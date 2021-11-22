Hybridní práce. Nejprve si ujasněme, o čem vlastně mluvíme. Ne, nejde o auto, ale o nový způsob práce kombinující práci z domova a z kanceláře, jehož popularita prudce vzrostla. Stejně jako u mnoha podobných trendů i zde globální pandemie urychlila jeho rozšíření. Na rozdíl od některých jiných trendů si však myslíme, že tento je tu, aby zůstal.
V naší nedávné zprávě „State of Meetings“jsme odhalili, že až 85 procent lidí by si rádo zachovalo flexibilitu práce z domova i z kanceláře. Pro mnoho organizací bude tato změna znamenat zásadní kulturní posun v tom, jak pracují, a zároveň vyvolá řetězovou reakci možných změn v politikách a postupech.
To by však mohlo u firem okamžitě vyvolat obavy. Zavedení tak významné změny by mohlo být vnímáno jako nákladné a pravděpodobně by kladlo větší nároky na manažery a vedoucí pracovníky. Mohly by však existovat některé významné výhody, díky nimž se jakákoli počáteční investice z dlouhodobého hlediska vyplatí.
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Co nabízí hybridní práce zaměstnancům?
Ve většině průzkumů týkajících se hybridního způsobu práce lidé uvádějí několik klíčových věcí, které se jim líbí.
Flexibilita: To je jedna z největších výhod, které lidé na práci na dálku oceňují, a v hybridním modelu má ještě další přínos. Řekněme, že jsi zaneprázdněný personalista a máš doma dvě malé děti. Možnost pracovat z domova ti dává šanci trávit čas s dětmi, mezi jednotlivými úkoly stihnout domácí práce a ušetřit na nákladech na péči o děti.
Někdy však potřebuješ zajít do kanceláře, abys měl klid a ticho a mohl se věnovat důležitým schůzkám, aniž by ti děti visely na nohou, nebo třeba jen abys si popovídal s dospělými místo toho, abys celé hodiny sledoval dětské pořady. Hybridní práce nabízí to nejlepší z obou světů.
Rovnováha mezi prací a soukromým životem: Jak se říká: „Pracuj, abys žil, nežij, abys pracoval.“ Dobře, je to trochu klišé, ale přesně z toho mnoho lidí těží díky práci z domova. Průzkum společnosti Flexjobs zjistil, že 73 procent lidí si zlepšilo rovnováhu mezi prací a soukromým životem tím, že do svého rozvrhu zařadili práci na dálku.
Hybridní práce přináší lepší rovnováhu mezi prací a soukromým životem, což vede k menšímu vyhoření zaměstnanců, ale zároveň jim umožňuje chodit do kanceláře kvůli důležitým záležitostem, které někteří zaměstnavatelé chtějí řešit osobně. Nabízí kompromis. Zaměstnanci mohou být v kanceláři, když je to potřeba, ale v ostatních případech si práci přizpůsobují svému životu.
Produktivita: Ta může pramenit z kombinace rovnováhy mezi prací a soukromým životem a flexibility, ale funguje i sama o sobě. Větší rovnováha a kontrola nad vlastním životem vedou ke spokojenějším zaměstnancům, a právě to nabízí práce na dálku a hybridní práce.
Je v tom ale ještě něco víc. V rámci rozsáhlém dvouletém průzkumu společnosti Great Place to Work, do kterého se zapojilo přes 800 000 zaměstnancůuváděla většina stabilní nebo zvýšenou produktivitu při práci z domova. Někteří uvedli, že práce z domova na určitých úkolech jim umožňuje soustředit se bez rušivých vlivů. Jiní naznačili, že bez času stráveného dojížděním jsou lidé ochotnější pracovat o něco déle, aby stihli vše potřebné. S největší pravděpodobností jde o kombinaci těchto a dalších faktorů.
Díky hybridnímu způsobu práce si zaměstnanci mohou sami rozhodnout, kde budou nejproduktivnější, což zvyšuje kvalitu jejich práce.
Co nabízí hybridní práce zaměstnavatelům?
Hlavní výhodou pro zaměstnavatele je, že to zaměstnanci chtějí. Podle nedávné studii společnosti Prudentialtéměř polovina z 2 000 respondentů uvedla, že by opustila současné zaměstnání ve prospěch práce, která nabízí flexibilní pracovní podmínky. Pro zaměstnavatele, kteří chtějí zůstat konkurenceschopní na trhu práce, ale zároveň nechtějí úplně ztratit firemní kulturu, představuje hybridní práce řešení.
Kromě náboru zaměstnanců existují i praktičtější důvody, proč zaměstnavatelé chtějí zavést hybridní práci. Ukázalo se, že větší flexibilita v tom, jak lidé pracují, pomáhá snižovat stres i vyhoření zaměstnanců. Díky nižší nemocnosti mají firmy k dispozici pracovní sílu, kterou mohou soustředit na své cíle.
K tomu se přidávají i finanční výhody. Stejně jako práce na dálku umožňuje hybridní model firmám reorganizovat se a potenciálně zmenšit pracovní prostory. Ve skutečnosti 35 procent firem plánuje letos zmenšit kancelářské prostory. Z těchto firem více než dvě třetiny uvedly, že tak činí kvůli zavedení hybridního modelu práce.
Ale jaká je nevýhoda?
Na první pohled by se mohlo zdát, že hybridní práce je tím zázračným řešením, které jsme všichni hledali. Má však i svá úskalí – pro většinu lidí to znamená hlavně více schůzek a delší pracovní dny.
V našem nedávném průzkumu „Own your Time“jsme zjistili, že téměř 70 procent respondentů uvedlo nárůst počtu schůzek – přičemž téměř 80 procent z těchto nových schůzek bylo interních.
Na otázku ohledně těchto nových schůzek odpovědělo neuvěřitelných 74 procent respondentů, že se „cítili povinni“ se jich zúčastnit, i když na to neměli čas. Pro mnoho lidí to znamenalo prodloužit si pracovní den, aby stihli svou práci.
Nárůst počtu interních schůzek je do jisté míry pochopitelný. Když se nemůžeš zastavit u něčího stolu a položit mu rychlou otázku, stává se naplánování schůzky nutností. Téměř dvě třetiny respondentů (63 procent) však uvedly, že je pro ně obtížné skloubit tyto interní schůzky s externími schůzkami s klienty.
Ačkoli tyto údaje naznačují, že práce na dálku a hybridní práce jsou zdlouhavé a náročné, mnoho lidí uvedlo, že se po skončení pandemie COVID nechtějí vracet k práci výhradně v kanceláři. Průzkum technologické společnosti Barco zjistil , že 85 procent lidí si přeje hybridní model.
K omezení počtu těchto schůzek by mohla přispět i změna pracovní kultury. Například zavedení nástroje, jako je Doodle pro plánování schůzek by zajistilo, že se neztrácí zbytečný čas snahou dát dohromady týmy na krátkou poradu. Pokud už k schůzce dojde, využití nástrojů, jako je náš nástroj „Vlastní otázky“, může pomoci udržet schůzku zaměřenou na podstatu a produktivní.
Zavedení strukturovanějších přístupů k hybridní práci by mohlo pomoci snížit počet schůzek a snad i vést k menšímu vyhoření zaměstnanců.
Stejně jako se hybridní auta stala dominantním prvkem v automobilovém průmyslu – i hybridní model práce je tu, aby zůstal.
Celý text si můžeš přečíst v naší nedávné zprávě o stavu schůzek, ve které jsme prozkoumali některé možnosti, jak by mohly schůzky vypadat v budoucnosti.
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