Jak jako kouč skoncovat s chaosem v plánování
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Koučové mají na starosti spoustu věcí. Vedeš klienty, organizuješ programy, prodáváš balíčky a rozvíjíš své podnikání. Ale když ti den pohltí přeplánování schůzek, záměny časových pásem a honba za platbami, koučování jde stranou. To je chaos v plánování – a stojí tě to energii i tržby.
Nepotřebuješ další starosti. Potřebuješ jednoduchý systém, který ti ušetří čas a klientům usnadní rezervaci. V tomto průvodci se dozvíš, jak jako kouč skoncovat s chaosem v plánování, a to pomocí praktických kroků, které zvládneš za jedno odpoledne. Podrobně si vysvětlíme, jak si uspořádat kalendář, zabránit neúčasti, zpracovávat platby, vést skupiny a mít vše na jednom místě.
Doodle je základem. Díky funkcím rezervační stránky, 1:1, skupinové ankety a přihlašovací listiny můžeš nabízet sezení, přijímat platby přes Stripe, spravovat skupiny a propojit Zoom nebo Google Meet. Na konci budeš mít opakovatelný plán, který ti ušetří hodiny času a zajistí klidný a profesionální zážitek pro klienty.
Není potřeba kreditní karta
Výzva, před kterou stojí profesionálové v oblasti koučování
Když jsi trenér, tvůj kalendář se rychle plní. Nejčastější problémy jsou jasné:
Klienti mění termíny na poslední chvíli
Přeskakuješ mezi dlouhými e-mailovými vlákny
Různá časová pásma způsobují zmeškané hovory
Hledáš faktury za jednotlivé sezení
Skupiny a kohorty se těžko koordinují
Přípravné práce se vytrácejí
K duplicitním rezervacím dochází napříč několika kalendáři
Každý z těchto problémů odvádí pozornost. Chceš mít více času na soustředěnou práci, lepší výsledky pro klienty a zdravější pracovní týden. Řešení začíná jednoduchým souborem pravidel a nástrojů.
Proč je to důležité pro Coach
Když plánování řídí tebe, tvá firma působí pasivně. Tady je v sázce:
Zkušenost zákazníků trpí, když je změna termínu chaotická
Neúčast snižuje tržby a morálku
Přepínání mezi úkoly oslabuje tvou přítomnost jako kouče
Ve tvém týdnu chybí čas na odpočinek a prostor pro kreativitu
Marketing a růst se zastavují, protože administrativní práce ti zabírá čas
Plynulý rezervační systém to mění. Klienti si rychleji najdou termíny. Ty trávíš méně času logistikou a více času koučováním. Platby jsou vyřízeny ještě předtím, než se dostavíš. Tvůj kalendář odráží tvé cíle, ne tvou e-mailovou schránku.
Vytvoř si jednoduchý systém plánování, který ti ušetří čas
Nejprve si stanov, jak chceš pracovat. Poté použij nástroje, které tato pravidla prosazují.
1. Pojmenuj typy svých ankety
Bezplatná konzultace (20 minut)
Placená 60minutová relace
VIP den
Skupinové otázky a odpovědi
Konzultační hodiny pro jednotlivé ročníky
2. Nastav časová okna pro rezervace
Úvodní hovory: út–čt, 13:00–16:00
Stávající klienti: Po–Čt, 10:00–14:00
V pátek se nekonají schůzky týkající se obsahu a administrativy
3. Přidej vyrovnávací intervaly a limity
15minutová rezerva před a po sezeních
Maximálně 4 relace klientů denně
Minimální lhůta 24 hodin
4. Vytvoř jasná pravidla pro změnu termínu
Umožni změnu termínu až 24 hodin předem
V případě pozdního zrušení se na anketu nevztahuje nárok na vrácení peněz nebo bude účtován poplatek
5. Před hovorem si připrav vše potřebné
Úvodní otázky týkající se cílů, úspěchů a překážek
Možnosti pro VIP nebo workshopové relace
Technická kontrola a preferovaný nástroj pro práci s videem
6. Využij chytré připomenutí
E-mailová připomínka 24 hodin a 2 hodiny předem
Přidej program a kontrolní seznam pro přípravu
S Doodle můžeš vše toto využít přímo na své rezervační stránce nebo v pozvánkách 1:1.
Týdenní šablona, která se hodí pro mnoho koučů
Vyzkoušej toto jednoduché rozvržení:
Den
Focus
Pondělí
Deep work (dopoledne), 2 schůzky s klienty (odpoledne)
Úterý
Úvodní hovory (2 hodiny), 2 sezení s klientem
Středa
Skupinový program nebo konzultační hodiny, 1 sezení s klientem
Čtvrtek
Pouze relace klientů
Pátek
Obsah, správa a plánování
Zarezervuj si tyto termíny v kalendáři. Doodle ti zobrazí pouze termíny, které lze rezervovat.
Praktické tipy, jak mít svůj kalendář pod kontrolou
Umísti správný odkaz na správné místo
Použij rezervační stránku pro seznámení, stránku „Second“ pro placené sezení a stránku „1:1“ pro klienty s balíčkem služeb.
Měj vždy jeden spolehlivý zdroj informací
Propoj Google Calendar, Microsoft Outlook Kalendář nebo Apple Calendar, aby Doodle skrýval termíny, kdy jsou účastníci zaneprázdněni.
Přidej časové rezervy a připrav otázky
10–15 minut rezervy plus 3–5 úvodních otázek přizpůsobených dané relaci.
