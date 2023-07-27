Pokud používáš Microsoft Teams pro spolupráci a komunikaci, možná tě zajímá jeho funkci sdílení kalendáře . Ukážeme ti, jak používat kalendář v rámci Microsoft Teams.
Přístup ke kalendáři v aplikaci Microsoft Teams
Chceš-li otevřít kalendář, stačí spustit aplikaci Microsoft Teams a přejít do levého postranního panelu.
Záložku „Kalendář“ najdeš vedle záložek „Chat,“, „Týmy“ a „Hovory“. Klikni na ni a dostaneš se do svého osobního kalendáře.
Naplánování schůzky
Jakmile se dostaneš na stránku kalendáře, klikni na tlačítko „New Meeting“. Vyplň potřebné údaje, jako je název schůzky, datum, čas a účastníci.
Microsoft Teams automaticky rozešle pozvánky účastníkům a ti obdrží oznámení ve svých kalendářích.
Sdílení kalendáře
Sdílení kalendáře s týmem je hračka.
Na stránce kalendáře klikni v pravém horním rohu na „Share“. Můžeš si vybrat, zda svůj kalendář sdílíš s konkrétními osobami nebo s celým týmem. Díky tomu budou všichni mít přehled o tvém rozvrhu a dostupnosti.
Správa přístupu k tvému kalendáři
Microsoft Teams nabízí různá nastavení ochrany osobních údajů, díky kterým můžeš určit, kdo může zobrazit tvůj kalendář.
Ve většině organizací má tvůj nadřízený ve výchozím nastavení přístup k tvému kalendáři, ale tato nastavení můžeš upravit podle svých preferencí.
Vylepši plánování s Doodle
Ačkoli je kalendář v Microsoft Teams skvělým nástrojem pro plánování v rámci této platformy, můžeš své možnosti plánování ještě vylepšit integrací služby Doodle.
Doodle je výkonné online řešení pro plánování, které zjednodušuje proces hledání nejvhodnějších termínů schůzek, zejména v případě více účastníků z různých časových pásem.
Hladká integrace Doodle
Doodle se hladce integruje s Microsoft Teams a nabízí komplexní řešení pro plánování.
Propojením svého účtu Doodle s Microsoft Teams můžeš snadno plánovat schůzky mimo svou organizaci i s externími klienty a zajistit tak, že celý proces proběhne hladce a efektivně.
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