Nový Doodle: Snadné plánování
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Beatles kdysi zpívali: „it’s getting better all the time“. I když nemluvili o Doodle (v roce 1967 jsme ještě neexistovali), na nový Doodle to rozhodně sedí. V rámci jedné z našich dosud největších aktualizací nový plánovač zjednodušuje a zrychluje plánování schůzek.
Nejenže jsme kompletně přepracovali ovládací panel Doodle zevnitř i zvenku – díky čemuž je nyní responzivnější a výkonnější –, ale také jsme dokončili přechod Bookable Calendar na rezervační stránka znamená, že máš plnou kontrolu nad tím, jak si automatizovat svůj den.
Podívejme se na některé ze skvělých nových funkcí, které můžeš hned teď využít.
Chceš začít?
Tvůj nový ovládací panel: Vše na jednom místě
Díky novému panelu Doodle je organizování tvého rozvrhu snazší než kdy dřív. Zjednodušili jsme design a přidali řadu funkcí, které ti ušetří čas, abys se mohl soustředit na důležité věci.
Všechny typy schůzek na jednom místě: Díky našemu novému centralizovanému designu nyní můžeš z jednoho místa vytvářet individuální schůzky, skupinové ankety, ankety a rezervační stránky. To znamená, že už nemusíš přecházet mezi různými stránkami, abys nastavil různé typy schůzek, ani se nemusíš trápit tím, jestli jsi vybral ten správný.
Větší kontrola než kdykoli předtím: Nový ovládací panel Doodle je tvým řídicím centrem pro plánování – místem, kde máš pod kontrolou vše, co se týká tvých schůzek. Odtud můžeš rychle zkontrolovat všechny potřebné podrobnosti, aktualizovat je a posílat připomenutí.
Vždy vypadáš skvěle: Víme, že branding je velmi důležitý, a proto si můžeš Doodle přizpůsobit tak, aby vypadal přesně podle tvých představ. Nový ovládací panel obsahuje centrální rozhraní, kde můžeš změnit barvu pozadí, motiv nebo logo.
Podpora týmu je jen na jedno kliknutí: Naše administrátorská konzole usnadňuje správu týmu pomocí Doodle. Díky ní můžeš rychle generovat přehledy, abys identifikoval příležitosti pro koučování nebo rozhodl, s jakými nástroji může tvůj tým pracovat. Je to revoluční změna v řízení týmu.
Setkávej se kdekoli: Díky novému Doodle už nikdy nezmeškáš schůzku! Při domlouvání termínu s někým můžeš snadno přidat svůj oblíbený nástroj pro videokonference. To znamená, že pokud není možné setkání osobně, ke každému setkání dostaneš odkaz na virtuální schůzku.
Pracuj po svém: Víme, že každý člověk i každá firma má svůj vlastní způsob práce. Proto ti Doodle umožňuje propojení s tisíci dalších nástrojů, aby se hladce začlenil do tvého pracovního postupu.
Rezervační stránka
Možná už znáš náš Bookable Calendar nebo ho dokonce používáš, ale Rezervační stránka je ještě lepší (a také výkonnější). Díky větší flexibilitě a kontrole než kdykoli předtím ti rezervační stránka umožňuje automatizovat tvůj den a soustředit se na věci, na kterých ti opravdu záleží.
Flexibilita je něco, o co mnozí z vás žádali, a je to největší rozdíl, který si všimneš ve srovnání s Bookable Calendar. Při nastavování své dostupnosti můžeš určit délku schůzek, jak často se budou zobrazovat termíny a dokonce i kolikrát denně si s tebou mohou lidé domluvit schůzku. Jakmile to vše máte hotové, stačí už jen poslat odkaz.
Ti, kteří používali Bookable Calendar, si jistě vzpomenou, že schůzky bylo možné rezervovat pouze v 15minutových blocích. Nyní, s rezervační stránkou, si můžeš nastavit libovolný čas delší než pět minut.
Díky vlastním časovým intervalům je také mnohem pravděpodobnější, že si najdeš čas s lidmi, se kterými se potřebuješ setkat. Řekněme, že nabízíš 30minutovou schůzku v 11 hodin. Pokud bys přidal vlastní pětiminutové intervaly, účastníci by si mohli rezervovat schůzku v 11:00, 11:05, 11:10 a tak dále. A teď to nejlepší – jakmile je vybrán čas, všechny ostatní termíny, které se s ním překrývají, budou odstraněny. Žádné dvojité rezervace.
Můžeš také přidat časovou rezervu, což znamená, že pokud chceš mít mezi schůzkami trochu času, bude se s tím také počítat.
Naše nové „pokročilé“ možnosti ti také pomohou snížit počet neúčasti.
Můžeš si nastavit automatické připomenutí termínů, které si u tebe lidé rezervují. To znamená, že pokud si důležitý klient rezervuje schůzku s několikátýdenním předstihem, nejenže ji při rezervaci přidáme do jeho kalendáře, ale také mu 24 hodin předem zašleme připomenutí schůzky. Díky tomu se můžeš soustředit na obsah schůzky, místo abys se zabýval její organizací.
Víme, že spousta schůzek za den může být stresující, a když se mnohé z nich konají přes videohovory, není divu, že došlo k dramatický nárůst vyhoření zaměstnanců. Jedna ze skvělých nových funkcí rezervační stránky může pomoci tento jev zmírnit.
Díky našemu nástroji pro omezení počtu schůzek si při nastavování své dostupnosti můžeš zvolit, kolik schůzek budeš mít za den. Jakmile tohoto počtu dosáhneš, odstraníme všechny volné termíny pro daný den. To znamená, že pokud máš na práci důležitý úkol nebo se musíš věnovat rodinným záležitostem, budeš mít na to čas.
Díky novému nástroji pro nastavení časového rozmezí se už nemusíš obávat, že odkazy na tvou rezervační stránku budou neaktuální. Pokud se účastníš roadshow nebo obchodní konference, můžeš vytvořit rezervační stránku s časovým rozmezím. Jakmile nastane dané datum, odkaz se deaktivuje. Můžeš tak mít jistotu, že se ti do kalendáře náhle neobjeví žádné neočekávané schůzky.
Pro milovníky kalendáře Bookable nabízí rezervační stránka mnohem více možností a dává ti šanci automatizovat svůj den jako nikdy předtím. Nevěř nám jen na slovo – pokud už máš účet Doodle, přejdi hned na svůj nově upravený ovládací panel a rezervační stránku.
Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se ještě dnes a získej 14denní bezplatnou zkušební verzi.
Začni plánovat chytře
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021