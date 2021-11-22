Od dnešního dne si uživatelé Microsoftu mohou založit účet Doodle pouhým jedním kliknutím. Stačí se přihlásit pomocí tlačítka pro přihlášení Microsoftu a můžeš se pustit do plánování.
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Funkce funkce jednotného přihlášení od Microsoftu je ideálním řešením pro uživatele Microsoftu a jejich týmy, které plánují spoustu schůzek. Přiznejme si to, nikdo nemá čas se zabývat nekonečným e-mailovým ping-pongem nebo honěním se po telefonu – právě proto Doodle vůbec používáš. Nyní, když jsme propojeni se světem Microsoftu a tvůj tým již má pracovní prostor Microsoft, je plánování schůzek s Doodle ještě mnohem pohodlnější.
Při plánování další schůzky nebo účasti na ní můžeš snadno porovnat kalendáře všech svých kolegů. Potřebuješ si předem ověřit, zda se konkrétní osoba schůzky může zúčastnit? Stačí při přidávání časových možností zkontrolovat její kalendář v nabídce. Takhle budeš mít jistotu, že nedojde ke kolizi termínů.
Posílání pozvánek na schůzky je snadné, když použiješ přihlášení přes Microsoft. Všechny e-mailové adresy tvých kolegů z tvého adresáře se automaticky zobrazí v nabídce. Nemusíš nikoho hledat ani zadávat kontakt ručně, postaráme se o to za tebe. Stejně tak s naší funkce připomenutímůžete posílat e-maily všem, kteří se již zúčastnili nebo se ještě nezúčastnili vaší schůzky.
Využij Doodle na maximum díky automatické synchronizaci událostí s tvým kalendářem, ať už jde o předběžné nebo potvrzené termíny, abys se vyhnul dvojím rezervacím nebo přeplnění svého rozvrhu. Doodle je nejpohodlnější nástroj pro plánování na světě, který každý měsíc využívá 30 milionů uživatelů. Zaregistruj se přes Microsoft a zjistíš, o čem všichni mluví.
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