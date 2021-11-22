Pojď blíž. Prozradím ti tajemství. Právě jsem objevil něco úžasného. Ne úžasného ve stylu Buzzfeedu „Nikdy neuhodneš, co našel pod popelnicí“, ale skutečně úžasného, co mění paradigma. Ukázalo se, že osobní schůzky mají být vlastně příjemné.
Jelikož jsem zažil obě strany vztahu zaměstnanec–manažer, vždy jsem považoval za samozřejmé, že individuální schůzky jsou prostě něco, co se oba snažíte co nejvíc odkládat nebo přeplánovat, dokud to už prostě nejde dál odkládat. V tu chvíli se zdvořile dohodnete, že to společně vydržíte.
Není potřeba kreditní karta
Ukázalo se, že individuální schůzky mohou být pro zaměstnance nejen neuvěřitelně uspokojující pro zaměstnance, protože jim poskytují příležitost k upřímné zpětné vazbě, koučování a budování vztahu s nadřízeným, ale jsou stejně cennou příležitostí i pro manažery. Bývalý generální ředitel společnosti Intel Andy Grove řekl, že produktivní individuální schůzky přinášejí manažerům desetinásobnou návratnost investic pro manažery.
Pokud ti to nestačí jako přesvědčivý argument, pak věz, že nadnárodní společnosti jako GE a Adobe dokázaly nahradit každoroční hodnocení výkonu – které rozhodně není příjemné ani pro manažera, ani pro zaměstnance – pravidelnějšími individuálními schůzkami, přičemž Adobe jako bonus zaznamenala 30procentní snížení fluktuace.
Existuje spousta nástrojů pro řízení talentů, které dokážou změřit „tep“ vaší organizace, zkontrolovat úroveň zapojení a dokonce se postarat o potřeby v oblasti mikroučení. Dnešní role vedení se soustředí na měkké dovednosti. Automatizovaná řešení nemohou nahradit tento druh kvalitního času stráveného mezi lidmi.
Pandemie pandemie COVID-19 urychlila náš přechod do stále více virtuálního světa a světa práce na dálku, díky čemuž jsou individuální schůzky stále důležitější pro sdělování firemní kultury, sladění strategie a budování důvěry se zaměstnanci.
Začni s přístupem
Ať už jako zaměstnanec, nebo jako manažer, měl jsem před individuálními schůzkami nesprávný přístup – vnímal jsem je jako povinnosti, které mi bránily v důležitějších úkolech, místo abych je považoval za nejdůležitější časové úseky v mém týdenním rozvrhu. Pokud v sobě toto chování rozpoznáváš, je na čase změnit svůj přístup, protože pravděpodobně vnášíš do všech svých individuálních schůzek atmosféru negativity.
Zamysli se nad tím, jak organizuješ své individuální schůzky s podřízenými. Pokud máš pět nebo méně podřízených, měl bys schůzky 1:1 pořádat každý týden. Pokud máš více než pět zaměstnanců, stačí schůzky 1:1 pořádat jednou za dva týdny.
Někteří manažeři mají ráno více energie a zjistí, že jejich sociální dovednosti jsou v tuto dobu lépe naladěné. Zajisti, aby byl každý den v tvém rozvrhu vyhrazen čas v 9 hodin ráno pro schůzky se zaměstnanci. Jiní manažeři dávají přednost tomu, aby si každý týden vyhradili celý den a během něj absolvovali všechny své individuální schůzky. Neexistuje zde univerzální řešení, ale vyberte si přístup, který vám vyhovuje, aby vaši zaměstnanci během této doby z vás dostali to nejlepší.
Buď trochu připravený
V informatice existuje známé rčení: „garbage in, garbage out“ (co tam vložíš, to tam máš). Některé firmy by udělaly dobře, kdyby si do svých zasedacích místností pověsily ceduli s těmito čtyřmi slovy. Když je příprava a plánování schůzek na nic, je pak divu, že nakonec tyto schůzky vnímáme jako ztrátu času?
Před každým individuálním pohovorem sdílej program schůzky. Nemusí být dlouhý ani podrobný a odpovědnost za jeho sestavení by měli sdílet zaměstnanec i manažer.
Ujasni si, jaké výsledky od rozhovoru očekáváš. Pokud se například diskutuje o osobním rozvoji zaměstnance, měl bys z jednání odejít s dohodnutými dalšími kroky, nebo jen představíš téma a nabídneš pár nápadů?
Nestresuj se příliš. Schůzka 1:1 má být konverzací, takže se nemusí držet programu tak striktně jako jiné schůzky. Program však slouží k tomu, aby se projednaly všechny důležité body.
Nastav si opakující se termín
Ať už jsou tvá individuální schůzky s přímými podřízenými jakkoli skvělé, budou účinné pouze tehdy, pokud se budou konat důsledně a pravidelně. Snadněji se to řekne, než udělá. Téměř 70 procent manažerů přiznává, že má potíže skloubit své povinnosti vůči přímým podřízeným s ostatními úkoly.
