Co jsou to nástroje pro přeplánování schůzek?
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Schůzky jsou klíčovou součástí podnikání. Jsou způsobem, jak spolupracovat s kolegy, sdílet informace a přijímat rozhodnutí. Někdy se zdá (a je to tak), že jich máme příliš mnoho, ale bez nich by se věci pravděpodobně nepohnuly z místa.
Plánování schůzek však může být také otrava. Zvlášť když máš nabitý program a každý má jinou dostupnost.
Právě v tom pomáhají nástroje pro přeplánování schůzek. Umožňují automatizovat tento proces a ušetří ti nekonečné výměny e-mailů. Místo toho je snadné najít termín, který vyhovuje všem.
Podívejme se, co pro tebe může udělat nástroj pro přeplánování schůzek.
Proč potřebuješ nástroj pro přeplánování schůzek?
Kromě toho, že ti to ulehčí práci s kalendářem, existuje spousta dalších důvodů, proč používat nástroj pro přeplánování schůzek. Tady je jen pár z nich:
Máš nabitý rozvrh. Pokud máš schůzku za schůzkou a tvým kolegům je na tom stejně, může být těžké najít čas, který by vyhovoval všem. Nástroj pro přeplánování schůzek ti pomůže, aniž bys musel trávit hodiny snahou o koordinaci.
Lidé nejsou k dispozici. Někdy se to prostě stane a lidé nemají čas na schůzku. Možná jsou mimo kancelář, na dovolené nebo mají jinou povinnost. Nástroj pro přeplánování schůzek ti pomůže najít termín, který vyhovuje všem.
Chceš ušetřit čas. Vyměňování e-mailů nebo telefonování kvůli přeplánování schůzky může být časově náročné – nemluvě o tom, jak tě to může úplně vyčerpat. Nástroj pro přeplánování schůzek ti pomůže ušetřit čas tím, že tento proces automatizuje.
Jak fungují nástroje pro přeplánování schůzek?
Nástroje pro přeplánování schůzek fungují tak, že najdou nový termín, pokud se účastníci nemohou zúčastnit tvé akce.
Místo toho, abys začínal znovu od nuly a posílal všem e-maily, abys zjistil, zda jim vyhovuje nový termín, ti tyto nástroje umožňují vytvořit anketu a pozvat účastníky, aby hlasovali pro čas, který jim nejlépe vyhovuje.
Nástroj pak automaticky navrhne čas, který vyhovuje většině lidí.
Jak vybrat správný nástroj pro přeplánování schůzek
Při výběru nástroje je třeba zvážit několik věcí:
Funkce: Některé nástroje pro přeplánování schůzek mají více funkcí než jiné. Vyber si nástroj, který nabízí funkce, které potřebuješ.
Cena: Ceny se mohou značně lišit, proto si vyber nástroj, který odpovídá tvému rozpočtu.
Snadné použití: Některé nástroje jsou jednoduché, u jiných máš pocit, že k jejich ovládání potřebuješ vysokoškolský titul. Vyber si nástroj, který se snadno nastavuje a používá.
Pokud hledáš nástroj, který splňuje všechny tyto požadavky, pak by Doodle mohl být právě pro tebe.
Jako jeden z nejoblíbenějších nástrojů pro plánování na světě ti umožní snadno najít termín na schůzku a automatizovat proces rezervace schůzek. Když potřebuješ dát dohromady hodně lidí, skupinová anketa ti pomůže snadno najít vhodný termín a také přeplánovat schůzku pouhými několika kliknutími.
rezervační stránka ti umožňuje domluvit schůzku zasláním odkazu. Pokud někdo nemůže přijít v domluvený čas, stačí, aby se vrátil na tvou stránku a vybral si nový termín. Jednoduché.
Doodle 1:1 ti umožňuje setkat se s někým osobně nebo virtuálně. Vyber si termíny, kdy máš čas, a pošli je pozvanému. Ten se rozhodne, co mu vyhovuje, a jakmile si vybere termín, přidá se do kalendářů vás obou.
V průměru lidé ušetří asi 45 minut týdně ve srovnání s ručním domlouváním schůzek. To je čas, který můžeš věnovat důležitějším věcem.
Několik dalších tipů k používání nástrojů pro přeplánování schůzek
Někdy je změna termínu schůzky nezbytná, ale pokud chceš předejít zmatkům, zkus se řídit těmito tipy:
Jasně definuj účel schůzky. Když vytváříš anketu, nezapomeň uvést stručný popis události a důvod, proč je důležitá. To účastníkům pomůže učinit informované rozhodnutí ohledně jejich preferovaného termínu.
Dej lidem dostatek času na odpověď. Neuzavírej anketu příliš brzy. Pokud potřebuješ odpověď a nedostáváš ji, zkus poslat připomenutí.
Buď flexibilní. Pokud se nedaří najít vhodný termín, buď ochoten přistoupit na kompromis. Možná budeš muset schůzku přesunout na pozdější datum nebo čas.
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