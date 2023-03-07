AKTUALIZACE: Termíny pro žádosti o schůzky
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Jedna z našich nejžádanějších funkcí je konečně tady. Dodržování termínů.
Už tě nebaví pořád dokola připomínat pozvaným navrhované termíny v pozvánce na schůzku? Nebo ještě hůř, čekat, až se na poslední chvíli rozhodnou, když bys už dávno mohl pokračovat v plánování všech těch schůzek, které máš na programu?
Už žádné ztrácení času! S naší nejnovější funkcí jsme se o vše postarali.
Nyní můžeš vytvořit pozvánku na schůzku s termínem, abys zajistil, že se všichni zúčastní včas, a nemusel jsi na poslední chvíli spěchat, abys shromáždil odpovědi všech. Stačí nastavit časovač termínu, abys vyvolal trochu pocitu naléhavosti. Všichni uvidí na stole zprávu s odpočítáváním a budou vědět, že se musí zúčastnit rychle, jinak jejich volba nemusí být zohledněna!
Takhle to funguje
Ve 3. kroku při vytváření žádosti o schůzku (viz níže) můžeš přidat termín pro účast. Navrhovaný termín bude několik dní před tvou první navrhovanou variantou data a času, ale pomocí kalendáře ho můžeš upravit podle libosti. Pokud potřebujete, aby se všichni rozhodli pro nejvhodnější termín během jednoho či dvou dnů, můžete termín posunout a zajistit, aby si všichni rychle vybrali čas. Pošleme vám e-mail s připomenutím, až termín vyprší, abyste mohli vybrat konečné datum schůzky a informovat o něm všechny účastníky.
Termíny jsou nejlepší způsob, jak rychle zjistit, kdy mají všichni čas, abys mohl naplánovat schůzky a soustředit se na práci, na které záleží.
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