Není žádným tajemstvím, že AI je módní slovo, které bouřlivě dobývá svět technologií. A nedávný průzkum společnosti Deloitte zjistil, že 76 % dotázaných manažerů věří, že aplikace umělé inteligence v příštích třech letech podstatně promění jejich podnikání. Kombinovaný dopad rychlého růstu objemu dat a obrovského pokroku ve výpočetním výkonu skutečně znamená, že strojové učení a robotika se vyvíjejí závratným tempem.
Chceš začít?
Všichni víme, že strojové učení pohání vše od spamových filtrů v našich e-mailových schránkách až po vlastních pokusů Doodle o využití AI v oblasti plánování. Ale vzhledem k obrovskému množství zpráv o pokroku v oblasti umělé inteligence existuje spousta skutečně inovativních (a opravdu úžasných) projektů, které využívají techniky umělé inteligence způsoby, o kterých jsme ani nesnili. Zde jsou čtyři ohromující aplikace umělé inteligence a robotiky, které mění svět způsobem, jaký sis (pravděpodobně) nikdy nepředstavoval.
Diagnostika globálních nemocí i v těch nejodlehlejších místech
Pokroky v oblasti zdravotnictví a umělé inteligence za posledních několik let jsou ohromující a zcela mění způsob, jakým uvažujeme o zdraví, uzdravování a přežití. Přesto jsou právě mnohá z nejméně propojených míst na planetě nejvíce postižena léčitelnými nemocemi a zároveň mají nejmenší šanci pocítit dopady sofistikovaných technologií. Právě zde přichází na řadu AiScope ; vytvořili řešení pro diagnostiku globálních nemocí, jako je tuberkulóza, malárie a průjem, které je levné, přenosné a lze ho použít prakticky kdekoli. Využili pokročilé techniky strojového učení a počítačového vidění, aby mikroskopickou diagnostiku učinili přenosnou a použitelnou prakticky pro kohokoli. A to nejlepší: jedná se o open source, což znamená, že kdokoli se znalostmi počítačového vidění může přispět a posunout toto řešení, které zachraňuje životy, o krok dál!
Pomoz na Mezinárodní vesmírné stanici
NASA je možná jednou z nejznámějších vědeckých organizací na planetě – ale věděli jste, že autonomní létající drony budou brzy vykonávat nezbytné úklidové práce na palubě Mezinárodní vesmírné stanice? Tyto autonomní drony, přezdívané Astrobees, byly inspirovány výcvikovými droidy ze Star Wars. Astrobees, vybavené navigačními algoritmy a špičkovými schopnostmi rozpoznávání obrazu, budou brzy zodpovědné za regulaci kvality vzduchu a inventarizaci na ISS – a také za provádění drobných experimentů.
Hledání ztracených dětí
V Indii je pohřešování dětí obrovským společenským problémem, který rodinám způsobuje nezměrné trauma a utrpení. Odhaduje se, že v letech 2012 až 2014 se v Indii pohřešovalo více než 230 000 dětí. Ačkoli jsou algoritmy rozpoznávání obličeje v mnoha aplikacích kontroverzní, při sjednocování pohřešovaných dětí s jejich rodinami se ukázaly jako nesmírně užitečné. V roce 2018 nasadila organizace TrackChild nový algoritmus, který pomocí rozpoznávání obličeje porovnával oznámení o pohřešovaných dětech s 45 000 fotografiemi dětí žijících v dětských domovech. Za pouhé 4 dny se podařilo najít a identifikovat 2 930 pohřešovaných dětí, čímž navždy změnil životy tisíců lidí.
Dovol nám ovládat drony silou mysli
Schopnost ovládat dron pouhými myšlenkami je pro mnohé sci-fi snem; a díky pokročilé robotice a neurovědecké práci společnosti Emotiv se tento sen stal realitou. V roce 2018 veřejně představili své náhlavní soupravu Insight– EEG, které dokáže měřit mozkovou aktivitu a využívat ji k ovládání dronu. Tato technologie ve skutečnosti zachycuje trvalý vzorec myšlení – takže když si pomyslíš „Vzlétni!“ nebo „Leť!“, dron vzlétne, ale totéž se stane i při myšlence na sýr nebo prakticky cokoli jiného, na co soustředíš svou pozornost. Ať tak či onak: ovládání dronu pouhou koncentrací je fakt paráda.
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