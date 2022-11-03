Autor: Michael Clarke
Ano, je tu zase ta část roku. Čas na oslavu!
Ať už oslavujete úspěšný rok, utěšujete se po roce plném obtíží nebo se připravujete na nové příležitosti v roce 2023, silvestrovský večírek v kanceláři je skvělou příležitostí strávit čas se svým týmem mimo pracovní prostředí.
Pro organizátory může být uspořádání tohoto setkání jedním z nejkomplikovanějších úkolů. Soutěž o vhodný termín, který by vyhovoval všem, je tvrdá. Konec listopadu a prosinec jsou rušná období a termínů, které by vyhovovaly tvému týmu, je jen hrstka.
Proto jsme vytvořili tento jednoduchý postup pro organizaci tvé slavnostní silvestrovské firemní oslavy pomocí Doodle
1. Použití skupinová anketa
Konkurence při hledání nejlepšího termínu pro akci je velká, proto je důležité dosáhnout konsensu všech ve firmě ohledně data firemního večírku. Pokud v skupinové anketě nabídneš několik termínů, zjistíš nejen datum, které vyhovuje všem nejlépe, ale také druhé a třetí nejvhodnější termíny, které si v případě potřeby můžeš ponechat jako rezervu.
2. Rozešli pozvánky
Nyní, když je datum stanoveno, můžeš začít zvát všechny členy týmu. S Doodle můžeš snadno rozeslat pozvánku na schůzku s datem, místem a časem. Pokud pracuješ v týmu na dálku, můžeš také přidat odkaz na videokonferenci, což znamená, že můžeš uspořádat svou oslavu virtuálně
3. Potvrzení účasti
Po odeslání pozvánky na schůzku přesně uvidíš, kdo se na akci přihlásil a kdo pozvání odmítl. K dispozici je také třetí možnost „možná“, kterou mohou zvolit ti, kteří si ještě nejsou jisti, zda přijdou, či nikoli. Organizátor tak získá jasnou představu o tom, kolik lidí se akce zúčastní. Na základě těchto informací můžeš učinit klíčová rozhodnutí ohledně objednávky nápojů, jídla a možná i dárků na oslavu.
4. Změny na poslední chvíli
I při tom nejlepším plánování stále existuje šance, že budeš muset na poslední chvíli změnit plánování vánočního večírku v kanceláři. Může jít o cokoli, od změny místa konání až po posunutí termínu večírku. S Doodle budeš moci upravovat podrobnosti večírku až do samého začátku akce. Tyto změny se promítnou do pozvánek tvých hostů a budou aktualizovány o nové informace.
5. Užij si to!!
Nejdůležitější krok ze všech. Až bude všechno naplánováno, je čas si to užít. V kruhu svých kolegů můžete oslavit uplynulý rok a hlavně začátek prázdnin.
Na plánování není nikdy příliš brzy. Začni už teď s přípravami na silvestrovskou oslavu. Využij Doodle ještě dnes k uspořádání skvělého slavnostního setkání.
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