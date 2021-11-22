Personální oddělení tvoří páteř každé organizace, a to díky oblastem jako mzdy a benefity. Právě řízení talentů však představuje životní sílu, která proudí celou společností a zajišťuje její budoucí prosperitu.
Kdykoli slyším výraz „talent management“, vždy se mi vybaví obraz vrzajícího hollywoodského typu s psacím stolem plným portrétních fotek a kartotékou (zeptej se svých rodičů) s kontakty z branže. V tomto případě však talentem není model ani herec; jsi to ty – zaměstnanec.
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Řízení talentů se týká strategického náboru, udržení a rozvoje nejlepších dostupných zaměstnanců, kteří pomohou firmě dosáhnout jejích cílů. Nejde jen o obsazování volných míst. Týká se celého životního cyklu zaměstnance, od hledání a přijímání nejvhodnějšího kandidáta na danou pozici přes zapracování, školení, optimalizaci výkonu až po identifikaci příležitostí pro rozvoj a kariérní postup zaměstnance. Dalo by se říci, že talent management je způsob, jakým společnost uvádí do praxe svou nabídku hodnoty pro zaměstnance.
Dobře provedené řízení talentů je maraton, nikoli sprint, přičemž důraz je kladen na dlouhodobý úspěch firmy spíše než na krátkodobé zisky. Vyžaduje strategickou vizi. To však může být zároveň jednou z jeho významných výzev. Ačkoli generální ředitelé chápou hodnotu řízení talentů, jeho dopad může být dlouhodobý a těžko měřitelný. To může vést k tomu, že řízení talentů klesá na seznamu organizačních priorit stále níže, zatímco na stůl představenstva se dostávají jiné naléhavé problémy.
Chceme ti pomoci zajistit, aby se to ve tvé společnosti nestalo, proto ti přinášíme několik pádných argumentů, které můžeš předložit svému vedení, aby řízení talentů zůstalo jednou z jeho hlavních priorit.
Před pandemií COVID-19 se světová ekonomika těšila výbornému zdraví a mezinárodní míra nezaměstnanosti byla nízká. Menší počet lidí hledajících práci má tendenci poněkud stagnovat trh práce, což vede k boji o talenty. O vysoce kvalitní talenty na klíčových pozicích se tento boj stále vede.
1. Je těžké najít špičkové talenty
Dvě třetiny CIO se domnívají, že dochází ke krizi v oblasti technologických talentů.
To z nedostatku talentů činí jejich nejvýznamnější překážku při dosahování cílů.
Nejde jen o technologii. Osmdesát tři procent zaměstnavatelů uvádí, že přilákání a udržení talentů je pro ně výzvou.
To vše způsobuje, že najímání špičkových talentů je zdlouhavý a stále nákladnější proces, přičemž volná místa jsou nyní nákladnější než kdykoli předtím.
Strategický přístup k řízení talentů vede k vytvoření organizace, která přitahuje více talentů, což snižuje čas a peníze vynaložené na inzerci nebo aktivní hledání kandidátů na danou pozici. Rovněž výrazně snižuje administrativní zátěž a úsilí spojené s přijímáním nových zaměstnanců do vaší organizace.
Je velmi důležité, abys zohlednil celý náborový proces považovat za klíčový komunikační kanál. Tvůj vztah se zaměstnancem začíná dlouho předtím, než nastoupí do práce. LinkedIn zjistil, že 83 procent lidí považuje negativní pracovní pohovor za dostatečný důvod k tomu, aby si rozmysleli práci pro danou společnost. Naproti tomu 87 procent lidí má o firmách pozitivnější názor o firmách, o kterých dříve pochybovali, pokud byl zážitek z pohovoru obzvláště dobrý.
Výhody jsou hmatatelné i pro organizaci. Poskytnutí příznivého zážitku uchazečům zvyšuje kvalitu nových zaměstnanců o 70 procent, díky čemuž se na danou pozici dostanou ti správní lidé a rychleji se zapracují.
2. Udržení talentů přináší obrovské výhody
Pokud je důležité přilákat ty správné lidi, jejich udržení je zásadní. Lze říci, že nejvýznamnějším přínosem řízení talentů je udržení zaměstnanců, jejich rozvoj a kariérní postup.
Tento proces začíná hned první den. Komplexní a dobře strukturovaný zkušenost s nástupem přináší nárůst míry retence o 69 procent. Vzhledem k tomu, že to může stát až 250 procent platu zaměstnance , znamená udržení zaměstnanců úsporu pro firemní pokladnu.
Onboarding zároveň organizaci přináší angažované zaměstnance, kteří se rychleji zapracují a jsou produktivnější. Snižuje také dlouhodobé nároky kladené na personální oddělení a manažery zodpovědné za zapracování. Úspěšný onboarding je komplexní zážitek, který přesahuje rámec povinností dané pozice. Téměř dvě třetiny nově přijatých zaměstnanců tvrdí, že sice absolvují odborné školení, ale nedostávají žádné školení o firemní kultuře, což je velká ztráta v klíčovém okamžiku životního cyklu zaměstnance.
Školení však nesmí skončit, jakmile je zaměstnanec úspěšně zaškolen. Investice do průběžného školení a rozvoje všech tvých zaměstnanců je klíčová pro zajištění budoucnosti tvé firmy. Více než 70 procent generálních ředitelů v Austrálii uvádí, že jejich organizaci chybí klíčové dovednosti do té míry, že to ohrožuje budoucí růst. Šedesát dva procent z těchto generálních ředitelů čelí stále rostoucím nákladům při snaze tyto mezery zaplnit.
