Jak Google Meet revolučně mění spolupráci
V době po pandemii jsou aplikace pro schůzky, zasílání zpráv a videokonference aktuálnější než kdy jindy. S rostoucí popularitou flexibilních pracovních režimů a s tím, jak stále více lidí přijímá skutečnost, že mnoho typů akcí lze úspěšně pořádat online, si aplikace jako Google Meet získávají nový respekt a širší využití.
Analytici odhadují, že tento trend bude jen sílit. Předpokládá se, že do roku 2025 bude 22 procent americké pracovní síly, tedy 36,2 milionu lidí, bude pracovat na dálku.
Služba Google Meet, která je zdarma a oblíbená mezi držiteli účtů Google, pomáhá lidem komunikovat a spolupracovat bez ohledu na vzdálenost efektivním a výkonným způsobem.
V této podrobné recenzi a návodu k aplikaci Google Meet ti představíme, co aplikace nabízí a jak umožňuje efektivní výměnu nápadů mezi týmy jakékoli velikosti.
Příběh vzniku služby Google Meet
Google Meet je odnoží tří produktů od vývojářů společnosti Alphabet, která stojí za Googlem. Nahrazuje Google Hangouts, Google Chats a mobilní aplikaci Google Duo. Ke konci roku 2022 byla aplikace Duo přejmenována na Meet, zatímco původní aplikace Meet byla ukončena.
Původní aplikace Google Meet byla k dispozici pouze uživatelům Google Workspace, ale technologický gigant se později rozhodl, že přístup k ní zpřístupní všem. Díky tomu počet uživatelů Google Meet exponenciálně vzrostl. V dubnu 2020 platformu denně využívá přibližně 100 milionů uživatelů, což představuje nárůst o 300 procent.
Proč používat Google Meet?
Pojďme se podívat, proč je Google Meet tak populární:
Snadné používání: Díky jednoduchému designu a ovládání je Google Meet snadno přístupný pro všechny, i pro uživatele, kteří nejsou technicky zdatní a chtějí vytvořit schůzku nebo se k ní připojit. Je intuitivní, má svižné a nenáročné rozhraní, nabízí dobrý soubor funkcí a nevyžaduje žádné doplňky ani nastavení.
Bez těchto zbytečných překážek mohou uživatelé Google s připojením k internetu a pozvánkou jednoduše kliknout na odkaz nebo zadat kód a okamžitě se připojit ke schůzce.
Větší kontrola: Meet také nabízí chytrou správu účastníků, díky čemuž mají organizátoři a koordinátoři schůzek lepší kontrolu nad svými událostmi. Mohou rozhodovat o tom, koho do schůzky pustí, a ztlumit mikrofony řečníků i hostů, aby omezili hluk. Navíc lze snadno realizovat videohovory a hlasové hovory s více účastníky. Mřížkový náhled v Google Meet také usnadňuje sledování důležitých prvků schůzky.
Snadná integrace: Google Meet lze integrovat s dalšími aplikacemi a umožňuje synchronizaci obsahu mezi zařízeními v reálném čase. Funguje s dalšími nástroji Google, firemními webovými stránkami a aplikacemi, jako jsou Slack nebo Outlook. Uživatelé mohou například uspořádat virtuální schůzku v Google Meet a vše vyřídit automaticky prostřednictvím Doodle. Od zjištění volného času všech účastníků až po odeslání pozvánky.
Funkce plánu Premium: Google Meet nabízí vestavěný mikrofon a reproduktory, režimy ztlumení a zobrazení v mřížce. Umožňuje připojení až 100 účastníků na schůzky trvající až 60 minut.
Pracovní prostor Premium zahrnuje další funkce, jako jsou nahrávky z Google Meet, přepisy, mezinárodní čísla pro volání, živé vysílání, sledování účasti, potlačení šumu, vylepšené zabezpečení, administrativní ovládací prvky, možnost hostit více účastníků, větší úložný prostor a další.
Cenově dostupné služby: Ceny služby Google Meet jsou příznivé pro rozpočet. Placené plány s dalšími funkcemi začínají na 4,50 $ měsíčně za uživatele. Plán Premium je k dispozici za 18 $ měsíčně. Pokud potřebuješ pouze základní funkce, nemusíš platit vůbec nic.
Bezpečnost dat a ochrana soukromí: Google nabízí funkce pro zabezpečení informací a ochranu soukromí. Všechny videokonference jsou šifrovány v reálném čase a bezpečnostní opatření jsou průběžně aktualizována, aby byla zajištěna nepřetržitá a bezchybná bezpečnost.
Přístupnost a inkluzivita: Ať už chceš spolupracovat se svým týmem, připravit prezentaci nebo se jen spojit s malou skupinkou přátel, Google Meet je natolik univerzální, že splní všechny tvé potřeby.
Služba využívá také technologii rozpoznávání řeči od Googlu, takže je užitečná i pro osoby, pro které angličtina není mateřským jazykem, pro účastníky se sluchovým postižením nebo v hlučném prostředí. Díky živým titulkům v angličtině může každý sledovat, o co jde. Službu lze také snadno využívat na různých zařízeních s moderním webovým prohlížečem (Android/iOS) – není potřeba žádný software ani instalace.
Google Meet a Doodle
Pokud chceš vylepšit své schůzky pomocí skvělých integrací, nic lepšího nenajdeš než Doodle. Tato platforma pro plánování schůzek nabízí následující funkce pro vylepšený zážitek z Google Meet:
rezervační stránka: Přijímej termíny od klientů, kolegů a dalších lidí pouhým odkazem.
Ankety 1:1 a skupinové ankety: Navrhni termíny schůzek, aby si účastníci mohli vybrat ten nejvhodnější čas.
Hladká integrace: Používání Doodle je snadné a bezproblémové. Hladce se začlení do tvého pracovního postupu.
Udělej to s Doodle
Google Meet je skvělá aplikace, ale s Doodle je ještě lepší. Dopřej účastníkům svých schůzek snadné plánování a rezervací termínů díky společnému využití těchto dvou skvělých aplikací.
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021