Nejlepší nástroj pro plánování schůzek pro advokátní kanceláře a právníky
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Doodle je výkonný nástroj pro plánování, na který se právníci a advokátní kanceláře spoléhají při koordinaci schůzek s klienty, týmových porad a právních akcí, a to bez nutnosti e-mailů nebo přihlašování do aplikací. Od rezervačních stránek až po skupinový průzkum zjednodušuje správu času v rámci celého právního workflow.
Hledáš nástroj pro plánování schůzek v právním sektoru?
Doodle pomáhá právníkům, advokátním kancelářím a klientům plánovat schůzky bez e-mailů, tlačenic v čekárnách nebo přihlašování klientů. Lze jej využít pro konzultace, výslechy, koordinaci týmu a mnoho dalšího.
Jaký je nejlepší nástroj pro plánování schůzek pro právníky?
Nejlepší nástroje neslouží jen ke správě kalendářů: snižují čas strávený administrativou, zvyšují profesionalitu a chrání důvěrnost.
Právní práce je časově náročná, vyžaduje mnoho detailů a zahrnuje několik stran. Tradiční nástroje, jako je Outlook nebo Kalendář, nestačí, když potřebuješ koordinovat:
Zákazníci (kteří mohou mít averzi k technologiím)
Partneři a spolupracovníci (s nabitým programem)
Externí strany (například protistrana nebo soudní zapisovatelé)
Doodle funguje, protože
Sdílí stránku pro plánování , na které si klienti mohou vybrat termín, který ti vyhovuje
Využití skupinové ankety pro koordinaci týmových schůzek nebo strategických jednání
Provozuje přihlašovací listina pro dobrovolnické pozice, úvodní dny nebo interní školení
Pro externí hosty není potřeba účet ani přihlášení
Jaké funkce pro plánování potřebují právníci nejvíce?
Funkce
V Doodle?
Stránky pro plánování 1:1 (schůzky, hovory atd.)
✅
Skupinové ankety (pro plánování v týmu)
✅
Registrační formuláře (pro kliniky, akce)
✅
Funguje bez přihlašování zákazníků
✅
Funguje na mobilních telefonech i na počítačích
✅
Synchronizace kalendáře (Outlook, Google Calendar)
✅
Odkazy na videa (Zoom, Teams)
✅
Personalizované úvodní otázky
✅ Částečně: vlastní otázky
Nahraj dokumenty (např. smlouvy)
Zatím ne
HIPAA
Zatím ne
SMS připomínky
Zatím ne
Virtuální fronty
Zatím ne
Jak dnes právníci využívají Doodle?
Od jednotlivých firem až po velké advokátní kanceláře – právní týmy využívají Doodle ke zjednodušení plánování:
Konzultace s klienty: Jeden odkaz na stránku pro plánování nahradí více než pět e-mailů.
Mediace nebo výslechy: Koordinuj všechny strany prostřednictvím skupinového průzkumu.
Týmové schůzky nebo strategické porady: Rychle najdi vhodný termín, i když se nacházíte v různých časových pásmech.
Bezplatné poradny: Umožni klientům z komunity přihlásit se na volné termíny.
Nábor nebo zaškolování: plánuj pohovory nebo školení bez e-mailových řetězců.
Co na to říkají právní týmy?
„Pošlu klientům odkaz a oni si domluví schůzku. Nemusíš nic hledat. Žádné telefonáty“ – Andrea G., advokátka specializující se na rodinné právo
„Používáme Doodle ke koordinaci výslechů mezi společnostmi. Je to revoluční změna“ – Michael T., právní asistent v oblasti soudních sporů
„Doodle nahradil chaos v kalendáři naší malé firmy. Je to profesionální, snadné a ušetří nám to hodiny týdně.“ – Lauren P., vedoucí kanceláře, IP Law
Funkce, které si právní týmy často žádají
Aktivně nasloucháme potřebám právníků. Zde jsou některé z nejžádanějších novinek:
Pravidla pro opakující se schůzky (např. týdenní hodnocení klientů)
SMS nebo WhatsApp připomenutí pro klienty
Administrační panel pro firmy s několika právníky
Podpora nahrávání souborů (smlouvy, vstupní formuláře)
Virtuální fronty na schůzky nebo plánování zkušebních dnů
Větší kompatibilita s právními datovými standardy
Žádné záruky neexistují, ale zkoumáme je s ohledem na legální uživatele.
Je to ten správný nástroj pro plánování pro vaši společnost?
Pokud jsi...
Už tě nebaví mluvit s klienty po telefonu
Ztrácíš čas koordinací interních schůzek
Pracuješ v různých časových pásmech nebo s hybridními týmy
Pořádáš bezplatné akce nebo konzultace pro klienty
Máš na starosti logistiku v individuální, malé nebo butikové kanceláři
Chceš si jen usnadnit plánování?
Ano, tento plánovací nástroj je určen právě pro právní sektor. Je profesionální, flexibilní a nenutí tvé klienty nic stahovat.
ČASTÉ DOTAZY: Nástroj pro plánování pro právníky
Co je to plánovací nástroj pro právníky?
Digitální platforma, která pomáhá právníkům plánovat schůzky, jednání a akce bez ruční práce a bez zahlcení e-mailové schránky. V ideálním případě by měla sloužit jak k interní koordinaci, tak k plánování schůzek s externími klienty.
Zvládne Doodle dotazy od klientů z právního sektoru?
Ano. Pomocí rezervačních stránek můžeš nabídnout termíny pro placené nebo bezplatné konzultace. Přidej personalizované otázky, abys předem získal základní informace.
Mohu shromažďovat informace od klientů?
Částečně. Na svou rezervační stránku můžeš přidat vlastní pole (např. jméno zákazníka, typ předmětu, preferovaný způsob kontaktu). Zadávání celého dokumentu zatím není podporováno.
Musí se zákazníci přihlašovat?
Ne. Stačí kliknout na odkaz a vybrat si čas; funguje to na jakémkoli zařízení.
Je Doodle v souladu s legislativou (HIPAA nebo podobnými předpisy)?
Zatím ne. Doodle se nejlépe hodí pro plánování nedůvěrných schůzek. Mnoho právníků ho používá ke koordinaci, nikoli ke komunikaci související s případy.
Mohu nahrávat smlouvy nebo dokumenty?
Zatím ne, ale je to jedna z nejžádanějších funkcí.
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