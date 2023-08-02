Online anketa: výhody a přínosy
Díky smartphonům a prakticky neomezenému přístupu k internetu se stalo normou být k dispozici kdykoli a kdekoli.
Lidé nejenže očekávají okamžité odpovědi, ale s rozvojem cloudových platforem a umělé inteligence digitální generace vyřizuje stále více věcí na cestách. Pro podnikatele to znamená, že mají možnost spojit se se svými zákazníky a uživateli, kdykoli to potřebují.
Online anketa od Doodle je skvělý způsob, jak spojit skupiny lidí.
Přechod od tištěných nebo telefonických průzkumů k online průzkumům otevírá tvůrcům širší okruh účastníků než kdykoli předtím.
Podívejme se na rozdíly mezi online anketou a jejími tradičními předchůdci a na to, proč jsou ankety Doodle užitečné jak pro firemní, tak pro osobní použití.
TDeset výhod online anket s Doodle
Cílem ankety je zjistit nejvhodnější termíny pro schůzku konkrétní skupiny účastníků.
Za tímto účelem se vytvářejí dotazníky, které se rozesílají poštou, vyplňují se telefonicky nebo osobně. Výsledky je pak třeba zpracovat, analyzovat a často i graficky znázornit.
Jedná se o velmi časově náročný a nákladný proces. Zasílání dotazníků prostřednictvím online kanálů, jako je e-mail, již značně snižuje pracovní zátěž. Počítačové programy, které umožňují zadávat otázky a odpovědi přímo do přehledně uspořádaného dokumentu, dále zkracují dobu zpracování.
Doodle spojuje všechny tyto praktické funkce do jedné jednoduché aplikace. Pouhými několika kliknutími si můžeš vytvořit svůj online průzkum zdarma a během chvilky.
Největší výhodou online ankety s Doodle je její dostupnost pro účastníky. Je k dispozici kdykoli.
Díky tomu je mimo jiné snadné provádět ankety mezi lidmi různých národností. Účastníci si sami rozhodují, kdy na otázky odpoví – což je důležitý aspekt pro zvýšení pravděpodobnosti účasti.
Odpovědi obdrží okamžitě. Anketa se neustále aktualizuje a nové odpovědi se zobrazují ihned. Dalším pozitivním aspektem jak pro tvůrce, tak pro účastníky je skutečnost, že u online ankety nevznikají žádné náklady na dopravu ani tisk.
Závislost na externích poskytovatelích služeb je omezena na minimum.
Zejména s Doodle můžeš vytvářet ankety extrémně rychle, takže je můžeš distribuovat online a velmi rychle shromáždit názory. Doodle je intuitivní a snadno srozumitelné i pro laiky, takže si můžeš vytvářet online ankety sám bez jakékoli technické pomoci. Není třeba stahovat žádný software. Anketu provádíš přímo ve svém prohlížeči.
Účastníci ankety mohou Doodle také velmi snadno používat. Nemusí se učit, jak to funguje. Ankety a výsledky jsou již přehledně uspořádané a barevně odlišené. Není třeba žádné dodatečné zpracování.
Kdo využívá online ankety?
Ankety jsou důležitým marketingovým nástrojem pro různá odvětví.
Společnost může díky názorům zákazníků přizpůsobit a vylepšit svou nabídku. Náladu ve firmě můžeš také zmapovat prostřednictvím krátkých rozhovorů se zaměstnanci nebo domluvením společných schůzek.
Doodle je také vhodným nástrojem pro úkoly, které vyžadují menší ankety. S pomocí online ankety Doodle můžeš zdarma a v pouhých několika krocích sestavit anketu a odkaz zveřejnit na veřejném fóru nebo pozvat své kontakty k účasti.
Jak funguje online anketa s Doodle?
Takto to funguje:
Přejít na doodle.com/create. Zadej název a případně popis pro vaši anketu.
Přidej možné termíny a časy.
Nastavení si přizpůsob podle svých představ (např. jedna nebo více možností, viditelnost výsledků).
Sdílej svůj jedinečný odkaz na anketu s účastníky – ať už soukromě, nebo na veřejných fórech.
Každý průzkum, který vytvoříš, dostane svůj vlastní odkaz, takže je můžeš přehledně oddělit a dobře uspořádat.
Proč si dnes nevytvořit svou první anketu na Doodle a nezažít, jak snadné to může být?
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