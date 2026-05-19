Jak naplánovat konzultaci s zákazníky ohledně produktu: Průvodce pro PMM
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Produktová zákaznická porada je strukturovaná schůzka, během níž manažer produktového marketingu v segmentu B2B shromažďuje přímou zpětnou vazbu od podnikových zákazníků ohledně priorit v roadmapě, positioning a mezer v produktu. Tyto schůzky, které se konají čtvrtletně, patří mezi nejdůležitější kontaktní body v kalendáři uvedení produktu na trh. Výzvou je logistika: koordinace osmi firemních nákupčích napříč různými časovými pásmy, kalendáři a videoplatformami je především problémem plánování, teprve poté strategickým problémem. Rezervační stránka Doodle podporuje dostupnost s ohledem na kalendář, takže si každý zákazník může rezervovat termín sám, aniž by bylo nutné vést e-mailovou konverzaci.
🎯 Proč selhává plánování konzultací se zákazníky ohledně produktů
Každý produktový marketingový manažer v oblasti B2B ten scénář zná. Pošleš e-mail s dotazem „Kdy ti to vyhovuje?“ osmi kontaktům z podnikové sféry. Šest z nich odpoví v různých dnech s různými časovými možnostmi. Dva neodpoví vůbec. Zkopíruješ časy do tabulky, najdeš kolizi, znovu rozběhneš konverzaci a ztratíš dva týdny, než se potvrdí první schůzka.
Problém je strukturální, ne osobní. Firemní zákazníci si své kalendáře pečlivě střeží. Žádat je, aby odpovídali na volně formulovanou žádost o naplánování schůzky, přidává překážku přesně v nejnevhodnější chvíli – těsně před schůzkou, kde potřebuješ jejich ochotu a upřímný názor. Každá taková výměna zpráv také zabírá čas, který by manažer produktového marketingu v B2B měl věnovat syntéze, přípravě diskusních vodítek a následným materiálům.
Problém se ještě zhoršuje, když se poradní schůzky se zákazníky konají čtvrtletně. To znamená čtyři cykly plánování ročně, vynásobené osmi zákazníky, vynásobené nevyhnutelnými žádostmi o přeplánování ze strany vedoucích pracovníků, kteří poradním hovorům upozaďují prioritu, jakmile se na jejich stole objeví nová obchodní příležitost nebo interní revize. Bez systematického přístupu se plánování stává opakující se zátěží pro celý program.
Složitost časových pásem přidává další úroveň. Firemní zákazníci v poradenské skupině pro produkt často pocházejí ze Severní Ameriky, Evropy a regionu APAC. Manažer produktového marketingu v oblasti B2B, který navrhne jediný časový blok, téměř vždy někoho vyloučí. Systém, který zobrazuje pouze časy, kdy jsi skutečně k dispozici, a automaticky se přizpůsobuje místnímu časovému pásmu každého zákazníka, toto vyloučení odstraňuje bez jakékoli ruční konverze.
🛠 Jak rezervační stránka Doodle zapadá do pracovního postupu produktového poradenství pro zákazníky
Rezervační stránka Doodle je vytvořena přesně pro tento scénář. Produktový marketingový manažer v oblasti B2B nastaví své volné termíny, propojí svůj kalendář a sdílí jeden odkaz. Každý firemní zákazník tento odkaz otevře, uvidí pouze skutečně volné termíny a vybere si ten, který mu vyhovuje. Žádná e-mailová korespondence. Žádné tabulky. Žádné zdvojení rezervací.
Integrace s kalendáři zahrnuje Google Calendar, Outlook a Apple Calendar, takže ať už manažer marketingu B2B produktů používá jakýkoli systém, dostupnost zůstává přesná v reálném čase. Když si zákazník rezervuje termín, ten se okamžitě zablokuje, což znamená, že další zákazník, který otevře odkaz, nikdy neuvidí čas, který již byl obsazen.
Videokonference se zajišťují již při rezervaci. Rezervační stránka Doodle se propojuje se službami Google Meet, Zoom, Webex a Microsoft Teams, takže odkaz na schůzku se generuje automaticky a je součástí potvrzení. Manažer produktového marketingu v oblasti B2B, který vede poradenský program pro zákazníky, nemusí ručně vytvářet odkazy na videokonference pro osm samostatných sezení; každý zákazník obdrží odkaz na konferenci propojený s platformou, kterou organizátor nastavil.
Rezervační stránka Doodle také podporuje vlastní úvodní otázky, což je obzvláště užitečné pro poradenské schůzky s produktovými zákazníky. Před potvrzením rezervace může být každý firemní zákazník požádán, aby upřesnil oblasti produktů, o kterých chce diskutovat, aktuální způsob využití ve své společnosti nebo případné překážky, s nimiž se potýká. Díky těmto informacím získaným před schůzkou může manažer produktového marketingu v segmentu B2B přizpůsobit program každé 60minutové schůzky na míru, místo aby prvních 15 minut věnoval zjišťování potřeb.
