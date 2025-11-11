Jak proměnit odkaz na svou rezervační stránku ve zkratku trvající 2 sekundy
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Přestaň pokaždé, když plánuješ schůzku, kopírovat a vkládat svůj rezervační odkaz z Doodle. Existuje rychlejší způsob.
Pokud jsi uživatelem Doodle a posíláš více než 5 pozvánek na schůzky týdně, pravděpodobně pokaždé ztrácíš 10–15 sekund hledáním svého odkazu na Doodle, jeho kopírováním a vkládáním do e-mailu nebo zprávy.
To dělá dohromady více než
hodinu měsíčně bezmyšlenkové rutiny; vynásob to celým svým týmem a dostaneš skutečný časový nárůst.
Ale tady je tajný trik pro zvýšení produktivity, který změní způsob, jakým sdílíš svou rezervační stránku Doodle: zkratky pro nahrazení textu.
Co jsou klávesové zkratky pro nahrazování textu?
Zkratky pro nahrazování textu (také nazývané rozšiřování textu) ti umožňují zadat několik znaků, které se automaticky rozbalí do úplného odkazu na rezervaci v Doodle.
Funguje to v každé aplikaci na tvém zařízení – v e-mailu, v aplikacích pro zasílání zpráv, ve Slacku, na LinkedInu, doslova kdekoli, kde můžeš vložit odkaz na Doodle.
A nastavení ti zabere jen 2 minuty. Jakmile máš vše nastaveno, sdílení tvé stránky na Doodle je okamžité a trvá navždy.
Proč je to důležité pro uživatele Doodle
Pojďme si to spočítat:
Vynásob to počtem členů celého svého týmu a dostaneš skutečný časový úsporný efekt. Desetičlenný tým ušetří více než 10 hodin měsíčně. Padesátičlenný tým ušetří více než 50 hodin měsíčně. Tyto hodiny se sčítají do dnů, týdnů a měsíců získané produktivity.
Ale to, na čem opravdu záleží, je: odstraňuje překážky z tvého plánovacího procesu. Už žádné:
Přejdi do svého prohlížeče a najdi svůj odkaz na Doodle
Prohledávání záložek
Otevření aplikace pro poznámky
Obavy z překlepů při vkládání textu
Přerušení toku práce uprostřed psaní e-mailu
Stačí zadat tři písmena a objeví se tvůj odkaz na Doodle. Už po prvním dni to budeš mít v malíku.
Příklady z praxe pro uživatele Doodle
Zde je několik zkratek, které doporučujeme pro tvé rezervační stránky na Doodle:
Zkratka
Rozbalí se na
Případ použití
Tvá 15minutová rezervační stránka na Doodle
Rychlé hovory s klienty
Tvá rezervační stránka pro Doodle (25 minut)
Běžné schůzky
Tvá rezervační stránka pro 50minutový termín na Doodle
Podrobné semináře
Tip pro profesionály: Pokud jsi uživatel Doodle Pro s více rezervačními stránkami (15 min, 25 min, 50 min), nastav si pro každou z nich zkratku. Zadej
d15 pro rychlé hovory,
d25 pro standardní schůzky a
d50 pro delší zasedání.
Jak nastavit klávesové zkratky pro nahrazování textu
Nastavení ti zabere méně než 2 minuty, ať už používáš jakékoli zařízení. Postup je následující:
💻 Na Macu
Integrovaná funkce nahrazování textu od Apple funguje v celém systému, což je ideální pro uživatele Doodle, kteří plánují schůzky napříč různými aplikacemi.
Návod krok za krokem:
Otevři Nastavení systému (nebo Systémové předvolby ve starších verzích macOS)
Klikni na klávesnici
Klikni na „Zadání textu“ (nebo na záložku „Text“ ve starších verzích)
Klikni na „Nahradit text“
Klikni na tlačítko + a přidej novou náhradu
Do pole Nahradit zadej svou zkratku (např.
d15)
Do pole „S“ vlož celý odkaz na rezervaci v Doodle (např. https://doodle.com/bp/yourname/15min)
Zavři okno – uloží se to automaticky
💡 Tipy pro uživatele aplikace Doodle na Macu:
✅ Funguje všude, kde sdílíš odkaz na Doodle: e-mail, zprávy, Safari, Chrome, Slack, LinkedIn
✅ Synchronizuje se na všech tvých zařízeních Apple přes iCloud
✅ Nastav si více zkratek pro různé rezervační stránky Doodle (
d15,
d25, d50)
✅ Vyber si zkratky, které se nespustí omylem (vyhýbej se běžným slovům)
✅ Ideální pro uživatele Doodle Pro, kteří spravují více časových úseků na rezervačních stránkách
📱 Na iPhonu / iPadu
Stejná funkce je k dispozici i v systémech iOS a iPadOS – ideální pro sdílení odkazu na Doodle, když jsi na cestách.
