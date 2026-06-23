Jak naplánovat prodejní koučink pro nové obchodní zástupce: Průvodce pro manažery podpory prodeje
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Prodejní koučink pro nové obchodní zástupce je strukturovaná, opakující se praxe, při které je každý nový obchodní zástupce spárován s manažerem nebo koučem, aby společně zhodnotili prodejní pipeline, zdokonalili prodejní scénáře a rychleji zaplnili mezery v dovednostech. Pro manažera podpory prodeje ve firmě SaaS je odpovědí na otázku „jak to zvládnout ve velkém měřítku?“ systém samosprávného rezervování termínů: obchodní zástupci si vyberou vlastní termín, předem zadají kontext a přijdou připraveni. Rezervační stránka Doodle podporuje vlastní vstupní otázky, takže každá koučovací sezení je již předem naplněno jménem obchodního zástupce, aktuální fází obchodu a případnými překážkami, ještě než manažer otevře kalendář.
🎯 Proč ti 20 tréninků s trenéry rozhází kalendář
Manažer podpory prodeje ve firmě SaaS, který vede prodejní koučink pro nové obchodní zástupce v jakémkoli reálném měřítku, rychle narazí na stejnou překážku. Dvacet nových obchodních zástupců, z nichž každý potřebuje týdenní 30–60minutovou koučovací sezení, znamená 20 samostatných plánovacích procesů týdně. Vynásob to počtem skupin nováčků, časovými okny, kdy je manažer k dispozici, a rozptylem časových pásem v rámci rozptýleného SaaS týmu, a koordinace se stane druhou prací.
Typickým provizorním řešením je sdílená tabulka nebo e-mailová řetězová zpráva, ve které se zástupci žádají, aby si „zarezervovali termín“. Ani jedno nefunguje. Tabulky zastarají v okamžiku, kdy manažer vyhradí čas na hodnocení obchodu. E-mailové řetězce vedou k dvojím rezervacím nebo k tomu, že obchodní zástupci prostě nikdy neodpoví. Výsledek: koučovací sezení se vynechávají, noví obchodní zástupci přicházejí o strukturovanou zpětnou vazbu, kterou během svého zapracovacího období potřebují, a trpí tím plnění kvót v prvních 90 dnech.
Základním problémem není nedostatek trenérského úmyslu. Je to absence systému, který by přenesl odpovědnost za plánování na obchodního zástupce a zároveň poskytl manažerovi kontext potřebný k tomu, aby každá schůzka byla užitečná.
🛠 Jak rezervační stránka vylepšuje prodejní koučink pro nové obchodní zástupce
Řešení Doodle pro manažera podpory prodeje ve firmě SaaS je jednoduché: zveřejni rezervační stránku, přidej vlastní úvodní otázky a nech obchodní zástupce, ať si termíny rezervují sami. Takto funguje každá část v praxi.
Samostatná rezervace eliminuje zdlouhavé e-mailové výměny. Manažer nastaví své volné termíny jednou. Každý nový zástupce navštíví odkaz na rezervační stránku, uvidí volné termíny ve svém časovém pásmu (automatická detekce časového pásma v Doodle se postará o převod) a přímo si rezervuje termín. Žádná e-mailová konverzace, žádná tabulka, žádný koordinátor uprostřed.
Vlastní úvodní otázky poskytují kontext před začátkem sezení. Rezervační stránka Doodle podporuje vlastní úvodní otázky v rezervačním formuláři. Manažer podpory prodeje ve firmě SaaS může přidat pole jako „Jméno obchodního zástupce a území“, „Aktuální fáze obchodu (vyhledávání potenciálních zákazníků / zjišťování potřeb / návrh / vyjednávání)“ a „Největší překážka tohoto týdne“. Manažer vidí tyto odpovědi ještě před schůzkou, takže prvních pět minut se nemusí věnovat informování o aktuálním stavu.
