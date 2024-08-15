Jak s někým sdílet kalendář v Outlooku
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Sdílení kalendáře v Outlooku je skvělý způsob, jak udržet všechny v obraze, ať už plánuješ schůzky, koordinuješ práci s kolegy nebo organizuješ akce. Díky tomu mohou ostatní vidět tvou dostupnost, což usnadňuje domlouvání schůzek bez zdlouhavé e-mailové korespondence.
Zde je podrobný návod, jak s někým sdílet svůj kalendář v Outlooku.
Postupuj podle těchto kroků a sdílej kalendář aplikace Outlook
Otevři Outlook a klikni na ikonu kalendáře v levém dolním rohu okna aplikace Outlook, abys přešel do zobrazení kalendáře.
Z levého panelu vyber kalendář, který chceš sdílet, z panelu vlevo. Pokud máš více kalendářů, vyber pouze ten, který chceš sdílet.
Klikni na „Share Calendar,“ v horní liště nástrojů. Otevře se nové okno, ve kterém můžeš nastavit sdílení.
Do pole „Komu“ zadej e-mailovou adresu příjemce do pole „Komu“. Svůj kalendář můžeš sdílet s kýmkoli uvnitř i vně své organizace.
Vyber úroveň oprávnění příjemce. Mezi možnostmi jsou „Může vidět, kdy jsem zaneprázdněn“, „Může vidět názvy a místa“, „Může vidět všechny podrobnosti“ nebo „Může upravovat“. Vyber tu, která nejlépe vyhovuje tvým potřebám.
Klikni na „Send“ a sdílej svůj kalendář. Příjemce obdrží e-mailovou pozvánku s odkazem, pomocí kterého si bude moci tvůj kalendář prohlížet nebo spravovat v závislosti na oprávněních, která jsi mu udělil.
Posuň se o úroveň výš díky integraci Outlooku s Doodle
Ještě jednodušší způsob, jak rychle dát dohromady skupinu lidí, je propojit svůj kalendář v Outlooku s Doodle. Tento výkonný nástroj pro plánování zjednodušuje a urychluje hledání nejvhodnějšího termínu pro schůzky.
Na rozdíl od samotného Outlooku ti Doodle umožňuje vytvářet ankety, rozesílat volné termíny více účastníkům a nechat je vybrat si ty nejvhodnější časy. Funkce plánování v Doodle ti ušetří starosti s koordinací rozvrhů.
Kromě toho Doodle automaticky aktualizuje tvůj kalendář v Outlooku, jakmile je událost zarezervována, takže nemusíš svou dostupnost upravovat ručně. Tato hladká integrace ti pomáhá udržet pořádek a zajišťuje, že tvůj proces plánování bude co nejefektivnější.
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