Švýcarská mediální skupina Tamedia zvýšila svůj podíl ve společnosti Doodle na 100 procent a hodlá i nadále investovat do této platformy pro plánování schůzek.
Zakladatelé Michael Näf a Paul E. Sevinç, stejně jako Nadace pro inovace Kantonální banky Schwyz jako menšinoví akcionáři, se vzdali svého 51procentního podílu, jak již bylo dohodnuto v roce 2011. Po úspěšném převodu operativního vedení na Michaela Brechta v únoru 2014 nyní Michael Näf a Paul E. Sevinç v souvislosti s prodejem svých akcií opouštějí dozorčí radu společnosti Doodle AG.
Platforma Platforma pro plánování pod vedením nového generálního ředitele Michaela Brechta v posledních měsících dále investovala do internacionalizace. Tato strategie byla odměněna výrazným nárůstem tržeb. Dnes Doodle každý měsíc používá po celém světě více než 20 milionů lidí. Platforma pro plánování schůzek, která je k dispozici v 17 jazycích, plánuje v roce 2015 otevření kanceláře v Berlíně, odkud bude 10 zaměstnanců podporovat mezinárodní růst platformy.
Strany se dohodly, že kupní cena zůstane důvěrná.
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