Návod krok za krokem:
Otevřít nastavení
Klepni na „Obecné“
Klávesnice
Klepnutím nahradit text
Klepni na tlačítko + v pravém horním rohu
Do pole „Fráze“ vlož svůj úplný odkaz na rezervaci v Doodle
Do pole „Zkratka“ zadej svou zkratku (např.
d15)
Klepni na Uložit
💡 Tipy pro uživatele aplikace Doodle na iPhone/iPadu:
✅ Funguje v Mailu, Zprávách, WhatsAppu, LinkedInu – kdekoli, kde sdílíš svou stránku Doodle
✅ Ideální pro plánování schůzek, když nejsi u svého stolu
✅ Automaticky se synchronizuje s tvým Macem, pokud máš zapnutý iCloud
✅ Skvělé pro uživatele Doodle, kteří plánují na cestách
✅ Nastav si najednou všechny své rezervační stránky na Doodle (15 min, 25 min, 50 min)
🪟Ve Windows
Windows nemá vestavěnou funkci nahrazování textu, ale pro uživatele Doodle existují dvě vynikající možnosti:
Možnost 1: Automatické opravy v Microsoft 365
(Pokud máš Office a sdílíš odkazy na Doodle hlavně v e-mailech z Outlooku, funguje to skvěle)
Otevřít Microsoft Word
Přejdi na Soubor → Možnosti
Klikni Korektura v levém postranním panelu
Klikni Možnosti automatické opravy
Ujisti se, Nahradit text při psaní je zaškrtnuto
V části pole „Nahradit“ zadej svou zkratku (např.
d15)
V Do pole vlož svůj úplný odkaz na rezervaci na Doodle
Klikni Přidat
Klikni na OK pro uložení
⚠️ Poznámka pro uživatele Doodle:
- Funguje pouze v aplikacích Microsoft Office (Word, Outlook, PowerPoint, Excel) - Nefunguje při sdílení odkazu na Doodle v prohlížečích, Slacku nebo jiných aplikacích
Možnost 2: Windows PowerToys (doporučeno)
PowerToys je bezplatný oficiální software od Microsoftu, který ti umožňuje sdílet odkaz na Doodle pomocí zkratek v celém systému, stejně jako na Macu.
Nainstaluj si PowerToys:
Stáhnout z: github.com/microsoft/PowerToys
Nebo si aplikaci nainstaluj přes Microsoft Store (vyhledej „PowerToys“)
Je to bezplatný a oficiální software společnosti Microsoft
Alternativa: Použij AutoHotkey pro rozšiřování textu:
Stáhni si AutoHotkey (zdarma): autohotkey.com
Vytvoř si jednoduchý skript s odkazy na Doodle (viz příklad níže)
Příklad skriptu v AutoHotkey:
::d15::https://doodle.com/bp/yourname/15min
::d25::https://doodle.com/bp/yourname/25min
::d50::https://doodle.com/bp/yourname/50min
💡 Alternativní možnosti pro uživatele Doodle ve Windows:
Pokud chceš propracovanější řešení, zvaž následující možnosti:
PhraseExpress (zdarma pro osobní použití)
– Skvělé pro uživatele Doodle, kteří chtějí snadno použitelné rozhraní pro správu více zkratek na rezervační stránky
TextExpander (placená verze)
– Oblíbené mezi profesionály, kteří často sdílejí odkazy na Doodle a chtějí pokročilé funkce.
Pokročilé tipy pro zkušené uživatele Doodle
Jakmile si nastavíš zkratky pro své rezervační stránky Doodle, můžeš přidat i další zkratky, které ti ušetří čas:
Více rezervačních stránek pro Doodle
Pokud jsi uživatelem Doodle Pro s více časovými intervaly na rezervační stránce:
Zkratka:
d15 → Tvoje 15minutová stránka Doodle
Zkratka:
d25 → Vaše stránka s 25minutovým Doodle
Zkratka:
d50 → Vaše stránka pro 50minutové Doodle
Doodle + e-mailový podpis
Přidej odkaz na Doodle do svého e-mailového podpisu:
Zkratka:
sig
Rozbalí se na: Tvůj úplný podpis včetně odkazu na tvou hlavní rezervační stránku na Doodle
Odkazy týmu Doodle
Pokud pomocí Doodle spravuješ plánování pro více lidí:
Zkratka:
bp-sarah → Stránka pro rezervaci Sarah na Doodle
Zkratka:
bp-john → Stránka pro rezervaci u Johna na Doodle
Zkratka:
bp-team → Stránka pro plánování schůzek vašeho týmu v Doodle
Šablony schůzek Doodle
Vytvoř si zkratky pro běžné zprávy týkající se plánování v Doodle:
Zkratka:
doodle-general
Rozbalí se na: „Najdeme si termín! Tady je moje rezervační stránka pro Doodle: [tvůj odkaz]“
Proč je to taková revoluce
Doodle ti už teď šetří čas tím, že eliminuje zdlouhavou e-mailovou komunikaci při domlouvání termínů. Přidání zkratek pro nahrazování textu to však posouvá na další úroveň:
✅ Okamžité sdílení – Napiš 3 písmena místo toho, abys hledal svůj odkaz na Doodle
✅ Profesionální vzhled – Odpovídej na žádosti o naplánování schůzky během několika sekund
✅ Funguje všude – Sdílej svou stránku Doodle v jakékoli aplikaci
✅ Žádné chyby – Už nikdy nepošlete nefunkční nebo nesprávný odkaz na Doodle
✅ Přizpůsobí se tvému pracovnímu postupu – Ideální, ať už sdílíš 1 nebo 50 odkazů na Doodle denně
Pro uživatele Doodle Proje to obzvláště užitečné. Tvé rezervační stránky na 15, 25 a 50 minut jsou nyní okamžitě dostupné pomocí
d15,
d25a
d50.
Sdílej tento tip s ostatními uživateli Doodle
Pokud ti to ušetří čas, představ si, co to znamená pro celý tvůj tým.
Pokud vaše společnost používá Doodle, sdílej tento příspěvek se svými kolegy. Když každý může okamžitě sdílet své rezervační stránky Doodle, stává se plánování v celé organizaci hračkou.
Tip pro profesionály: Pokud jsi manažer nebo vedoucí týmu, přidej tento tip do svého průvodce pro nové uživatele Doodle.
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