Časové rezervy chrání bloky soustředění. Rezervační stránka Doodle podporuje časové rezervy mezi schůzkami, takže na sebe nenavazující koučovací sezení se navzájem nepřekrývají. Desetiminutová rezerva po každém 45minutovém sezení dává manažerovi čas na zaznamenání poznámek do CRM, než se připojí další obchodní zástupce.
Videokonference jsou součástí služby. Koučovací sezení probíhají přes Google Meet, Zoom, Webex nebo Microsoft Teams – všechny čtyři platformy jsou nativně podporovány, takže obchodní zástupce obdrží pozvánku do kalendáře s funkčním odkazem hned po rezervaci.
Rezervační stránka Doodle umožňuje manažerům vložit vlastní úvodní otázky přímo do rezervačního procesu, což znamená, že obchodní zástupci přicházejí na každé školení prodeje s kontextem dané zakázky již na stole.
⚙️ Provozní nastavení pro manažera podpory SaaS
Jakmile je rezervační stránka spuštěna, může manažer podpory prodeje ve firmě SaaS v několika krocích zajistit prodejní koučink pro nové obchodní zástupce v rámci celé skupiny nováčků.
Propoj svůj kalendář. Doodle se integruje s Google Calendar, Microsoft Outlookem a Apple Calendarem. Díky synchronizaci v reálném čase rezervační stránka automaticky blokuje termíny, které jsou již obsazené, takže zástupci nikdy nenaplánují schůzku v době, kdy mají již jiný závazek.
Nastav si časová okna. Urč, které dny a hodiny jsou k dispozici pro koučování. Mnoho manažerů pro podporu SaaS si rezervuje úterý až čtvrtek dopoledne na koučování obchodních zástupců a pondělí a pátek si nechává volné na revize prodejního procesu a synchronizaci týmu.
Rozšiř odkaz. Vlož URL rezervační stránky do svého uvítacího kanálu na Slacku nebo do uvítacího e-mailu v LMS. Každý nový zástupce v kohortě používá stejný odkaz. Rezervační stránka Doodle zvládá až souběžných rezervací bez konfliktů, protože každý termín se uzamkne v okamžiku, kdy je obsazen.
Využij automaticky se opakující události pro průběžné koučování. Po úvodním zapracovacím období se koučování prodejců často přechází na pravidelný týdenní nebo čtrnáctidenní rytmus. Doodle podporuje automaticky se opakující události, takže obchodník, který si zarezervuje stálý termín, nemusí rezervaci každý týden opakovat.
E-mailová připomínka snižuje počet neúčasti. Doodle automaticky rozesílá e-mailová připomenutí (pouze e-mailem; žádné SMS ani push notifikace). Pro manažera podpory prodeje ve firmě SaaS, který pořádá 15 až 20 sezení týdně, znamená i malé snížení počtu neúčasti významný zisk v podobě ušetřených hodin na koučování.
Rezervační stránka Doodle podporuje automaticky se opakující události a e-mailová připomenutí, čímž poskytuje manažerům podpory prodeje opakovatelný systém pro týdenní prodejní koučink bez nutnosti ručního sledování.
Šablony skupinových anket připravené k okamžitému použití pro prodejní koučink nových obchodních zástupců
Použij kteroukoli z níže uvedených šablon a jediným kliknutím spusť skupinovou anketu pro tento scénář. Název, popis a doba trvání jsou v odkazu již předvyplněny – stačí kliknout a tvoje anketa je připravena.
Týdenní koučování v rámci revize pipeline
Předvyplněná skupinová anketa, 30 min
Revize pipeline pro nové obchodní zástupce: vyber si 30minutový termín a prober své nejdůležitější obchody.
Zhodnocení úvodního hovoru
Předvyplněná skupinová anketa, 60 min
Zhodnoť svůj poslední úvodní hovor a vylepši své kvalifikační otázky.
Koučování v oblasti řešení námitek
Předvyplněná skupinová anketa, 60 min
Vyzkoušej si běžné námitky formou hraní rolí a sestav s ostatními scénář odpovědí.
