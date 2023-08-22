Jak sdílet odkaz na schůzku v Zoomu
Virtuální schůzky se staly nezbytnou součástí našeho profesního i osobního života.
Zoom, široce používaný nástroj pro videokonference, ti umožňuje hladce se spojit s kolegy, přáteli a rodinou.
Sdílení odkazu na schůzku v Zoomu je základní dovednost, která zajistí, že se k diskusi může každý snadno připojit.
Zde je podrobný návod, jak sdílet odkaz na schůzku v Zoomu:
Naplánuj schůzku
Přihlas se ke svému účtu Zoom a naplánuj schůzku kliknutím na možnost „Naplánovat schůzku“. Vyplň podrobnosti, jako je téma schůzky, datum a čas.
Po nastavení schůzky se ti zobrazí odkaz na pozvánku. Klikni na „Copy the invitation“, abys zkopíroval odkaz na schůzku do schránky.
Sdílet e-mailem
Pokud zveš účastníky e-mailem, vlož zkopírovaný odkaz přímo do těla e-mailu.
Můžeš také využít integraci Zoomu s e-mailovými platformami a odkaz snadno odeslat.
Sdílej v aplikacích pro zasílání zpráv
Pokud používáš komunikační aplikace jako Slack nebo Microsoft Teams, vlož odkaz na schůzku do chatu.
Účastníci se mohou k schůzce připojit pouhým kliknutím na odkaz.
Sdílet na sociálních sítích
U větších akcí nebo webinářů sdílej odkaz na schůzku na svých sociálních sítích.
V případě potřeby nezapomeň upravit nastavení tak, aby se účastníci mohli připojit i bez účtu na Zoomu.
Vytvoř pozvánku do kalendáře
Vytvoř pozvánku do kalendáře a vlož do ní odkaz na schůzku spolu s podrobnostmi o schůzce.
Díky tomu mají účastníci přehled o schůzce a snadno se k odkazu dostanou.
Použij nástroj pro plánování
Pokud koordinuješ spolupráci s více účastníky, zvaž použití nástroje pro plánování, jako je Doodle.
Doodle ti umožní najít termín, který vyhovuje všem, a do pozvánky automaticky vloží odkaz na schůzku přes Zoom.
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