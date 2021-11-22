Už brzy se budou udílet Oscary 2019, a to s brilantní nabídkou filmů od BlacKkKlansman až po The Favourite . V Doodle rádi necháme hlasování o nejlepším filmu na Akademii, ale je tu jedna (zcela hypotetická) kategorie, na kterou máme jasný názor: nejlepší schůzka ve velkém filmovém snímku.
Chceš začít?
A nominovaní jsou:
1. 'Setkání pěti rodin“ z filmu Kmotr
V Doodle jde především o komunikaci a spolupráci – stejně jako u oblíbeného mafiánského bosse, Vita Corleoneho. Poté, co v New Yorku několik měsíců zuřila válka o území, se Vito rozhodne tomu učinit přítrž a rozumně svolá schůzku pěti nejvýznamnějších zločineckých rodin města. Po intenzivní diskusi a neméně intenzivním žvýkání doutníků je uzavřeno příměří.
Poučení: Ať už jde o nedorozumění nebo válku mafiánských klanů, osobní setkání je často tím nejlepším řešením.
2. ‘Ukázková schůzka' z Robocop
Pokud jsi součástí produktového týmu, pravděpodobně už znáš hodnotu dobře vedené demo schůzky: je mnohem efektivnější a účinnější ukázat svou práci kolegům, než jim ji vysvětlovat v e-mailové zprávě. To platí, pokud se schůzka neobrátí proti tobě, jako v tomto případě s Robocopem. Jedna věc je narazit na problémy s prezentací v PowerPointu, ale kdo se rozhodl předvést zabijáckého droida pro vymáhání práva, aniž by si to nejdřív vyzkoušel?
Poučení: Ukázkové schůzky mohou být efektivní a poutavé! Jen se ujisti, že předem vyřešíš všechny technické potíže.
3. „Vyjednávání“ z Austin Powers
Poté, co byl v roce 1967 kryogenicky zmrazen, jde ďábelský Dr. Evil na své první setkání s velmi jasnou představou o tom, co chce – jeden milion dolarů! – nemluvě o silné vyjednávací pozici – konkrétně že pokud je nedostane, zničí svět obří bojovou hlavicí. Ale díky inflaci už milion dolarů není tak velká částka, jak si Dr. Evil představuje. Naštěstí po krátké konzultaci se svou pravou rukou Dr. Evil reviduje svůj původní požadavek: 100 miliard dolarů, jinak všichni shoříme v plamenech. Vypadalo by to profesionálněji, kdyby si to předem pořádně prověřil? Jistě. Ale díky jeho pohotové reakci se schůzka zachránila.
Poučení: Vždy jdi na schůzku s jasnou představou o tom, co chceš, ale neboj se být flexibilní, pokud to situace vyžaduje.
4. „Konkrétní zpětná vazba“ z The Breakfast Club
Už jsi někdy zažil schůzku, která ti připadala stejně dlouhá a mučivá jako sobotní po škole? Pak si vezmi příklad z filmu Breakfast Club. Neříkáme, že musíš ve školní knihovně předvést skupinovou taneční choreografii nebo udělat Ally Sheedy novou image; místo toho tě raději povzbuzujeme, abys zvážil, zda bys nemohl zanechat nějakou zpětnou vazbu ohledně užitečnosti schůzky. V eseji, kterou členové Breakfast Clubu napsali řediteli Vernonovi, přesně vysvětlují, proč nesouhlasili s cíli svého trestu, a je to docela přesvědčivé!
Poučení: Ztrácíš čas zbytečnými schůzkami? Poskytuj jasnou a stručnou zpětnou vazbu, aby si vedoucí schůzky uvědomil, v čem je problém.
5. „Scéna plánování“ z Up in the Air
Ber to spíš jako nečestné uznání. I když milujeme satiru na pracovní prostředí a upřímný romantický příběh filmu Up in the Air, scéna, ve které se naši dva hlavní hrdinové snaží domluvit další schůzku a každý čte z jiného kalendáře, nás přivádí k zoufalství.
Poučení: Vážně? Copak tihle lidé nikdy neslyšeli o Doodle?
Chceš začít?
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021