Kontrola zapracování po 30, 60 a 90 dnech
Předvyplněná skupinová anketa, 90 min
Po 60 dnech zhodnoť milníky, pokrok v plnění kvót a mezery v dovednostech.
Projednání strategie a revize plánu uzavření obchodu
Předvyplněná skupinová anketa, 90 min
Projdi si svůj obchod v pokročilé fázi a domluv se se svým koučem na plánu uzavření.
✅ Doodle nabízí v rámci prodejního koučování pro nové obchodní zástupce
Možnosti
Doodle
Poznámky
Rezervační stránka pro samostatné rezervace pro plánování iniciované obchodními zástupci
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Základní oprava pro prodejní koučink nových obchodních zástupců
Vlastní úvodní otázky (název zástupce, fáze obchodu)
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K dispozici na rezervační stránce
Časové rezervy mezi koučovacími sezeními
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Zabraňuje překročení času v případě dvou po sobě jdoucích anket
Integrace s Google Meet, Zoom, Webex a Microsoft Teams
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Všechny čtyři jsou nativně podporovány
Automaticky se opakující události pro pravidelný koučink
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Snižuje potíže s přerezervací
Vlastní branding (logo a hlavní barva na rezervační stránce)
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K dispozici v rámci služby Premium
Společně pořádané skupinové ankety (dva koučové, jedna anketa)
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V plánu
SMS nebo push upozornění v případě neúčasti zástupců
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Pouze e-mailová připomínka
❓ Často kladené otázky
Otázka: Může manažer podpory prodeje ve firmě SaaS vést prodejní koučink pro nové obchodní zástupce napříč několika časovými pásmy? Odpověď: Ano. Funkce automatického rozpoznávání časových pásem v Doodle automaticky zobrazuje volné termíny v místním časovém pásmu každého obchodního zástupce. Manažer se sídlem v New Yorku, který zveřejní rezervační stránku, zobrazí obchodním zástupcům v Londýně nebo Singapuru správné místní časy bez jakéhokoli ručního přepočítávání.
Otázka: Potřebují noví obchodní zástupci účet Doodle, aby si mohli zarezervovat koučovací sezení? Odpověď: Obchodní zástupci, kteří si rezervují termín přes rezervační stránku, nepotřebují vlastní účet Doodle, aby si termín zarezervovali. Manažer, který vede program prodejního koučování, však účet Doodle potřebuje, aby mohl rezervační stránku vytvořit a spravovat.
Otázka: Jak fungují vlastní vstupní otázky při prodejním koučování nových obchodních zástupců? Odpověď: Při nastavování rezervační stránky přidá manažer podpory prodeje do rezervačního formuláře vlastní pole. Obchodní zástupci je vyplní při rezervaci a manažer uvidí odpovědi připojené ke každé potvrzené schůzce. Mezi běžná pole pro prodejní koučink patří aktuální fáze obchodu, nejčastější námitka, se kterou se tento týden setkali, a území nebo segment obchodního zástupce.
Otázka: Co se stane, když manažer potřebuje přeplánovat koučovací sezení? Odpověď: Doodle rozesílá e-mailová připomenutí spojená s potvrzenými rezervacemi. Pokud manažer potřebuje sezení zrušit nebo upravit, může tak učinit ze svého účtu Doodle a zástupce obdrží e-mailové oznámení. U opakujících se sezení nastavených s automatickým opakováním nemají změny v jednotlivém termínu automaticky vliv na celou sérii.
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Manažer podpory prodeje ve firmě SaaS by neměl každý týden trávit hodiny koordinováním kalendářů pro 20 nových obchodních zástupců. Využij výše uvedené šablony a spusťte svou první předvyplněnou skupinovou anketu během několika minut, nebo si nastavte rezervační stránku s vlastními vstupními otázkami, aby si obchodní zástupci mohli sami rezervovat termín s již připojeným kontextem obchodu. Vyzkoušej to ještě dnes zdarma.
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