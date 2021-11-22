Jsme už měsíc v roce 2019 – jak ti jdou novoroční předsevzetí? Pokud jsi je dodržel, gratulujeme! Pokud ne, netrap se. Často si klademe příliš ambiciózní cíle, předsevzetí, že budeme každý den cvičit, přestaneme kouřit, naučíme se mandarínštinu… Měli byste ale vědět jednu věc: méně než 10 % lidí, kteří si dávají novoroční předsevzetí, je skutečně dodržuje déle než měsíc. Proč? Máme tendenci si klást nereálné cíle a pak to vzdáme, když se ukáže, že je těžké je dotáhnout do konce. Psychologové doporučují, abychom si pro úspěch v novém roce rozdělili velké ambice na menší, dosažitelné cíle. Předsevzetí, že se za 12 měsíců naučíte plynule mandarínštinu, vás předurčuje k neúspěchu; předsevzetí, že se zapíšete na týdenní kurz mandarínštiny pro začátečníky, vás naopak nasměruje na cestu k úspěchu.
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Stejný princip platí i pro tvá předsevzetí týkající se práce: stanovíš-li si nereálné, příliš ambiciózní cíle, je dost možné, že to vzdáš ještě před 31. lednem. Pokud se naopak zavážeš k realistickým a měřitelným předsevzetím, je mnohem pravděpodobnější, že na svém pracovišti dosáhneš trvalých pozitivních změn. Je sice hezké předsevzetí, že v roce 2019 budete pořádat lepší schůzky, ale rozčlenění tohoto cíle na dosažitelnější dílčí cíle – a chytré využití speciálních funkcí Doodle Premium – je nejlepší způsob, jak zajistit, že svého cíle dosáhnete. Začneme několika pozitivními změnami, které můžete v novém roce zavést:
Řešení 1: Rychlá správa organizátorů schůzek!
Jelikož jsi tady a čteš blog Doodle, předpokládáme, že už jsi se rozloučil s dlouhými e-mailovými řetězci, ve kterých se snažíš domluvit čas a místo tvé příští schůzky – jinými slovy, už jsi uživatelem Doodle! V roce 2019 si ještě více zjednodušte veškerou administrativu spojenou s organizací schůzky díky praktické funkci termínu v Doodle Premium. Nastav účastníkům termín, do kdy musí odpovědět na vaši pozvánku na schůzku, a zapište si tu schůzku do kalendáře co nejdříve!
Předsevzetí č. 2: Buď připraven!
Buďme upřímní: jsou schůzky ve tvé firmě plné perfektně připravených účastníků? Nebo polovina lidí v místnosti zběsile prochází e-maily a prezentace, zatímco se snaží zorientovat v tom, o co jde? Připrav se na úspěšné schůzky v roce 2019 tím, že do svých pozvánek na schůzky v rámci služby Doodle Premium přidáte komentář: jemné připomenutí, že by se všichni měli předem seznámit s čísly za poslední čtvrtletí, by mělo omezit neproduktivní váhání a nerozhodnost během samotné schůzky.
Předsevzetí č. 3: Zůstaň v kontaktu
Úspěšná schůzka je taková, po které následuje smysluplné navázání kontaktu: nenechávej kontakty, které jsi navázal, ani nápady, které jste během schůzky vymysleli, jen v zasedací místnosti. S Doodle Premium můžeš při odesílání pozvánky na schůzku zároveň požádat účastníky, aby přidali své preferované kontaktní údaje. Po schůzce můžete snadno sdílet kontakty účastníků mezi nimi. Účastníci schůzky tak mohou pokračovat v konverzaci, i když se předtím neznali.
Usnesení č. 4: Pořádat pravidelné individuální schůzky
Zatímco zefektivňuješ své schůzkové procesy pro rok 2019, nezapomeň, že k nejdůležitějším schůzkám patří právě individuální rozhovory v rámci tvého týmu. Individuální schůzky s klíčovými kolegy pomáhají budovat pracovní vztahy, řídit vzájemná očekávání a udržet správný směr při dosahování společných cílů. A teď, všichni uživatelé Doodle mohou posílat žádosti o schůzky 1:1 komukoli ve své síti a organizovat individuální schůzky stejně snadno a efektivně jako běžné pozvánky na schůzky přes Doodle.
A je to: malý, přehledný seznam cílů, který ti pomůže dosáhnout úspěchu v příštím roce. Máme tak trochu tušení, že tvá setkání v roce 2019 budou ta nejlepší, jaká jsi kdy zažil!
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