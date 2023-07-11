Co je to týmová schůzka?
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Co je to týmová schůzka?
Zjednodušeně řečeno, týmová schůzka je pro tebe příležitostí, jak sjednotit svůj tým. Může jít o projednání projektu, zhodnocení cílů nebo jen o to, abyste si popovídali a utužili vzájemné vztahy.
Tyto schůzky se budou pravděpodobně konat pravidelně – možná dokonce každý den. Pravděpodobně budou také neformálnější, protože se všichni budou znát.
Hlavním důvodem, proč se tým schází, je zhodnocení projektů a zajištění toho, že vše probíhá podle plánu, projednání překážek a vyjádření případných obav. Jak často je třeba pořádat týmové schůzky, závisí hlavně na typu projektu, na kterém právě pracujete, na velikosti firmy a na vašich aktuálních cílech. Například technologický startup s omezeným počtem zaměstnanců bude mít snazší scházet se častěji než firma s 50 lidmi v každém oddělení.
Na schůzkách svého týmu, ať už je jakkoli velký, se snaž vytvořit pozitivní atmosféru – jen tak z něj dostaneš maximum a povzbudíš členy, aby na schůzkách mluvili otevřeně.
Než začneš schůzku, připrav si program, který podrobně popisuje, co je třeba projednat. Pokud se scházíš pravidelně, může to být stálý program, který pokrývá důležité novinky. Plánování formátu, cílů a rozsahu diskuse ti pomůže pochopit, jaký přínos má. Může ti to také pomoci udržet vše na správné cestě a příliš se neodchýlit od jednotlivých témat.
Úspěšná týmová schůzka potřebuje někoho, kdo ji bude vést – buď ty, nebo někdo, koho určíš. Pokud to nebudeš ty, ujisti se, že to bude někdo, kdo dokáže usnadnit konverzaci, udržet schůzku na téma a dát každému šanci promluvit.
Možná nebudeš vždy potřebovat, aby se všichni členové tvého týmu účastnili každé schůzky, proto ujisti se, že účel schůzky je jasný, aby ji lidé mohli vynechat, pokud nemají co přispět. Zeptej se svého týmu, zda si chtějí něco předem připravit, a dej jim příležitost vést diskuzi, sdílet důležité novinky, předkládat návrhy a rozhodovat o konkrétních krocích.
Nezapomeň pravidelně žádat o zpětnou vazbu, abys mohl schůzky neustále vylepšovat a zajistit jejich produktivitu. Nemá smysl se scházet, pokud z toho nikdo nic nemá.
Jak plánuješ schůzky svého týmu?
Ať už je tvůj tým jakkoli velký, může být těžké všechny dát dohromady, když má každý jiný rozvrh. Právě v tom ti pomůže Doodle to může usnadnit.
Naše skupinová anketa ti umožní sjednotit tvůj tým během několika minut – ať už pravidelně, nebo jednorázově. Stačí vybrat několik časových termínů, kdy máš čas, a poslat je všem. Oni si vyberou, co jim vyhovuje, a ty budeš mít termín schůzky.
A Doodle Professional Plán Team umožňuje tvému týmu získat zpět čas díky automatizaci plánování. Můžeš do pozvánek na schůzky přidat vlastní branding, zbavit se reklam a rozhodnout, jaký nástroj pro videokonference budou používat. Navíc díky Admin Console můžeš generovat přehledy tak často, jak chceš, a sledovat, kolik schůzek tvůj tým pořádá.
Doodle usnadňuje tvému týmu domlouvání schůzek a tobě jejich správu. Žádné e-mailové přepisy, žádný stres, jen více volného času, abys se mohl soustředit na důležitější věci. Vyzkoušej to ještě dnes zdarma.
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