Díky neustálému školení zaměstnanců jsou klíčové pozice trvale obsazeny a zaměstnanci jsou připraveni a schopni vyplnit mezery v dovednostech, jakmile se objeví. To představuje významnou úsporu zdrojů. Zároveň to zajišťuje, že se společnost přizpůsobuje flexibilně a plynule s minimálním dopadem na zákazníky.
Dobrá zpráva? Zaměstnanci také chtějí, aby se do nich investovalo. Čtyřicet procent mileniálů opouští své firmy, protože mají pocit, že jejich kariérní cíle nejsou v souladu s cíli firmy, nebo považují svou současnou firmu za nedostatečnou z hlediska kariérních příležitostí. Téměř 80 procent zaměstnanců uvádí, že by u svého zaměstnavatele zůstali déle, kdyby viděli jasnou kariérní cestu.
V mnoha případech sice existují možnosti profesního rozvoje, ale manažeři o nich informují nedostatečně. Téměř dvě třetiny firem nevedou s jednotlivými zaměstnanci pravidelné rozhovory o jejich kariérních cílech, rozvoji a příležitostech. Manažeři plánování pravidelných individuálních schůzek se svými přímými podřízenými, by tento problém mohli účinně vyřešit.
3. Řízení talentů je umění zvyšovat výkonnost a angažovanost
Existuje celá řada důvodů, proč se angažovanost zaměstnanců stala svatým grálem organizací. Abychom šli rovnou k jádru věci a přeložili to vše do jazyka vrcholového managementu (C-suitican?, C-suitish?), připomeňme si výzkumu společnosti Gallup: společnosti s vysoce angažovanými zaměstnanci překonávají své konkurenty až o 22 procent v ziskovosti a o 21 procent v produktivitě.
Tato stejná zpráva společnosti Gallup odhaduje, že firmy, které zavádějí kontinuálnější přístup k řízení výkonu a rozvoji zaměstnanců, zaznamenávají 90procentní přímý nárůst angažovanosti zaměstnanců.
Zapojení začíná u náboru a je zásadní mít jasnou náborovou strategii, která upřednostňuje vynikající kulturní soulad před pouhými dovednostmi a zkušenostmi. Zaměstnance, kteří do firmy dobře zapadají, lze školit, rozvíjet a povyšovat, zatímco ti, kteří se nehodí, nevyhnutelně skončí u hodnocení výkonu a různých problémů.
Organizace pak musí najít rovnováhu mezi budoucnostním pohledem na tvrdé a měkké dovednosti, které může potřebovat, aby zajistila adekvátní rozvoj vhodných zaměstnanců, a zároveň aby společnost neplýtvala penězi na výuku zbytečných dovedností, které nepřinesou žádný užitek. rozvojový proces by měl být demokratický a transparentní, aby se udržela vysoká úroveň zapojení.
Posledním krokem v cyklu řízení talentů je praktické plánování nástupnictví, které zajišťuje, že dobří zaměstnanci jsou připraveni a schopni učinit další předem stanovený krok ve své kariéře. Měj na paměti, že dalším krokem nemusí být vždy postup nahoru v organizační struktuře, protože někteří zaměstnanci mohou toužit po horizontálním přesunu do jiné části firmy nebo se nemusí vidět v roli vedoucích pracovníků. Jiní budou ideálním materiálem pro vedoucí pozice a je úkolem jejich manažera zajistit, aby byli připraveni, jakmile se naskytne příležitost. A pak se koloběh firemního života začne znovu.
4. Tvoji zákazníci tě milují za to, jak umíš řídit talenty
Pokud vnímáš řízení talentů jako čistě interní záležitost, která sice může snížit provozní náklady a zvýšit retenci zaměstnanců, ale má jen malý dopad na obchodní výkonnost firmy, velmi se mýlíš.
Dobře provedená strategie řízení talentů má na tvé zákazníky řadu pozitivních dopadů:
Nižší fluktuace zajišťuje konzistentnější zákaznickou zkušenost a dlouhodobější vztahy mezi vaší společností a zákazníky.
Zapojení a dobře proškolení zaměstnanci vytvářejí a poskytují lepší produkty a služby.
Díky zaměstnancům, kteří se neustále rozvíjejí a zdokonalují své dovednosti, málokdy vznikne funkční mezera, kterou by nebylo možné rychle zaplnit, takže dopad na procesy je minimální.
Totéž platí pro úspěšné plánování nástupnictví, které vytváří flexibilní a dynamickou organizaci s vysokou úrovní komunikace, spolupráce a minimem izolovaných útvarů.
Navíc v dnešní době sociálních médií se způsob, jakým společnost zachází se svými zaměstnanci, stává součástí celkové reputace a vnímání značky, ať se ti to líbí, nebo ne.
Pokud tedy chceš být součástí organizace, pro kterou i s níž se lépe pracuje, ujisti se, že tvé vrcholové vedení si je vědomo všech těchto mnohostranných výhod a klade velký důraz na řízení talentů. Nebo můžeš najít a rozvíjet lídry, kteří v řízení talentů věří, aby zaujali jejich místo.
Chceš-li získat více statistik o tom, jaké výzvy a priority mají zaměstnanci v oblasti kariérního rozvoje, stáhni si naši výzkumnou studii „Kariérní rozvoj v době pandemie“.
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