Nejjednodušší způsob, jak zajistit pravidelnost, je pořádat individuální schůzky každý týden ve stejnou dobu a ve stejný den. Dovolené, termíny odevzdání projektů a schůzky s vysokou prioritou však mohou tento závazek znesnadnit. Je to ještě náročnější pro manažery týmů, které pracují na směny.
Právě v tom jsou chytré nástroje pro plánování k nezaplacení. Manažeři mohou určit, kdy mají volno, sdílet tento rozvrh se svými týmy a jednotlivci si pak mohou vybrat nejvhodnější čas pro svůj individuální rozhovor. To je obzvláště užitečné pro nové nebo zdrženlivé zaměstnance, kteří se zdráhají nebo mají pocit, že si nezaslouží rezervovat si čas v již tak nabitém rozvrhu manažera. Manažer nabídne volné termíny a oni si vyberou ten, který jim nejlépe vyhovuje.
Mysli flexibilně
Jedna na jednu schůzka je do jisté míry otevřená diskuse, při které se probírá vše. Manažeři by se však měli vyvarovat toho, aby celou schůzku věnovali pouze informacím o aktuálním stavu, které by měly být sdíleny na týmových schůzkách nebo prostřednictvím jiných komunikačních kanálů. To je zaručený způsob, jak členy týmu frustrovat.
Kromě toho využij méně formální povahu individuálních rozhovorů a zeptej se zaměstnanců, zda jsou ve své práci spokojení, nebo se poptej na jejich vztahy s ostatními členy týmu. Jen dávej pozor, aby se rozhovor nezvrhl v drby.
Proč také nevyjít s těmito schůzkami z obvyklého formálního prostředí zasedací místnosti? Jednání jeden na jednoho můžeš vést třeba při procházce, u kávy nebo při obědě. Jen se ujisti, že svým přímým podřízeným věnuješ plnou pozornost a nenecháš se rozptylovat ostatními hosty v restauraci nebo kolegy, kteří se zastaví na kávu.
Neboj se být osobní
Při rozhovoru jeden na jednoho je v pořádku zvolit o něco osobnější tón než při týmové schůzce.
Zeptej se zaměstnance na jeho soukromý život. Má jeho pracovní život vůbec nějaký negativní dopad na jeho soukromý život? Můžeš jako manažer nebo organizace něco udělat, abys toto napětí mezi prací a soukromým životem zmírnil?
Povzbuď všechny své přímé podřízené, aby vnímali individuální schůzky jako bezpečný a důvěrný prostor, kde mohou mluvit upřímně.
Povzbuzuj své přímé podřízené, aby ti v každém individuálním rozhovoru poskytli upřímnou zpětnou vazbu. Pomůže ti to zlepšit se jako manažer, ale také to nastaví tón pro vztah založený na důvěře.
Zlepši své měkké dovednosti
Moderní zaměstnanci nehledají inspirativní manažery-hrdiny. Na otázku, jaké jsou nejdůležitější vlastnosti manažerů, většina lidí uvádí vlastnosti jako vynikající komunikační schopnosti, nezasahování do detailů a spravedlivé zacházení se zaměstnanci.
Než začneš každou individuální schůzku se svým přímým podřízeným, projdi si v duchu kontrolní seznam (možná dokonce i skutečný, písemně sepsaný kontrolní seznam) s pokyny, abys byl například otevřený a trpělivý. Připomeň si, že je třeba nejprve zdůraznit silné stránky zaměstnance, než přejdeš k příležitostem k růstu.
Buď aktivním posluchačem
Všichni známe toho manažera, který stráví první tři čtvrtiny vašeho individuálního setkání povídáním o svém náročném dni, nebo který předstírá, že se ptá na vás, než se pustí do monologu v první osobě. Nebuď takovým manažerem.
Věnuj pozornost tomu, co ti zaměstnanec říká, a aktivně naslouchej a dělejte si poznámky , které ti pomohou zapamatovat si rozhovor a připomenou ti, abys na něj navázal. Snaž se nepřerušovat, i když máš na mysli důležitou poznámku. A vždy začni tím, že budeš zcela a bezvýhradně na straně svého zaměstnance.
Poslední bod je ze všech nejdůležitější a bez něj selže i ta nejlépe vedená individuální schůzka. Po každé schůzce pošli stručné shrnutí toho, o čem jste diskutovali, připomeň svým přímým podřízeným další kroky, ke kterým se zavázali, a poté shrň své akční body a zároveň stanov očekávání ohledně časového rámce a rozsahu svých akcí.
Řiď se těmito sedmi body a staneš se odborníkem na individuální schůzky s nejangažovanějším a nejproduktivnějším týmem v organizaci. Poté můžeš všechny překvapit tím, že jim prozradíš, že právě individuální schůzky jsou tajným receptem na tvůj úspěch.
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