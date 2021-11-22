Zkomplikovala pandemie COVID-19 fungování tvé firmy? Máš i teď velký počet „klíčových“ pozic, které potřebuješ obsadit? Jsou tvoji personální a provozní týmy pod časovým tlakem, aby tyto pozice obsadily a zaškolit, aby vaše firma neztratila dynamiku? Cítíte se přetížení a nevíte, kde začít a jaké nástroje použít? Nejste v tom sami. Většina týmů v oblasti lidských zdrojů a provozu je na tom stejně.
Pokud pandemie koronaviru něco dokázala, pak to, že firmy musí být dostatečně pružné a agilní, aby se dokázaly přizpůsobit a uspět v turbulentních a nepředvídatelných podmínkách. Jak však zjistila naše výzkumná studie „Nábor a zapracování zaměstnanců na dálku“, existuje značný rozpor mezi rostoucí digitalizací pracoviště a schopností personálních oddělení změnit směr a přizpůsobit své procesy tak, aby fungovaly stoprocentně virtuálně.
Zde jsou tři nejzajímavější zjištění a trendy vycházející z našeho průzkumu, do kterého se zapojilo více než 300 personalistů ve Spojených státech.
1: Personální oddělení čelí problému, který ohrožuje jeho budoucnost: není dostatečně vybaveno na to, aby v době sociálního distancování přešlo na 100% virtuální provoz.
Na jedno volné pracovní místo může připadat stovky uchazečů, více než 10 kroků, řada interních zainteresovaných stran a desítky nástrojů zapojených do náborového procesu. Tak tomu bylo již dlouho předtím, než vypuknutí pandemie koronaviru donutilo miliony zaměstnanců pracovat na dálku na dobu neurčitou. Jak však uvádí nedávný článek v časopise Fast Company , může tento obrovský experiment s prací z domova fungovat i poté, co epidemie ustoupí a život se vrátí do normálu (nebo alespoň k něčemu, co se normálu podobá)?
Když jsem četl článek ve Fast Company, moje první myšlenka byla: „Samozřejmě, že je to proveditelné.“ Pak jsem se ale podíval na výsledky našeho výzkumu a uvědomil si, že organizace mají před sebou ještě dlouhou cestu, než budou plně připraveny změnit směr, přizpůsobit se a uspět s virtuálními náborovými a zapracovacími procesy. Například téměř polovina (44 procent) dotazovaných personalistů uvedla, že všechny zaškolovací sezení obvykle provádí výhradně formou osobních setkání. Ještě horší je, že 17 procent respondentů přiznalo, že nejsou vůbec připraveni, zatímco dalších 31 procent uvedlo, že jsou připraveni jen „mírně“.
Zvýrazňuji tyto poznatky nikoli proto, abych vyvolal paniku nebo stresoval organizace, ale abych motivoval personální týmy k zamyšlení nad tím, kde začít a jaké nástroje, lidé a procesy jsou potřeba, aby se staly agilnějšími a schopnými přizpůsobit se turbulentním, nepředvídatelným situacím, jako je koronavirus. Když jsem tuto záležitost nadnesl u našeho generálního ředitele, Renata Profica, měl jasnou vizi toho, jak se organizace – a jejich personální týmy – mohou stát agilnějšími, aby se dokázaly přizpůsobit a prosperovat během pandemie COVID-19 i po jejím odeznění.
„Prvním krokem je získat podporu ze strany vedení. K tomu musí personální oddělení prokázat souvislost mezi spokojeností, angažovaností a produktivitou zaměstnanců na jedné straně a spokojeností zákazníků, jejich udržením a růstem tržeb na straně druhé. To jsou přínosy, které vrcholové vedení ocení, upřednostní a schválí při rozdělování rozpočtu.“
Dalším krokem je začít. Místo toho, abys se pokoušel o kompletní přepracování všech procesů, začni v malém a nejprve se zaměř na jednu nebo dvě oblasti HR. Vzhledem k tomu, že nábor a zapracování nových zaměstnanců přímo ovlivňují spokojenost zaměstnanců, jejich angažovanost, produktivitu a růst tržeb, doporučuji, aby HR týmy začaly právě s těmito dvěma oblastmi. Poté by personální týmy měly provést kompletní analýzu a hodnocení svých personálních pracovníků, nástrojů a procesů, aby získaly ucelený přehled o tom, co funguje dobře, co je brzdí a kde mohou procesy zjednodušit, automatizovat a vylepšit.“
Renato Profico, generální ředitel, Doodle
2: Neúspěšné virtuální zaškolení: recept na nízkou morálku zaměstnanců a jejich brzký odchod.
