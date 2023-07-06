Optimalizuj své plánování s Doodle
Všichni chceme být v kanceláři produktivní, ale je to těžké. Neustálé rozptylování, zbytečné schůzky… a tak by se dalo pokračovat. S Doodle můžeš optimalizovat své plánování a uvolnit si čas, abys ses mohl soustředit na důležité věci.
Naše aplikace pro plánování automatizuje tvůj kalendář, takže se můžeš zbavit nekonečného e-mailového korespondování a setkávat se s lidmi jen tehdy, kdy chceš. Doodle je jednou z nejoblíbenějších platform pro plánování schůzek , protože v průměru ušetříte až 45 minut. To je čas, který můžete strávit s přáteli nebo rodinou.
Jak Doodle automaticky optimalizuje můj rozvrh?
Nejprve si musíš vytvořit bezplatný účet Doodle a propojit ho se svým oblíbeným digitální kalendář. Jakmile to bude hotovo, přejdi na svou hlavní stránku a v pravém horním rohu klikni na „Create a Doodle“. Vyber „Booking Page“ a vyplň důležité údaje, jako je účel stránky, popis, který si přeješ, a zda je k dispozici možnost videokonference.
V další části vybereš, kdy máš čas na schůzky. Stránka rezervační stránka je ve výchozím nastavení nastavena na pondělí až pátek, 9:00–17:00, ale toto nastavení můžeš změnit. Zde také najdeš pokročilá nastavení – důležitou část pro plánování online schůzek. Zde si můžete určit, kolik schůzek chcete za den, časové rezervy mezi nimi a minimální dobu předem, kterou potřebujete.
Zkontroluj, zda máš připojený správný kalendář, a rezervační stránka umožní lidem rezervovat pouze termíny, které se nekříží s událostmi, které již máš. A je to – kalendář je optimalizovaný.
S účtu Doodle Professional si můžeš vytvořit libovolný počet rezervačních stránek. To se hodí, pokud chceš spravovat různé klienty a přiřadit jim odlišnou dostupnost.
Můžeš plánovat i s velkými skupinami
Doodle ti nejen usnadní pracovní život, ale také ti umožní snadno zorganizovat setkání s jakoukoli skupinou – ať už jde o 2 nebo 2 000 lidí. Chceš-li vytvořit anketu , přihlaste se ke svému účtu Doodle a vyberte „Group Poll“, vyplňte podrobnosti, vyberte termíny, které vám vyhovují, a v mžiku najdete řešení, které vyhovuje všem. Doodle je opravdu nástroj pro plánování , který usnadňuje organizaci skupinových schůzek.
Navíc můžeš posílat připomenutí, aby nikdo nezapomněl, kdy se schůzka koná, a pokud máš propojený kalendář, Doodle automaticky zablokuje vybraný čas. Už žádné dvojité rezervace. Můžeš využít naši aplikaci pro plánování zdarma nebo si pořídit Doodle Professional s pokročilými funkcemi, jako jsou neomezený počet rezervačních stránek, vlastní branding a absence reklam.
Můžeš to použít i pro kamarády!
Nepovažuj Doodle jen za svou aplikaci pro plánování v práci. Můžeš ji využít i pro přátele a rodinu.
Je důležité, abychom si na sebe udělali čas, takže ať už chceš pořádat pravidelné setkání, uspořádat oslavu narození miminka pro svou nejlepší kamarádku nebo pozvat bratrance a sestřenice na grilování, Doodle je pro to ideální místo. Stačí vytvořit rychlý průzkum, najdi vhodný termín a nikdo nebude mít výmluvu, proč se nezúčastnit.
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021