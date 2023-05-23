Co je to návštěva na místě?
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Návštěva staveniště je fyzická prohlídka staveniště. Je to příležitost pro projektový tým, který za stavbou stojí, aby si prohlédl probíhající práce a odhalil případné problémy.
Ankety mohou vést projektový manažer, inženýr, architekt nebo jakýkoli jiný člen projektového týmu.
Provádění návštěv na místě má mnoho výhod. Mohou pomoci:
Zajisti, aby projekt probíhal podle harmonogramu a v rámci rozpočtu.
Zjisti a vyřeš případné problémy.
Komunikuj s klientem a dodavatelem.
Získej lepší přehled o projektu.
Buduj vztahy s klientem a dodavatelem.
Jak naplánovat a koordinovat návštěvu na místě
Plánování a koordinace návštěvy na místě může být trochu náročná, ale je důležité ji provést správně, abys z ní vytěžil maximum. Zde je několik tipů:
Stanov si jasný účel návštěvy. Co doufáš, že návštěvou webu dosáhneš?
Zjisti, kdo se má zúčastnit. Bude to záležet na účelu návštěvy, ale ujisti se, že ti, kteří se jí zúčastní, tak činí z nějakého důvodu.
Nezapomeň naplánovat návštěvu na dobu, kdy je místo přístupné a práce jsou v plném proudu.
Rozesli všem účastníkům návštěvy připomenutí. Mělo by obsahovat účel návštěvy, datum, čas a místo konání.
Tipy pro organizaci návštěvy na místě
Nyní máš schůzku zapsanou v diáři, tady je pár tipů, jak zajistit, aby byla produktivní.
Vezmi si s sebou blok a pero, abys si mohl dělat poznámky. Nesnaž se všechno zapamatovat. Pokud se vyskytnou problémy, které budeš muset vyřešit, až se vrátíš do kanceláře, budeš potřebovat podrobnosti.
Vyfoť si místo. To může být užitečné pro zdokumentování provedených prací a pro identifikaci případných problémů.
Ptej se. Lidé, kteří na webu pracují, jsou odborníci. Zeptej se jich na jejich práci a na podmínky na webu.
Chovej se ohleduplně. Lidé, kteří na webu pracují, mají plné ruce práce. Respektuj jejich čas a práci. Zamysli se nad si si s nimi předem domluvit schůzku.
Dbej na bezpečnost. To znamená nosit vhodné ochranné pomůcky a dodržovat všechny bezpečnostní postupy.
Buď pozorný. To znamená všímat si odvedené práce i případných problémů. Není nic horšího, než upozorňovat na problém, který ve skutečnosti neexistuje.
Buď komunikativní. To znamená, že musíš klienta i dodavatele průběžně informovat o svých zjištěních.
Virtuální prohlídky
V některých případech nemusí být možné provést návštěvu na místě. V takových případech můžeš provést virtuální návštěvu.
Ty lze provádět pomocí softwaru pro videokonference, jako je Zoom nebo Google Meet. To ti umožní vidět pracoviště a komunikovat s lidmi, kteří tam pracují.
Využij Doodle k organizaci své příští návštěvy na místě
Doodle je jedním z nejoblíbenějších nástrojů pro plánování na světě a může ti pomoci zjednodušit proces domlouvání návštěv na místě. Stačí vytvoř anketu a pozvi lidi, aby hlasovali pro termíny, které jim vyhovují. Během několika minut najdeš termín, který vyhovuje všem.
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