Podporovány jsou také přestávky mezi schůzkami, takže manažer produktového marketingu v oblasti B2B, který v jeden den vede několik po sobě jdoucích poradenských schůzek se zákazníky, si může naplánovat 10- nebo 15minutovou přestávku na poznámky, přechody mezi schůzkami nebo definitivní ukončení, aniž by musel ručně blokovat čas v kalendáři mezi jednotlivými rezervacemi.
Rezervační stránka Doodle podporuje automatickou detekci časového pásma, takže každý firemní zákazník vidí dostupné termíny ve svém vlastním místním časovém pásmu, aniž by k tomu potřeboval pokyny od manažera marketingu B2B produktů.
⚙️ Nastavení procesu rezervace konzultace s zákazníkem ohledně produktu
Nastavení provozu poradenského programu pro zákazníky produktu vyžaduje jednu konfigurační relaci. Manažer produktového marketingu v oblasti B2B vytvoří rezervační stránku, propojí svůj kalendář, určí délku sezení (obvykle 60 minut pro obsáhlý poradenský rozhovor), nastaví časovou rezervu, přidá úvodní otázky a vybere videoplatformu: Google Meet, Zoom, Webex nebo Microsoft Teams.
Odkaz se poté sdílí přímo s každým firemním zákazníkem v úvodním e-mailu. Jelikož rezervační stránka odráží aktuální dostupnost v kalendáři, lze ji odeslat všem osmi zákazníkům najednou, aniž by hrozilo riziko dvojí rezervace. Každý zákazník si rezervuje termín samostatně a kalendář manažera produktového marketingu pro B2B se automaticky aktualizuje, jakmile jsou termíny obsazovány.
Před každou relací se automaticky rozesílají e-mailová připomínka jak organizátorovi, tak zákazníkovi. Jedná se výhradně o e-mail (žádné SMS, žádné push notifikace), což vyhovuje profesionálnímu kontextu poradenského programu pro zákazníky, kde firemní nákupčí očekávají formální pozvánky do kalendáře spíše než textové zprávy.
Pro manažery produktového marketingu v segmentu B2B s plánem Premium lze ke každému potvrzení rezervace přidat popisy schůzek generované umělou inteligencí, díky čemuž získají podnikoví zákazníci před schůzkou propracovaný náhled programu s bohatým kontextem. Plán Premium také odemyká neomezený počet akcí, což je důležité pro čtvrtletní program určený pro rostoucí skupinu zákazníků využívajících poradenské služby.
Díky funkci automaticky se opakujících událostí na rezervační stránce může marketingový manažer B2B produktů nastavit čtvrtletní periodicitu jednou a nechat systém, aby se postaral o opakující se cykly plánování, místo aby musel každých 90 dní vytvářet rezervační proces od začátku.
Šablony skupinových anket připravené k okamžitému použití pro produktové zákaznické poradenství
Použij kteroukoli z níže uvedených šablon a jedním kliknutím spusť skupinovou anketu pro tento scénář. Název a doba trvání jsou v odkazu již předvyplněny. Zkopíruj popis z každé karty a vlož jej do pole pro popis na stránce Doodle poté, co se odkaz otevře.
Setkání k prioritám roadmapy na 3. čtvrtletí
Předvyplněná skupinová anketa, 60 min
📋 Zkopíruj tento popis a po kliknutí na odkaz ho vlož na stránku Doodle:
Tato schůzka je součástí našeho čtvrtletního poradenského programu pro zákazníky. Projdeme si tři navrhovaná témata pro plán vývoje a požádáme vás o stanovení priorit. Připrav se prosím na to, abyste nám sdělili, které mezery ve funkcích nejvíce ovlivňují výsledky vašeho týmu v tomto čtvrtletí.
Zpětná vazba k posouzení konkurenčního postavení
Předvyplněná skupinová anketa, 60 min
📋 Zkopíruj tento popis a po kliknutí na odkaz ho vlož na stránku Doodle:
Vylepšujeme naše tržní positioning a před finálním zněním sdělení bychom rádi získali zpětnou vazbu od našich poradenských zákazníků. Tato 60minutová schůzka se bude zabývat dvěma nebo třemi návrhy positioningu. Potřebujeme právě vaši upřímnou reakci na to, jak tyto návrhy zapůsobí na vaše týmy zodpovědné za nákup a koncové uživatele.
