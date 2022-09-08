Do našeho pracovního života proniká stále více módních slov. Šířka pásma, „take it offline“, SoLoMo a nyní se k nim přidává i „quiet quitting“. Ale co to vlastně je? Je to generační záležitost? Nejnovější příspěvek do dlouhé debaty o rovnováze mezi prací a soukromým životem? Nebo všechno dohromady?
Když se řekne „quiet quitting“, vyvstává spousta otázek, ale my se chceme zaměřit na jednu: proč je tento jev tak kontroverzní? Proč vyvolává spory na internetu i mezi přáteli a rodinou? Pojďme to zjistit.
Co je to „quiet quitting“?
Přesný význam je stále předmětem diskuse, ale podle Linkedinunejde o to, abys dělal víc, než ti ukládá pracovní náplň, tedy práci, za kterou jsi placen. Řada internetových komentátorů popsala mnoho různých podob, jaké to může mít – například nepřijímat projekty, které tě nezajímají, nebo odmítat odpovídat na zprávy po pracovní době, abychom jmenovali alespoň některé.
I pro ty, kteří sociální sítě využívají jen příležitostně, bylo v posledních měsících těžké přehlédnout diskusi o tom, zda je „tiché odchodování“ skutečným jevem. Dá se však říci, že existuje už desítky let. Každý, kdo kdy byl členem odborové organizace, ví, že „práce podle předpisů“ je taktika často používaná ke zlepšení pracovních podmínek.
Proč se o tom tedy zase všichni baví? Důvodů je několik, ale především jde o větší povědomí o duševním zdraví a také o obecný odpor proti takzvané „hustle kultuře“.
V nedávném průzkumu pětina amerických zaměstnanců uvedla, že patří mezi „tiché odcházející“. Mnozí z nich také tvrdili, že jsou vyhořelí. Ačkoli se jedná o relativně nový jev, je zřejmé, že existuje souvislost mezi stresem, ztrátou zájmu a tichým odchodem.
V čem tedy spočívá ta kontroverze?
Dá se říci, že žádný není, ale záleží na tom, s kým mluvíš. Matthew MacDonald nedávno psal o „tichém odchodu“ v deníku Ottawa Citizen. Řekl, že „tiché odchody“ jsou vlastně jen prací podle předpisů a pokud zaměstnavatelé chtějí tvrdit, že jde o problém, pak neposkytování mzdových zvýšení v souladu s inflací je „tichým propouštěním“.
Angela Mollardová z australského deníku Daily Telegraph však uvedla, že „tiché odcházení“ je jen jiným názvem pro flákání a je nebezpečné. Pokud dovolíme, aby se toto chování zakořenilo v pracovním životě, pronikne i do našeho soukromého života.
Většina lidí by nepochybně řekla, že jde o generační záležitost. Generace Z prostě vymýšlí nový výraz pro to, za co dostáváš zaplaceno. Něco, co ti o něco starší znají jako „práci podle předpisů“ nebo „rovnováhu mezi prací a soukromým životem“.
Jak zabránit vyhoření?
Pomineme-li kontroverze, myšlenka „tichého odchodu“ vyvolává vážnou otázku. Jak zajistíme rovnováhu mezi prací a osobním životem?
Velká vlna výpovědí po pandemii COVID-19 (předzvěst tichého odchodu) pravděpodobně nastartovala trend, kdy lidé začali více dbát na své zdraví. Rozumná pracovní doba, flexibilita, volno a další věci – to vše se stalo nezbytností, nikoli jen příjemným bonusem. Tiché odcházení působí jako pokračování tohoto trendu. Pokud zaměstnavatelé neposkytnou prostředí pro dobrou rovnováhu mezi prací a soukromým životem, zaměstnanci se přestanou angažovat a budou plnit pouze to, k čemu jsou smluvně zavázáni.
Během pandemie postihl syndrom vyhoření mnoho lidí. Téměř 80 procent amerických pracovníků uvedlo, že pociťuje nějaký druh stresu v práci – což představuje nárůst oproti obdobím před pandemií. Tento nárůst syndromu vyhoření, ať už závažného či mírného, nevyhnutelně vedl k tomu, že si více lidí kladlo otázku: stojí to za to?
Kromě toho práce z domova a větší flexibilita v pracovním dni zaměstnanců ve skutečnosti vedly ke zvýšení produktivity. Článek agentury Bloomberg uvádí, že lidé byli při práci z domova o 13 procent produktivnější.
Vzhledem k tomu, že už máme lepší přehled o COVIDu, mnoho firem požaduje, aby se zaměstnanci vrátili do kanceláře. To je často proti přání zaměstnanců, kteří argumentují, že větší využití technologií může pomoci zvýšit jejich produktivitu.
Zdá se, že „tiché odcházení“, angažovanost, zdraví, produktivita a flexibilita tvoří jeden uzavřený kruh. Když zaměstnavatelé poskytují skvělé pracovní prostředí, konkurenceschopný plat a možnost práce na dálku, zaměstnanci se cítí více zapojení a oddaní. Nemluvě o tom, že je u nich mnohem menší pravděpodobnost, že se dostanou do stavu vyhoření. U takového angažovaného zaměstnance je mnohem menší pravděpodobnost, že „tiše odejde“, než u toho, který angažovaný není.
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