Jedním z největších omylů v současné době je, že veškeré nábory byly pozastaveny nebo odloženy. To prostě není pravda. I když to pro některé společnosti jistě platí (a závisí to na jejich obchodních modelech a dopadu na tržby), existují i jiná odvětví, která své náborové plány realizují plnou parou vpřed. V některých případech, jako například u Amazonu, byly náborové plány dokonce znásobeny a urychleny, aby se stihlo držet krok s nárůstem objednávek v důsledku šíření koronaviru.
Jakmile budou uchazeči přijati, jak personální týmy přizpůsobí svůj plně virtuální proces zapracování tak, aby byl stejně dynamický, poutavý a efektivní, jako by byl v případě, že by se zapracování odehrávalo prostřednictvím osobních setkání? Výsledky naší studie naznačují, že personální týmy, které čelí virtuálnímu zapracování tisíců zaměstnanců, by mohly zaznamenat nárůst fluktuace v počáteční fázi. A příčinou by mohla být právě neschopnost personálního oddělení provádět virtuální zaškolení nových zaměstnanců způsobem, který by byl stejně informativní, dynamický a poutavý, jako by tomu bylo při osobním kontaktu.
Jak ukázala naše studie, 17 procent personalistů má potíže s tím, aby se zaměstnanci pracující na dálku cítili jako součást týmu. Navíc 15 procent z nich považuje za nejtěžší začlenit zaměstnance pracující na dálku do firemní kultury. Chtěl jsem znát názor našeho generálního ředitele Renata Profica na tyto zjištění. Tady je, co mi řekl.
„Pro nové zaměstnance v současné době panuje velká nejistota a panika ohledně jistoty zaměstnání. To může vést ke zvýšené úrovni stresu a úzkosti, což může negativně ovlivnit morálku zaměstnanců a způsobit, že se zaměstnanci pracující na dálku odcizí a ztratí kontakt se svými kolegy. Personální týmy musí tyto negativní účinky předvídat a do svých virtuálních programů pro zapracování nových zaměstnanců začlenit správné nástroje, lidi a procesy, aby jim předešly.“
Renato Profico, generální ředitel, Doodle
Vzhledem k tomu, že skupinové schůzky (např. town hall meetingy, schůzky všech zaměstnanců) jsou klíčovým způsobem, jak informovat všechny zaměstnance o novinkách ve firmě, pokroku týmu a milnících, je povzbuzující vidět, že 12 procent HR týmů se snaží skupinová setkání lépe organizovat a zefektivnit. To bude nyní ještě důležitější, protože právě tento typ virtuálních skupinových schůzek se ukáže jako nezbytný pro informování zaměstnanců o tom, jak může epidemie koronaviru ovlivnit podnikání (a jejich pracovní role), a také k tomu, aby se cítili jako součást týmu a začlenili se do firemní kultury.
3: Navzdory nárůstu počtu virtuálních schůzek mají nástroje pro vzdálené schůzky v rozpočtech personálních oddělení nejnižší prioritu.
Podle údajů z naší platformy došlo v 1. čtvrtletí 2020 k 47procentnímu nárůstu počtu virtuálních schůzek ve srovnání s předchozím čtvrtletím. Kromě toho byly třemi nejoblíbenějšími nástroji pro videokonference, které v 1. čtvrtletí 2020 používali lidé plánující schůzky na Doodle, následující: Zoom (34 procent), Skype (14 procent) a Google Hangouts (4 procenta). To dává smysl, vzhledem k tomu, že většina firem v březnu zavedla povinnou práci na dálku. Nemožnost fyzického setkávání s přáteli, rodinou a kolegy (na dobu neurčitou) jistě přispěla k tomuto nárůstu počtu virtuálních společenských setkání.
Pokud nám pandemie COVID-19 něco ukázala, pak to, že si personální oddělení nemůže dovolit přistupovat k přidělování nástrojů a zdrojů v rámci svého rozpočtu stylem „vše jako obvykle“. Ačkoli tedy některé nástroje pro spolupráci na pracovišti, jako je Microsoft Teams, Zoom a Doodle byly možná kdysi považovány za volitelné a příjemné doplňky, nyní se však budou muset posunout na první místo v seznamu priorit. Navzdory současnému nárůstu poptávky po nástrojích pro práci na dálku naše studie poukazuje na závažný rozpor mezi tím, co je potřeba, a tím, co je k dispozici. Zejména nástroje pro videokonference (vážený průměr 1,88) a technologie pro plánování schůzek (vážený průměr 1,90) se v rozpočtech na nábor a zapracování nových zaměstnanců umístily na seznamu priorit velmi nízko.
Chceš-li se dozvědět, jak může tvůj personální tým digitálně přizpůsobit nábor a zapracování nových zaměstnanců během pandemie COVID-19, stáhni si kompletní studii.
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