cuando se abra el cuadro de eventos, hacer clic en "Fuera de la oficina". A partir de aquí, establece el periodo en el que estarás ausente, si rechazas o no las reuniones y si quieres añadir un mensaje.

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Eventos desde Gmail - Obtén invitaciones desde tu correo electrónico

Cada vez hacemos más planes por correo electrónico. Reservas de vuelos, hoteles, conciertos... y la lista continúa.

La función Eventos de Gmail añade automáticamente este tipo de eventos a tu calendario, evitando que tengas que hacerlo manualmente y asegurándote de que nunca te pierdes otro evento importante.

Lo mejor es que no tienes que hacer nada para que aparezcan en tu calendario. Sin embargo, si quieres asegurarte de que otras personas no puedan ver estos eventos, haz clic en "Configuración" en la parte superior derecha. Busca "Eventos de Gmail" y decide si sólo puedes verlos tú u otras personas que tengan acceso a tu calendario.

Cómo utilizar Google Calendar en dispositivos móviles

Google Calendar está disponible como aplicación móvil tanto para iOS como para Android. Puedes utilizarla para realizar un seguimiento de tu agenda, ya sea en la propia aplicación o integrada a través de las herramientas de correo y calendario de tu teléfono.

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Si quieres utilizar las aplicaciones de Google Calendar, descárgalas a través de App Store o Google Play. Una vez instaladas, accede a tu cuenta de Google y podrás ver todos tus próximos eventos y citas. Al igual que en el escritorio, puedes cambiar de vista, crear y eliminar eventos y obtener invitaciones de Gmail.

Dependiendo de tu dispositivo móvil, puedes acceder a tu cuenta de Gmail y sincronizar las funciones de correo y calendario con tu Google Calendar.

Para iOS, dirígete a la configuración y selecciona "Calendario", luego "Cuentas" y, por último, "Añadir cuenta". Desde aquí, selecciona Google e inicia sesión normalmente. Una vez completado, tendrás una sincronización Google calendar iCal.

Para Android, Google Calendar ya está integrado con el sistema operativo Android. Por lo tanto, se sincroniza automáticamente con la aplicación de calendario integrada en tu dispositivo Android.