यह नूडेल या मूडेल नहीं बल्कि Doodle है।

लोगों को एक साथ लाने में उलझन या Nuudel में न पड़ें। कई ऐप्स सोचते हैं कि वे Doodle हैं, लेकिन एक वजह है कि हमने दुनिया के पसंदीदा ग्रुप पोल टूल के रूप में अपनी प्रतिष्ठा अर्जित की है।

मूल रूप से, Doodle समूह बैठकों या कार्यक्रमों की अक्सर जटिल समय-निर्धारण प्रक्रिया को सरल बनाने में उत्कृष्ट है।

यह सबसे पसंदीदा विकल्प है क्योंकि यह समझता है कि आधुनिक जीवन व्यस्त है और कई लोगों के बीच कार्यक्रम समन्वयित करना एक जटिल नृत्य हो सकता है। Doodle उस जटिलता को लेकर उसे एक सुरुचिपूर्ण और सरल समाधान में बदल देता है।

यह आसान है

Doodle की लोकप्रियता में योगदान देने वाला एक प्रमुख कारक इसका उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस है।

चाहे आप तकनीक-पारंगत पेशेवर हों या डिजिटल उपकरणों से कम परिचित हों, Doodle का सहज डिज़ाइन यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी बिना किसी झंझट के पोल बना सकता है और उसमें भाग ले सकता है।

यह उपयोगकर्ताओं को अनावश्यक सुविधाओं से नहीं भरता; इसके बजाय, यह आवश्यक शेड्यूलिंग कार्यक्षमताओं को पूरी स्पष्टता के साथ प्रदान करने पर केंद्रित है।

Doodle का मानना है कि अनुसूचीकरण इसे मैनुअल या कठिन सीखने की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और दुनिया भर में लाखों उपयोगकर्ता इस सादगी की सराहना करते हैं।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

अगर यह पर्याप्त नहीं है, तो Doodle की अनुकूलनशीलता सबसे अलग दिखती है।

यह विभिन्न अनुसूची संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है, जैसे कि कई समय क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ व्यावसायिक बैठकें आयोजित करना, और दोस्तों के साथ अनौपचारिक मिलन-जुलन का आयोजन करना।

इसकी लचीलापन विभिन्न के साथ एकीकृत करने तक फैली हुई है। कैलेंडर ऐप्स और प्लेटफ़ॉर्म, जो इसे कई लोगों की दैनिक दिनचर्या में एक सहज जोड़ बनाता है।

Doodle की उपयोगकर्ता सुविधा के प्रति प्रतिबद्धता ने इसे दुनिया का पसंदीदा ग्रुप पोल बना दिया है, जिस पर व्यक्ति और संगठन दोनों अपनी शेड्यूलिंग प्रक्रियाओं को कुशलतापूर्वक और सहजता से सुव्यवस्थित करने के लिए भरोसा करते हैं।