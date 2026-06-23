Jak naplánovat předání univerzitního kurzu: Průvodce pro koordinátory
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Předání univerzitního kurzu je strukturovaná schůzka, při které odcházející vedoucí kurzu předá materiály, hodnotící kritéria a institucionální znalosti novému vedoucímu před začátkem nového semestru. Pro koordinátory kateder je skutečnou výzvou dostat všechny do jedné místnosti (nebo na jeden videohovor). Skupinová anketa v Doodle podporuje až 1 000 účastníků, což ji činí praktickou i v případě, že se kromě obou vedoucích kurzu zapojí i velký tým asistentů.
🎯 Proč je tak těžké naplánovat předání univerzitních kurzů
Hlavní problém, který zná každý koordinátor katedry: odcházející a nastupující vedoucí kurzů nemají stejný akademický kalendář. Odcházející vedoucí možná právě dokončuje semestr v kvartálním systému, zatímco nastupující vedoucí je uprostřed semestru v semestrálním systému. Týmy asistentů (TA) situaci ještě komplikují, protože postgraduální asistenti často musí skloubit své vlastní studium, laboratorní hodiny a výzkumné závazky.
Výsledkem je dlouhá e-mailová konverzace, ve které všichni odpovídají „V úterý mi to vyhovuje“, ale nikdo se nedokáže shodnout, který úterý to vlastně je. Koordinátor katedry nakonec ručně porovnává tři nebo čtyři různé rozvrhy, často napříč různými institucemi nebo kampusy. Než se podaří termín potvrdit, čas do začátku semestru se zkrátí a schůzka k předání univerzitních kurzů pak působí uspěchaně.
Problém ještě zhoršují videokonference. Předání univerzitního kurzu se může odehrávat přes Google Meet, Zoom, Webex nebo Microsoft Teams, v závislosti na tom, na kterou platformu má odcházející instituce licenci. Koordinace logistiky hovoru navíc k samotnému plánování zdvojnásobuje pracovní zátěž koordinátora.
🛠 Jak skupinová anketa řeší problém s předáváním univerzitních kurzů
Řešení s Doodle je přímé: koordinátor katedry vytvoří skupinovou anketu, navrhne sadu možných časových termínů, které překlenou období mezi dvěma akademickými kalendáři, a pošle jeden odkaz každému účastníkovi. Odcházející vedoucí kurzu, nastupující vedoucí kurzu a každý asistent hlasují pro termíny, které jim vyhovují. Žádné e-mailové vlákno. Žádné ruční porovnávání.
Funkce skupinové ankety v Doodle využívá automatickou detekci časového pásma, takže pokud je vedoucí kurzu na kampusu v jiném časovém pásmu, každý termín se automaticky zobrazí v místním čase. Koordinátor katedry nemusí časy přepočítávat ani do pozvánky přidávat upozornění.
Jakmile se hlasování uzavře, koordinátor katedry uzamkne vítězný termín. Díky integraci s kalendářem Doodle se potvrzená schůzka k předání univerzitního kurzu automaticky přidá přímo do Google Calendar, Outlooku a Apple Calendar. Uzamčená událost může obsahovat odkaz na Google Meet, Zoom, Webex nebo Microsoft Teams, takže se účastníci mohou připojit, aniž by museli hledat číslo pro připojení.
Funkce „najít čas“ v Doodle vybere časový úsek s největším překryvem u všech respondentů, takže koordinátor oddělení může na první pohled vidět, který časový úsek vyhovuje nejvíce lidem, místo aby musel procházet jednotlivé hlasy.
⚙️ Provozní podrobnosti pro koordinátory oddělení
Před odesláním skupinových anket by měl koordinátor katedry stanovit několik praktických parametrů, které zajistí hladký průběh předání univerzitního kurzu.
Seznam účastníků. Zahrň do něj dosavadního vedoucího kurzu, nového vedoucího kurzu a všechny asistenty, kteří se budou podílet na předání. Skupinová anketa v Doodle zvládne až 1 000 účastníků, takže i velký kurz s více sekcemi a kompletním týmem asistentů se vejde do jedné ankety.
Termíny pro kandidáty. Navrhni alespoň pět až osm termínů rozložených do týdne před začátkem semestru. Nabídka termínů v různých dnech a v různých časech zvyšuje šanci na nalezení společného termínu mezi dvěma akademickými kalendáři, které se zcela neshodují.
Délka setkání. Standardní přednáška na univerzitě trvá 60 až 90 minut. Nastav v anketě její délku, aby účastníci při hlasování věděli, k čemu se zavazují.
Videoplatforma. Před vytvořením události si ověř, kterou platformu podporuje jak tvé oddělení, tak instituce potenciálního účastníka. Všechny čtyři hlavní platformy (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) jsou přímo integrovány s Doodle, takže odkaz se automaticky objeví v pozvánce do kalendáře, jakmile je termín zarezervován.