Zhodnocení předběžného přístupu k nové funkci
Předvyplněná skupinová anketa, 30 min
📋 Zkopíruj tento popis a po kliknutí na odkaz ho vlož na stránku Doodle:
Měli jste dva týdny na vyzkoušení verze s předčasným přístupem. Tato 30minutová zpětná vazba je příležitostí sdílet, co funguje, co nefunguje a co by z této funkce udělalo klíčovou součást vašeho pracovního postupu. Vaše zpětná vazba přímo ovlivňuje rozsah finální verze.
Každoroční setkání ke sladění produktové strategie
Předvyplněná skupinová anketa, 90 min
📋 Zkopíruj tento popis a po kliknutí na odkaz ho vlož na stránku Doodle:
Jednou ročně zveme členy produktové poradní skupiny zákazníků k hlubšímu rozhovoru o našem směřování na období 12 až 18 měsíců. Tato 90minutová schůzka se věnuje strategickým tématům, oblastem investic a prioritám integrace, které jsou nejrelevantnější pro podnikové zákazníky vaší velikosti. Na otevřenou diskuzi s otázkami a odpověďmi vyhradíme 30 minut.
Workshop: příběhy zákazníků a jejich případy použití
Předvyplněná skupinová anketa, 90 min
📋 Zkopíruj tento popis a po kliknutí na odkaz ho vlož na stránku Doodle:
Tento workshop zaměřený na poradenství pro zákazníky nám pomáhá utvářet případové studie a referenční příběhy, které používáme na trhu. Během 90 minut společně vypracujeme příběh o tvém použití produktu, ověříme metriky a dohodneme se na tom, jakým způsobem by tvůj tým chtěl být prezentován v prodejních a marketingových materiálech.
✅ Co Doodle nabízí v rámci produktového poradenství pro zákazníky
Možnosti
Doodle
Poznámky
Samostatná registrace přes sdílený odkaz
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Rezervační stránka; není třeba se s ničím zdržovat
Synchronizace kalendáře (Google Calendar, Outlook, Apple Calendar)
🟩
Dostupnost v reálném čase; zabraňuje dvojímu rezervování
Možnosti video platforem (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams)
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Nastavíš to jednou; odkaz se generuje automaticky pro každou rezervaci
Automatická detekce časového pásma
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Každý zákazník vidí časy ve svém místním časovém pásmu
Vlastní úvodní otázky
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Před každým poradním zasedáním shromážděte informace o programu
Časové rezervy mezi relacemi
🟩
Nastav jednou na rezervační stránce
E-mailová připomínka
🟩
Odesláno organizátorovi a zákazníkovi; pouze e-mailem
Popisy schůzek s využitím AI
⚠️
K dispozici v rámci služby Premium
Branding (logo a hlavní barva)
⚠️
K dispozici v rámci služby Premium
Inkasování plateb přes Stripe
🔜
V plánu
SMS nebo push notifikace
❌
Není podporováno; pouze e-mailová připomínka
❓ Často kladené otázky
Otázka: Může manažer marketingu B2B produktů poslat jeden odkaz všem osmi poradenským zákazníkům najednou? Odpověď: Ano. Protože rezervační stránka Doodle zobrazuje aktuální volné termíny v kalendáři, mohou všichni osm podnikových zákazníků obdržet odkaz současně. Každá rezervace zabírá termín v reálném čase, takže nehrozí, že by si dva zákazníci rezervovali stejný termín.
Otázka: Jaké video platformy vidí zákazníci z poradenského sektoru při rezervaci? Odpověď: Manažer produktového marketingu pro B2B konfiguruje video platformu na rezervační stránce. Doodle se propojuje s Google Meet, Zoom, Webex a Microsoft Teams. Zákazník si nevybírá; obdrží potvrzený odkaz na schůzku pro tu platformu, kterou organizátor nastavil.
Otázka: Jak pomáhají úvodní otázky v rámci poradenského programu pro zákazníky? Odpověď: Vlastní úvodní otázky na rezervační stránce umožňují každému firemnímu zákazníkovi sdělit své priority pro diskusi již při rezervaci. Manažer produktového marketingu v oblasti B2B obdrží tyto informace ještě před schůzkou, což mu umožňuje přizpůsobit program a přijít s relevantními údaji, místo aby musel první část 60minutového hovoru věnovat zjišťování potřeb.
Otázka: Potřebují firemní zákazníci účet Doodle, aby si mohli rezervovat termín? Odpověď: Zákazník, který obdrží odkaz na rezervační stránku, nepotřebuje účet Doodle k dokončení rezervace. Produktový marketingový manažer pro B2B, který vede poradenský program pro zákazníky, však účet Doodle potřebuje k vytvoření a správě rezervační stránky.
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