Nastav si připomenutí a termíny
Automatické připomínky a termíny skupinových anket zajistí, že se všichni budou držet harmonogramu.
Zvládni časová pásma bez přemýšlení
Doodle zobrazuje časy v místním časovém pásmu klienta.
Vyber si platbu při rezervaci
Zapni Stripe pro potvrzení placených relací.
Dbej na jednotnost značky
S Doodle Pro si můžeš přidat své logo a barvy.
Automatizuj předávání úkolů
Automaticky přidávej odkazy na Zoom nebo Google Meet a pomocí Zapieru synchronizuj data se svým CRM.
Časté chyby, kterým je třeba se vyhnout
Jeden odkaz na všechno
Nech si kalendář zcela volný
Žádné vyrovnávací paměti mezi relacemi
Ruční připomenutí (snadno se na ně zapomíná)
Hádání časových pásem
Platba po skončení ankety
Nejsou uvedeny žádné jasné podmínky zrušení
Používání více nesynchronizovaných kalendářů
Vyhnete-li se těmto chybám, ušetříte si čas a zajistíte lepší zážitek pro své klienty.
Nástroje a řešení, která skoncují s chaosem v plánování
Rezervační stránka
Zobrazuje pouze časy, které chceš nabídnout
Skrývá vyhrazené časy z tvého kalendáře
Platby přes Stripe při rezervaci
Úvodní otázky
Automaticky přidané odkazy na videa
1:1
Nabídni konkrétní termíny jednotlivým klientům
Ideální pro paušální služby nebo balíčky s více sezeními
Skupinové ankety
Nech až 1 000 lidí hlasovat o termínech schůzek
Nastav termíny a potvrď jedním kliknutím
Přihlašovací listiny
Ideální pro workshopy, skupinové koučování nebo školení
Omez počet míst a nech klienty vybrat si termín
Funkce Doodle Pro a Teams
Popisy schůzek napsané umělou inteligencí
Vlastní branding
Skrýt podrobnosti o účastnících
E-mailová pozvánka pro velké seznamy adresátů
Automatické připomínky
Zapier pro CRM a poznámky
Zabezpečení na podnikové úrovni
Příklady z praxe z koučovacích scénářů
Life coach vedoucí 12týdenní skupinu
Používá přihlašovací listiny pro týdenní hovory a skupinové ankety pro sezení s hosty.
Kouč pro vedoucí pracovníky s klienty po celém světě
Dvě rezervační stránky (Amerika + EMEA), automatické odkazy na Zoom pro každou pozvánku.
Fitness trenér nabízející jednotlivé lekce a balíčky
Bezplatná stránka pro seznámení + stránka pro placené sezení s platbou přes Stripe + dotazník ohledně zranění/cílů.
Kariérní kouč vedoucí firemní workshop
Skupinová anketa s vedoucími oddělení + přihlašovací listina na školení pro zaměstnance.
Kouč v oblasti leadershipu nabízí VIP dny
Rezervační stránka pro VIP, platba přes Stripe, dotazník před začátkem, program generovaný umělou inteligencí.
60minutový plán přípravy pro trenéry
Propoj své kalendáře
Seznam typů relací
Vytvoř si rezervační stránky
Nastav šablony 1:1
Připrav si skupinové plánování (anketa + přihlašovací listina)
Propoj video nástroje + Zapier
Přidej připomenutí a pravidla
Zveřejni své odkazy
Jakmile systém nastavíš, bude tiše fungovat.
Přizpůsob svůj kalendář různým modelům koučování
Individuální koučink: využij 1:1 + omezená časová okna
Skupinové koučování: Přihlašovací listiny s omezeným počtem míst
Firemní koučink: Skupinové ankety + přihlašovací listiny
Úvodní hovory: jednoduchá rezervační stránka s časovými rezervami
VIP dny: Stripe + podrobný vstupní dotazník + dlouhé časové rezervy
Zvyš míru účasti a omezte přesuny termínů
Vyžadovat platbu přes Stripe u placených relací
Posílej užitečné připomínky
Podpoř rychlou rezervaci po nákupu
Nastav termíny pro skupinové plánování
Automatické přidávání správných odkazů na videa
Sleduj, na čem záleží, bez zbytečné administrativy
Prohlédni si týdenní rezervace a docházku
Uprav dostupnost podle toho, co se zaplní
Odpovědi z ankety použij jako své poznámky
Sleduj platební chování
Drobné revize udržují tvůj kalendář v pořádku.
Hlavní body
Definuj typy relací, časová okna pro rezervace a časové rezervy
Využij rezervační stránku, ankety 1:1, skupinové ankety a přihlašovací listiny
Zapni Stripe pro placené ankety
Propoj svůj kalendář a nástroje pro videohovory
Sniž počet neúčasti díky připomínkám a jasným pravidlům
Začni s lepším plánováním
S jasným systémem a správnými nástroji můžeš skoncovat s chaosem při plánování. Vytvoř si rezervační stránky pro úvodní konzultace a placené sezení, využij individuální schůzky pro klienty s balíčky služeb, organizuj skupiny pomocí přihlašovacích listin a domlouvej termíny pomocí skupinových anket. Propoj svůj kalendář, nastav si branding a nech, ať připomenutí a platby běží na pozadí.
Jsi připraven převzít kontrolu? Vytvoř si Doodle a podívej se, jak trenéři každý týden ušetří spoustu času.
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