E-mailová připomínka. Doodle posílá účastníkům e-mailová připomenutí, což se hodí například při předávání univerzitních kurzů, protože zejména asistenti mohou hlasovat a poté na termín schůzky zapomenout, jakmile se jim nahromadí vlastní studijní povinnosti.
Poznámka k verzi Premium. Pokud instituce koordinátora katedry využívá Doodle Premium, mohou popisy schůzek generované umělou inteligencí automaticky vypracovat návrh textu programu pro předání univerzitního kurzu a díky přizpůsobenému brandingu (logo a primární barva) bude anketa ladit s komunikací katedry.
Šablony skupinových anket připravené k okamžitému použití pro předávání univerzitních kurzů
Použij kteroukoli z níže uvedených šablon a jediným kliknutím spusť skupinovou anketu pro tento scénář. Název, popis a doba trvání jsou v odkazu již předvyplněny – stačí kliknout a tvoje anketa je připravena.
Úvodní setkání k předání celého kurzu
Předvyplněná skupinová anketa, 90 min
Odcházející a nastupující vyučující spolu s asistenty se domluví na materiálech, hodnoticích kritériích a organizaci semestru.
Zaškolení asistentů výuky a seznámení s rolí
Předvyplněná skupinová anketa, 60 min
Noví asistenti dostávají hodnotící kritéria, rozpis konzultačních hodin a informace o očekáváních v rámci kurzu.
Předání studijních materiálů
Předvyplněná skupinová anketa, 60 min
Odcházející vyučující provede nastupujícího vyučujícího prezentacemi, testy a seznamy literatury.
Koordinace předávání mezi kampusy
Předvyplněná skupinová anketa, 90 min
Vedoucí z různých kampusů a asistenti potvrzují společný termín napříč různými akademickými kalendáři.
Předávací porada před začátkem semestru
Předvyplněná skupinová anketa, 30 min
Krátké setkání koordinátora, nového vedoucího a vedoucího asistenta výuky před začátkem semestru.
✅ Co Doodle nabízí pro předávání univerzitních kurzů
Možnosti
Doodle
Poznámky
Skupinová anketa pro plánování s více rolemi
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Až 1 000 účastníků
Integrace s kalendářem (Google Calendar, Outlook, Apple Calendar)
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Potvrzené termíny se odesílají automaticky
Automatická detekce časového pásma
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Hodí se pro předávání úkolů napříč kampusy
E-mailová připomínka
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Pouze e-mail; žádné SMS ani push notifikace
Odkaz na video (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams)
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Podpora všech čtyř platforem
Popisy schůzek s využitím AI
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K dispozici v rámci služby Premium
Vlastní branding (logo, hlavní barva)
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K dispozici v rámci služby Premium
Společně pořádané skupinové ankety
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V plánu
SMS nebo push notifikace
❌
Není k dispozici
❓ Často kladené otázky
Otázka: Kolik lidí se může zapojit do skupinové ankety při předávání univerzitního kurzu? Odpověď: Skupinová anketa v Doodle podporuje až 1 000 účastníků, takže i velký kurz s více sekcemi, s kompletním týmem asistentů a oběma vedoucími kurzu se pohodlně vejde do jedné ankety. Koordinátor katedry pošle jeden odkaz a všichni hlasují.
Otázka: Co když se vedoucí kurzu a účastníci nacházejí v různých časových pásmech? Odpověď: Funkce automatické detekce časových pásem v Doodle zobrazuje všechny navrhované termíny v místním čase každého účastníka. Koordinátor oddělení nemusí ručně přepočítávat časy ani přidávat poznámku o časových pásmech do pozvánky k anketě.
Otázka: Může se potvrzený termín předání kurzu na univerzitě automaticky přidat do našich kalendářů? Odpověď: Ano. Jakmile koordinátor katedry uzamkne vybraný termín, integrace kalendáře Doodle událost přenese do Google Calendar, Outlooku a Apple Calendar. Událost může obsahovat odkaz na videohovor přes Google Meet, Zoom, Webex nebo Microsoft Teams.
Otázka: Potřebují účastníci účet Doodle, aby mohli hlasovat v anketě? Odpověď: Účastníci nepotřebují účet Doodle, aby mohli hlasovat v skupinové anketě. Koordinátor katedry, který vytváří a spravuje anketu o předání univerzitního kurzu, však účet Doodle potřebuje, aby mohl událost nastavit a uzamknout.
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Využij pět výše uvedených šablon a spusť skupinovou anketu za méně než dvě minuty. Vyber si scénář, který odpovídá tvému formátu předání, klikni na odkaz, přidej pozice pro kandidáty a pošli jeden odkaz odcházejícímu vedoucímu, nastupujícímu vedoucímu a týmu TA. Žádné e-mailové konverzace, žádné ruční porovnávání kalendářů. Vyzkoušej to ještě dnes zdarma.
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