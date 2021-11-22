Ne, ne, ne tenhle druh Doodle: víme, že Doodle už používáš k radikálnímu zjednodušení plánování schůzek. Mluvíme o staromódním čmáraní.
Chceš začít?
Dostal ses někdy ve škole do potíží za to, že sis během hodiny čmáral do sešitu? No, časy se rozhodně změnily. Generální ředitel Nike Mark Parker je známý tím, že čmáraní během schůzek. Výzkumy stále častěji ukazují, že Doodle není ztrátou času, ale naopak nám pomáhá uspořádat si myšlenky, syntetizovat složité sítě informací a zvyšuje produktivitu. Je tedy na čase vytáhnout barevné fixy a začít si během příští schůzky něco čmárat? Nech nás provést tě tím v průvodci Doodle pro… no, čmáraní!
Výhody služby Doodle
Ve studii z roku 2009byly dvě skupiny požádány, aby si poslechly dlouhou hlasovou zprávu zanechanou na záznamníku. Jedna skupina seděla v klidu a poslouchala. Druhá skupina měla za úkol během poslechu provádět jednoduché čmáranice. Poté byli účastníci testováni, jak dobře si dokážou vybavit informace obsažené ve zprávě. Skupina, která si během poslechu čmárala, si vedla mnohem lépe a vybavila si o 29 % více informací než druhá skupina. Podle výzkumu Doodle skutečně zlepšují naši schopnost zpracovávat a uchovávat informace. Teorie říká, že příliš dlouhé soustředění na jednu věc ve skutečnosti přetěžuje naši pozornost a způsobuje její pokles. Čmáraní poskytuje právě takové rozptýlení, které uvolňuje náš mozek, a umožňuje mu tak zůstat déle bystrý. Není divu, že Sunni Brownová, autorka knihy „The Doodle Revolution“, označuje čmáraní „nástrojem k přemýšlení“.
Kromě zlepšení soustředění nám Doodle pomáhá zpracovávat informace na několika úrovních. Představ si, že jsi na schůzce a posloucháš, o čem se mluví. Informace samozřejmě stále zpracováváš, ale pouze na sluchové úrovni. Při Doodle však využíváš také vizuální a kinestetický styl učení: to znamená, že informace zpracováváš třemi různými způsoby, což ti umožňuje dospět k propracovanějšímu a ucelenějšímu pochopení klíčových pojmů.
Tak, v čem je háček?
Výzkumy naznačují, že i bezmyšlenkovité čmáranice mohou stimulovat soustředění. Abys však své čmáranice skutečně proměnil v nástroj pro práci, může být užitečné zkusit si vyvinout jednoduchý vizuální jazyk a zajistit, aby tvé čmáranice vizuálně souvisely s informacemi, které se snažíš zpracovat. Zároveň je důležité mít na paměti, že vaše Doodles by měly být relativně jednoduché. Nenech se rozptylovat kresbami na úrovni Mony Lisy; pokud se do čmáraní příliš ponoříte, přestanete zpracovávat jakékoli další informace! A nakonec, pokud pracujete na něčem vizuálním, může být čmárání dokonce kontraproduktivní. Čmáranice si tedy schovejte pro situace, kdy přijímáte sluchové informace.
Začleň Doodle do své příští schůzky
Už jsi přesvědčen o výhodách kreslení? Pak je čas se inspirovat Markem Parkerem a začlenit kreslení do svých schůzek. Tady je návod:
Vyber si vhodnou schůzku: jak jsme již zmínili, čmáranice nezlepšují způsob, jakým zpracováváme vizuální informace, takže pokud se při sdělování svého názoru spoléháš na vizuální pomůcky, jako jsou prezentace v PowerPointu, nech si čmáranice na jindy. Brainstormingová schůzka je naopak ideální příležitostí k tomu, abys zjistil, jak může čmáranice zvýšit úroveň zapojení účastníků.
Podporuj kreslení: zajisti dostatek pomůcek na kreslení. Na stoly polož papír, propisky a tužky, nebo rozmísti po místnosti bílé tabule. A pokud schůzku vedeš, jdi příkladem! Někteří lidé si stále myslí, že Doodle během schůzky vysílá signál, že se plně nesoustředí. Vytáhni si zápisník a začni si kreslit, abys uklidnil ostatní účastníky schůzky.
Zkus si kreslit ve skupinách: požádej malé skupinky účastníků schůzky, aby si během schůzky kreslili na velký společný list papíru. Je to zábavný způsob, jak prolomit ledy a přivést všechny k zvyku kreslit. Můžeš dokonce do schůzky zařadit strategická cvičení s kreslením, například požádat každou skupinu, aby vizuálně znázornila nějaký aspekt pracovního postupu, nebo zkusit „brainstorming pouze pomocí kreslení“: brzy budou opravdu všichni na stejné vlně!
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